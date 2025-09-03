89η ΔΕΘ: Συμμετέχει και φέτος ο ΟΒΙ

Ο ΟΒΙ συμμετέχει ενεργά στην ΔΕΘ με πλάνο δράσεων, διαδοχικών συναντήσεων και παρεμβάσεων με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς

89η ΔΕΘ: Συμμετέχει και φέτος ο ΟΒΙ
Ο πρόεδρος του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Newsroom

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) συμμετέχει διαχρονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επιχειρηματικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γεγονός στη χώρα μας.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO, το 1925.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, (6-14.09.2025), στο Pavilion 7, στο stand του ΟΒΙ, επιστημονικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με ακαδημαϊκή κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα τους στον Οργανισμό, τη Μονάδα Υποστήριξης Καινοτομίας ΟΒΙ (Innovation Agency) την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) και την υπηρεσία  Εμπορικών Σημάτων, θα βρίσκονται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγησή του σε θέματα προώθησης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Ο Οργανισμός συμμετέχει ενεργά στην Έκθεση με πλάνο δράσεων, διαδοχικών συναντήσεων και παρεμβάσεων με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Πρόγραμμα δράσεων ΟΒΙ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Παρασκευή, 5.09.2025, 18:30-20:30, Μουσικό Street Event στον Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, 16:30-17:30, Creatrivia! Σκέψου, Παίξε, Κέρδισε με τη δύναμη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, παιχνίδι γνώσεων για την Διανοητική Ιδιοκτησία για εφήβους, στο Pavillion 7, στον χώρο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Creatrivia! Σκέψου, Παίξε, Κέρδισε με τη δύναμη της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ο Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, διοργανώνει ένα παιχνίδι γνώσεων και δημιουργικότητας το οποίο απευθύνεται σε νέους.

Το παιχνίδι, εισάγει με εύληπτο τρόπο τους νέους στο χώρο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προσφέροντάς τους τη γνώση που χρειάζονται για τις εφευρέσεις, το design, το εμπορικό σήμα, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τη μουσική, το λόγο, το κείμενο, τις Τέχνες, την παραποίηση, την αντιγραφή, τα «μαϊμού» προϊόντα.

Οι νέοι, έφηβοι μαθητές  από το 1ο ΓΕΛ Πανοράματος, θα συγκεντρωθούν στον χώρο της ΔΙΜΕΑ στο περίπτερο 7, το οποίο φιλοξενεί όλους τους φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σε ομάδες, και ακολουθώντας ερωταπαντήσεις για όλους τους τίτλους Διανοητικής Ιδιοκτησίας, οι νέοι θα ενημερωθούν πως κάθε προϊόν δημιουργικότητας, χρειάζεται να προστατεύεται, ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή, διακίνηση και πώληση παραποιημένων αγαθών. Στο τέλος, η νικητήρια ομάδα κερδίζει κάποιο επιλεγμένο δώρο. Τα παιδιά στο τέλος θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν παραποιημένα, απομιμητικά αγαθά και να κατανοήσουν τι σημαίνει «αντιγράφω», τα ευτελή υλικά, τα παραποιημένα logos, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να ενισχύεται η αυθεντική δημιουργικότητα.

Street Events του ΟΒΙ στο πλαίσιο του Προγράμματος Authenticities

Η Θεσσαλονίκη προβάλλει το αυθεντικό ως αξία ζωής

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ενώνει τις δυνάμεις του με φορείς της πόλης, ενισχύοντας την προσπάθεια για μια αγορά καθαρή από παραεμπόριο και απομιμήσεις. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προωθείται η κουλτούρα της αυθεντικότητας, η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Μουσικό Street Event στον Πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 18:30-20:30, στο πλαίσιο του Προγράμματος Authenticities του EUIPO: «Θεσσαλονίκη, Πόλη Αυθεντική».

Με το σύνθημα «Το αυθεντικό είναι αιώνιο», η πρωτοβουλία «Πόλη Αυθεντική» της Θεσσαλονίκης συνεχίζει δυναμικά την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενάντια στην παραποίηση και απομίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος είναι η ενεργοποίηση των πολιτών και επισκεπτών μέσα από δράσεις που προάγουν την αυθεντικότητα, την εκπαίδευση και την υπεύθυνη κατανάλωση. Στο ειδικά διαμορφωμένο stand προβολής του Authenticity Thessaloniki, σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της πόλης, κάτοικοι και επισκέπτες θα διασκεδάσουν ακούγοντας live μουσική από τον ραδιοφωνικό παραγωγό και DJ Άγγελο Δούκα, θα ενημερώνονται σχετικά με την αγορά αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων και θα παραλαμβάνουν αναμνηστικά δωράκια.

Γιατί το αυθεντικό δεν είναι απλώς επιλογή — είναι αξία.

Mobile εφαρμογή (για Android/iOS) Authenticity Thess

Η ψηφιακή εφαρμογή «Authenticity Thess» είναι διαθέσιμη σε αναβαθμισμένη μορφή και απευθύνεται μόνο στους πολίτες και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερη περιοχής.

Σκοπός της είναι η ενίσχυση της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και η καταπολέμηση της διακίνησης προϊόντων απομίμησης και πειρατείας.

Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο υποβολής καταγγελιών για περιστατικά που σχετίζονται με την παραγωγή ή εμπορία μη αυθεντικών προϊόντων, συμβάλλοντας ενεργά στην προάσπιση της αυθεντικότητας και της νόμιμης επιχειρηματικότητας στην πόλη.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σας, ακολουθώντας τους συνδέσμους:

https://apps.apple.com/gr/app/authenticity-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/id6746329648

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.com.mycompany.authenticitythess

