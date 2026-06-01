Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Xρηματιστήριο Αθηνών 01.06.2026, 17:00
Σχολιάστε
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών των διεθνών αγορών τον Μάιο του 2026 ήταν η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 8,4% σε όρους τοπικού νομίσματος, επίδοση που κατέταξε την Ελλάδα στην τρίτη θέση παγκοσμίως μεταξύ των βασικών χρηματιστηριακών αγορών.

Καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν μόνο ο ιαπωνικός Nikkei και ο δείκτης MSCI Αναδυόμενων Αγορών, ενώ η ελληνική αγορά ξεπέρασε σημαντικά τον Nasdaq, τον DAX, τον EuroStoxx 600 και τις περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές διεθνώς.

Η θετική εικόνα δεν περιορίζεται στον Μάιο. Από τις αρχές του 2026, η ελληνική αγορά παραμένει σταθερά στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων Χρηματιστηρίων παγκοσμίως, με συνολική απόδοση που προσεγγίζει το 13%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες.

Η Μέση Ανατολή καθόρισε το κλίμα στις αγορές

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να καθορίζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι προσδοκίες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησαν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κατά 19,3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2020, όταν είχαν επιβληθεί τα πρώτα lockdown της πανδημίας.

Η πτώση των ενεργειακών τιμών περιόρισε τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό και ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο τις μετοχικές αγορές.

Νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street

Το βελτιωμένο κλίμα αποτυπώθηκε έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 5,3% σε όρους συνολικής απόδοσης και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις του τεχνολογικού κλάδου και των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς αναζωπυρώθηκε ο ενθουσιασμός για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor κατέγραψε άνοδο 22,2% μέσα στον μήνα, ανεβάζοντας τα κέρδη του από τις αρχές του έτους στο εντυπωσιακό 81,5%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI εκτινάχθηκε κατά 28,5% τον Μάιο και εμφανίζει άνοδο άνω του 100% από τις αρχές του έτους.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν ενίσχυσαν την αισιοδοξία

Η θετική πορεία των αγορών ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου, όταν δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι προσδοκίες αυτές οδήγησαν το Brent από τα 114,44 δολάρια ανά βαρέλι στις 4 Μαΐου στα 100,06 δολάρια τρεις ημέρες αργότερα, ενώ θετικά λειτούργησαν και τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Αναταράξεις στα μέσα του μήνα

Παρά το αισιόδοξο ξεκίνημα, οι αγορές βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέο κύμα αβεβαιότητας στα μέσα του μήνα. Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «απαράδεκτης» ιρανικής πρότασης και προειδοποιήσεις για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης αναζωπύρωσαν τους φόβους των επενδυτών.

Παράλληλα, τα υψηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δομικό πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποδειχθούν πιο επίμονες.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε πολυετή υψηλά. Το αμερικανικό 30ετές ομόλογο έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, το γερμανικό 10ετές στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011 και το αντίστοιχο ιαπωνικό στο υψηλότερο επίπεδο από το 1997.

Ισχυρό φινάλε για τις αγορές

Η εικόνα βελτιώθηκε εκ νέου προς το τέλος του μήνα, καθώς πληθαίναν οι ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές πλησίαζαν σε συμφωνία. Στις 28 Μαΐου, νέο δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι είχε επιτευχθεί μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέα αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κλείνει τον μήνα στα 92,05 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές ολοκλήρωσαν τον Μάιο με έντονα ανοδική δυναμική.

Ο S&P 500 κατέγραψε επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε για επτά διαδοχικές ημέρες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος προς το τέλος του μήνα.

