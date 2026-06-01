Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου

Ανοδικά κινήθηκε τη Δευτέρα η Wall Street, με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό στην έναρξη του Ιουνίου, παρά την έντονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της αγοράς διαδραμάτισε η Nvidia, η οποία ηγήθηκε της ανόδου του τεχνολογικού κλάδου μετά την παρουσίαση ενός νέου επεξεργαστή για προσωπικούς υπολογιστές.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 0,26% και έκλεισε στα 7.599,96, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,42% και έκλεισε στα 27.086,81.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 46,42 μονάδων, ή 0,09%, και έκλεισε στις 51.078,88 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά εντός της ημέρας και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η Nvidia στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος Wall Street

Οι μετοχές της Nvidia παρείχαν σημαντική στήριξη στην αγορά, καταγράφοντας άνοδο 5% μετά την αποκάλυψη του νέου επεξεργαστή της για PCs.

Στο ίδιο θετικό κλίμα κινήθηκαν και οι εταιρείες Dell Technologies και HP Inc., οι οποίες κατέγραψαν άνοδο άνω του 8% η καθεμία.

Αντίθετα, η Intel, η οποία κυριαρχούσε για χρόνια στην αγορά επεξεργαστών προσωπικών υπολογιστών, υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Ο ενεργειακός κλάδος ακολουθεί την άνοδο

Πέρα από την τεχνολογία, ο μόνος ακόμη κλάδος του S&P 500 που κινήθηκε ανοδικά ήταν η ενέργεια.

Ξεχώρισε η Marathon Petroleum, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 4%, ενώ οι Exxon Mobil και Chevron σημείωσαν κέρδη περίπου 2% η καθεμία.

Εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν δυναμικά την εβδομάδα. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψαν άνοδο 6%, διαμορφούμενα κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 5%, φθάνοντας περίπου στα 95 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος αυτή ακολουθεί μια περίοδο σημαντικών απωλειών. Τον Μάιο, το αμερικανικό αργό κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025, σημειώνοντας απώλειες σχεδόν 17%.

Η Μέση Ανατολή επηρεάζει τις αγορές

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης διακόπτουν την επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το Ιράν σχεδιάζει να κλείσει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα το ενδεχόμενο τερματισμού των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν με ενδιαφέρει πραγματικά».

Παράλληλα, σημείωσε ότι επρόκειτο να επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, για να ενημερωθεί σχετικά με τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου και η παρέμβαση Τραμπ

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Νετανιάχου εξήρε τις ισραηλινές δυνάμεις για την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προχωρούσαν εντός της περιοχής.

Αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είχε μια «πολύ παραγωγική συνομιλία» με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι όσες δυνάμεις βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη λάβει εντολή επιστροφής.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό.

Εύθραυστη εκεχειρία και προσεκτική αισιοδοξία

Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας, εξέλιξη που είχε συμβάλει στην άνοδο των χρηματιστηριακών δεικτών σε νέα υψηλά.

Ωστόσο, ο Τραμπ ολοκλήρωσε συνεδρίαση στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου χωρίς να ανακοινώσει την τελική του απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της Orion, Tim Holland, η κατάσταση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μοιάζει με «δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω».

Παρά τις διακυμάνσεις, ο ίδιος εκτιμά ότι οι αγορές δεν προεξοφλούν επιστροφή στις ακραίες εντάσεις που καταγράφηκαν κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

Ο Holland θεωρεί επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Για να κινηθούν αισθητά υψηλότερα, όπως σημειώνει, θα απαιτούνταν σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης πέρα από τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στο αποκορύφωμά της.