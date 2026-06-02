Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Ηλεκτρισμός 02.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος.

Οι τρεις μεγάλοι προμηθευτές ΔΕΗ, Protergia και ΗΡΩΝ έδωσαν τον τόνο στην αγορά επιλέγοντας να μην αλλάξουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο. Η χονδρεμπορική αγορά τους καθοδήγησε προς αυτήν την εμπορική επιλογή με την τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να κλείνει τον Μάιο στα 88,98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα όταν τον Απρίλιο ήταν στα 88,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Ουσιαστικά η τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έμεινε αμετάβλητη, ενώ να σημειωθεί ότι διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο οπότε και είχε κλείσει στα 95 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Η αβεβαιότητα για τα τιμολόγια ρεύματος

Η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί αναταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας με αποτέλεσμα οι πάροχοι να κινούνται συντηρητικά.

Η αβεβαιότητα εντείνεται με δεδομένο το ό,τι ο πόλεμος συνεχίζει για πέντε μήνες χωρίς να διαφαίνεται με σιγουριά η λήξη του, ενώ σε αυτό το γεγονός έρχεται να προστεθεί και η εποχικότητα με τη θερινή ζήτηση στο ηλεκτρικό ρεύμα να προσθέτει έναν ακόμη άγνωστο «Χ». Παραδοσιακά λόγω του καλοκαιριού η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανεβαίνει, ενώ το ενδεχόμενο επικράτησης υψηλών θερμοκρασιών και στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν αποκλείεται να προκαλέσει ασφυκτικές συνθήκες και στην επάρκεια.

Άμυνα στο υψηλό ενεργειακό κόστος για τους επόμενους μήνες αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς. Οι θερινοί μήνες ευνοούν τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Τεχνολογίες οι οποίες είναι ακριβότερες καθώς χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ για Ιούνιο ανακοίνωσε ότι η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh, «προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία», σύμφωνα με πηγές της εταιρείας

Σταθερά τιμολόγια ρεύματος και από την Protergia

Η Protergia, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος κράτησε επίσης για τον Ιούνιο αμετάβλητες τις χρεώσεις στα κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος.

Το ειδικό οικιακό τιμολόγιο Value Special διατηρείται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Ο ΗΡΩΝ

Ο ΗΡΩΝ ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου ρεύματος (BASIC HOME) στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S διαμορφώθηκε στα 0,17344 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το BASIC BUSINESS L ανακοινώθηκε με χρέωση στα 0,17544 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται νέα μέτρα – Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ποιοι κερδίζουν

Στις παρεμβάσεις - ανάσα μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανδρομάχη Παύλου
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Βιομηχανία ποτών: Γιατί οι καταναλωτές πίνουν λιγότερο και τι αλλάζει στην παγκόσμια βιομηχανία
World

Η βιομηχανία ποτών μπροστά σε ιστορική κρίση

Η υποχώρηση της ζήτησης για αλκοόλ πιέζει την βιομηχανία ποτών και αναδιαμορφώνει την αγορά

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Μαϊάμι: Πόλεμος δισεκατομμυρίων για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής
World

Πόλεμος δισ. για το πλουσιότερο νησί της Αμερικής

Η συμφωνία για 40 στρέμματα στο νησί Fisher του ΜαΪάμι απειλεί τη βιομηχανία λιμένων και κρουαζιέρας, πυροδοτώντας συμπλοκές μεταξύ των πιο ισχυρών της περιοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA
Φυσικό αέριο

Δήμας: «Κομβικός ευρωπαϊκός γεωοικονομικός άξονας» ο Διάδρομος BBA

Ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου αποτελεί άξονα ασφάλειας, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο κ. Δήμας

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα – Τι λέει ο ξένος Τύπος
Φυσικό αέριο

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα - Τι λέει ο ξένος Τύπος

Αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%
Πετρέλαιο

Ο κόσμος μαθαίνει να ζει με... λιγότερο πετρέλαιο

Οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή απαντώντας στην πρόκληση που έφερε το πιο ακριβό πετρέλαιο

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών
Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών

Η αξία των εξαγωγών ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 459 εκατ. ευρώ

Latest News
Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο
Business

Lamda Development: Μεταξύ 4,2% και 4,5% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου η δημόσια προσφορά της Lamda Development

ΟΠΑ: Στα κορυφαία Business Schools παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Academia

Στα κορυφαία Business Schools του κόσμου το ΟΠΑ

Τι σημαίνει η κατάταξη του ΟΠΑ στην 73η θέση των Business Schools διεθνώς

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά οι ευρωαγορές, εν αναμονή του πληθωρισμού

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Eurobank: Νέα δωρεά στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Εταιρική ευθύνη

Νέα δωρεά της Eurobank στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Διαβητολογικό Ιατρείο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurobank

Νομοσχέδιο: Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb
Economy

Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση 72 δόσεων και Airbnb - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι 15 Ιουνίου - Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ
Ασία

«Μπέρδεψε» τις ασιατικές αγορές ο Τραμπ

Οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων
ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝ: Πρόσκληση για μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων

Η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 480.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους

Τυχερά παιχνίδια: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο – Οι κυρώσεις
Economy

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια - Οι κυρώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου τέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο - Τα μέτρα

Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT
Business

Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Μέσω της ENACT, η Motor Oil ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις - Στα 8,8 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Εργάτες γης: Ξεκινά η υλοποίηση της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου
AGRO

Ξεκινά η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για εργάτες γης

Αγρότες και συνεταιρισμοί αναζητούν εργάτες γης σε περιόδους αιχμής συχνά χωρίς να μπορούν να βρουν εγκαίρως

ΗΠΑ: Ετοιμάζει δασμούς 25% στη Βραζιλία
World

Δασμούς 25% στη Βραζιλία ετοιμάζει η Ουάσινγκτον

Τι προτείνει το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ - Τα συμπεράσματα έρευνας κατ' εντολή Τραμπ

Νάξος: Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ ως ο κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας
Τουρισμός

Η Νάξος κορυφαίος πολυθεματικός προορισμός της Ελλάδας

Δημοσιεύματα θέλουν τη Νάξο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ
Τράπεζες

Jefferies για Alpha Bank: Αύξηση τιμής στόχου στα 5 ευρώ

Η «μηχανή» προμηθειών της Alpha Bank συνεχίζει να αποδίδει αναφέρει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies