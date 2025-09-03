89η ΔΕΘ: Το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ μαζί, σε κοινό περίπτερο

100 Χρόνια ΔΕΘ – Με το βλέμμα στο μέλλον του τεχνικού κόσμου

89η ΔΕΘ 03.09.2025
89η ΔΕΘ: Το ΤΜΕΔΕ και το ΤΕΕ μαζί, σε κοινό περίπτερο
Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος
Το ΤΜΕΔΕ συμμετέχει και φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν εμβληματικό θεσμό, με ιστορία 100 ετών, που αποτελεί πλέον το σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, στον Υπαίθριο Χώρο C08 (Stand 08), απέναντι από τον Πύργο του ΟΤΕ, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) συμμετέχει με κοινό περίπτερο μαζί με τον θεσμικό του εταίρο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), υποδεχόμενο μηχανικούς, επαγγελματίες και φορείς του τεχνικού κόσμου.

Το ΤΕΕ, ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, πρωτοστατεί στην επιστημονική τεκμηρίωση, την προώθηση της καινοτομίας, την ψηφιοποίηση του τεχνικού τομέα της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού στην κοινωνία και την οικονομία.

Το ΤΜΕΔΕ ως ο βασικός πυλώνας στήριξης για τον τεχνικό και κατασκευαστικό κλάδο, παρέχει:

– Εγγυοδοτικές λύσεις για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων

– Μικροχρηματοδοτήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων

– Σύγχρονα ασφαλιστικά εργαλεία που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας

– Real estate συμβουλευτικές υπηρεσίες

– Πλήρως ψηφιοποιημένες υπηρεσίες που μειώνουν τη γραφειοκρατία και επιταχύνουν τις διαδικασίες

Στο περίπτερο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία:

–  Να γνωρίσουν από κοντά τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης του ΤΜΕΔΕ

–  Να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ

–  Να συμμετάσχουν σε θεματικά workshops και ενημερωτικές δράσεις

–   Να ανταλλάξουν απόψεις με εξειδικευμένα στελέχη και συμβούλους

Η κοινή παρουσία του ΤΕΕ και του ΤΜΕΔΕ στη ΔΕΘ σηματοδοτεί τη συνέργεια θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων, προς όφελος των μηχανικών, των εργοληπτών και του συνόλου της τεχνικής κοινότητας και αποτελεί μια δυναμική πρόσκληση σε όλους όσοι σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας.

