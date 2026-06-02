Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα

«Η συμφωνία προέκυψε μέσα από την επαφή δύο εταιρειών που μοιράζονται κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.». Αυτό αναφέρει μιλώντας στον ΟΤ η Μαριλένα Νιτσιάκου, αντιπρόεδρος και εμπορική διευθύντρια της Νιτσιάκος, λίγες ώρες μετά την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας με τον ουκρανικό όμιλο MHP του billionaire, που σηματοδοτεί την είσοδο ενός ισχυρού διεθνούς παίκτη στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Η συμφωνία που υπεγράφη με την MHP SE, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς πουλερικών στην Ευρώπη, εντάσσει τη Νιτσιάκος –έναν από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας– σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Σύμφωνα με το πλαίσιο της συναλλαγής, η MHP θα αποκτήσει σταδιακά έως και το 70% της εταιρείας, μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις που θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της συμμετοχής της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πώς έγινε η προσέγγιση για το deal της Νιτσιάκος

Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας, όπως την περιγράφει η κα. Νιτσιάκου δεν παραπέμπει σε μια κλασική διαδικασία εξαγοράς, αλλά σε μια σταδιακή σύγκλιση δύο επιχειρηματικών φιλοσοφιών. «Η MHP έχει αποδείξει στην πράξη ότι αναπτύσσει τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει, σεβόμενη την ταυτότητα, τους ανθρώπους και την ιστορία τους», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει, «το κρίσιμο στοιχείο δεν ήταν απλώς το μέγεθος ή η διεθνής παρουσία της, αλλά κυρίως η φιλοσοφία της».

Από τη θέση «δεν πωλείται» στη στρατηγική επιλογή

Η αλλαγή σελίδας για τη Νιτσιάκος, σύμφωνα με την ίδια, δεν ήρθε μέσα από μια προγραμματισμένη διαδικασία πώλησης, αλλά μέσα από τη διασταύρωση συγκυρίας και στρατηγικής επιλογής. «Η Νιτσιάκος δεν αναζητούσε αγοραστή. Όταν λέγαμε ότι η εταιρεία δεν πωλείται, αυτό αντανακλούσε την πραγματικότητα εκείνης της περιόδου», επισημαίνει με νόημα.

Η εμφάνιση ενός επενδυτικού σχήματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως εξηγεί, επανατοποθέτησε τα δεδομένα: «Η σημερινή συμφωνία προέκυψε καθώς συναντηθήκαμε με μια εταιρεία με γνώση του κλάδου, διεθνή παρουσία και μια φιλοσοφία ανάπτυξης που ταίριαζε με τη δική μας αντίληψη για το μέλλον της εταιρείας.»

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση δεν αφορούσε την απλή είσοδο κεφαλαίου, αλλά την επιλογή στρατηγικού εταίρου για την επόμενη φάση: «Για εμάς, το κρίσιμο ερώτημα δεν ήταν αν θα μπει ένας επενδυτής, αλλά ποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Νιτσιάκος, διατηρώντας πάντα ακέραια όλα όσα τη χαρακτηρίζουν. Η MHP είναι η εταιρεία που μπορεί να το κάνει αυτό στην πράξη.»

Οι εργαζόμενοι και η συνέχεια της Νιτσιάκος

Στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας, ξεκαθαρίζει η κα. Νιτσιάκου, παραμένουν οι άνθρωποι της Νιτσιάκος, οι οποίοι, όπως λέει, αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα της ανάπτυξής της. Μάλιστα, απαντώντας στην ερώτηση ποιο μήνυμα στέλνε στους εργαζομένους της, στέκεται στη καθοριστική συμβολή της, στην ανάπτυξη της εταιρείας. «Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της Νιτσιάκος. Η εταιρεία χτίστηκε από τους εργαζομένους, τους παραγωγούς και τους συνεργάτες της και αυτοί αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή της.» Και συνεχίζει λέγοντας: «Η φιλοσοφία μας ήταν πάντα να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να αναγνωρίζουμε τη συμβολή τους και να δημιουργούμε προοπτικές εξέλιξης. Αυτό δεν αλλάζει.».

Ισχυρή σύνδεση με την Ήπειρο

Όσον αφορά στην επόμενη μέρα, η κα. Νιτσιάκου δηλώνει πεπεισμένη ότι η συμφωνία αυτή «δημιουργεί ακόμη περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης και νέες ευκαιρίες για όλους», κάνοντας ειδική αναφορά στην διατήρηση της παραγωγικής και γεωγραφικής ταυτότητας της εταιρείας: «Όταν έχεις αφιερώσει μια ζωή σε μια εταιρεία, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο η επόμενη μέρα της επιχείρησης αλλά και η επόμενη μέρα των ανθρώπων της. Αυτό ήταν για εμάς βασικό κριτήριο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε η Νιτσιάκος να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να επενδύει, να δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους της και να παραμείνει ισχυρά συνδεδεμένη με την Ήπειρο και την ελληνική παραγωγή για πολλά χρόνια ακόμη».

Από τα βοσκοτόπια της Αετομηλίτσας

Η ιστορία της Νιτσιάκος αρχίζει από μια μικρή μονάδα πατρογονικών ορνίθων στα Ιωάννινα του 1972, που στήθηκε όταν οι γονείς του ιδρυτή Θεόδωρου Νιτσιάκου πούλησαν τα πρόβατά τους για να συνδράμουν στο πρωτοποριακό του βήμα. Ο ιδρυτής, με σπουδές στη Γεωπονική Θεσσαλονίκης και εξειδίκευση στην πτηνολογία στην Ολλανδία, έβαλε τα θεμέλια για μια διαδρομή που άλλαξε τον χάρτη της ελληνικής πτηνοτροφίας πριν από 54 χρόνια.

Μετά την αρχική μονάδα του 1972, η δεκαετία του 1980 έφερε το πρώτο ιδιόκτητο πτηνοσφαγείο στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, δημιουργώντας παράλληλα το πρώτο δίκτυο συνεργαζόμενων παραγωγών. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, ο Θεόδωρος Νιτσιάκος έκανε άνοιγμα στον τουρισμό με το Hotel Marilena στην Κέρκυρα, για να ακολουθήσει το εμβληματικό Hotel Du Lac στα Γιάννενα το 1999.

Καθετοποίηση μέχρι τις πρώτες ύλες

Η περίοδος 1990-1995 υπήρξε καθοριστική, καθώς με μπαράζ επενδύσεων επιτεύχθηκε πλήρης καθετοποίηση με νέα εκκολαπτήρια, εργοστάσια ζωοτροφών και κέντρα διανομής στις μεγάλες πόλεις. Το 1999 η εταιρεία καινοτόμησε εισάγοντας σογιάλευρο απευθείας από τη Λατινική Αμερική, μπαίνοντας δυναμικά στην εμπορία πρώτων υλών.

Η επέκταση συνεχίστηκε με νέο τυποποιητήριο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων το 2005, την είσοδο στην εκτροφή κουνελιών και γαλοπούλας το 2010, και το μεγάλο βήμα στη Νότια Ελλάδα το 2018 με τις αποθήκες 35.000 τ.μ. στη Χαλκίδα. Το 2020, η είσοδος στο κόκκινο κρέας επισφράγισε τη μοναδικότητά της ως η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει όλα τα βασικά είδη κρέατος.

Το mega-πλάνο των 167 εκατ. μέσω RRF

Τα ηνία του ομίλου κρατούν πλέον τα αδέλφια Μαριλένα και Κώστας Νιτσιάκος, οι οποίοι υλοποιούν ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 167 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνουν στα ηνία της επιχείρησης και μετά το deal. Σήμερα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους καθετοποιημένους ομίλους παραγωγής τροφίμων στην Ελλάδα, με πάνω από 1.100 άτομα προσωπικό και στον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών της χώρα ενώ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ.