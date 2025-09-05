Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε εύθραυστη ισορροπία, αναζητά στηρίξεις

Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να κλείσει την εβδομάδα στα τρέχοντα επίπεδα, τα οποία και αποτελούν μια απόσταση ασφαλείας, μικρή βέβαια, από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,04% στις 2.031,65 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 20,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,04% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.114,54 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,09% στις 2.211,90 μονάδες.

Χαμηλά το ρίσκο

Η αγορά παραμένει σε φάση μείωσης του ρίσκου και έκθεσης σε πιο «ασφαλείς» τίτλους, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να πυροδοτηθούν πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία. Στις 8 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία εμπιστοσύνης προς τη γαλλική κυβέρνηση, με το σενάριο που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες είναι η απώλειά της για την κυβέρνηση Μπαϊρού.

Παρά την αρχική ήπια αντίδραση των αγορών, με περιορισμένη άνοδο των spreads και πτώση 3,5%-7% στις γαλλικές μετοχές, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως η “κορύφωση της αβεβαιότητας” θα σημειωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ιδίως αν η ψήφος εμπιστοσύνης οδηγήσει είτε σε πρόωρες εκλογές είτε σε αντικατάσταση του πρωθυπουργού. Σε σύγκριση με το 2024, ο εκλογικός κίνδυνος είναι τώρα υψηλότερος στη Γαλλία, καθώς αρκετές έδρες που έχασε ο Εμμανουέλ Μακρον στις προηγούμενες εκλογές ενδέχεται να περάσουν στο Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λε Πεν, σενάριο που θεωρείται αρνητικό για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επίπεδο των 2.000 μονάδων, ως ψυχολογικό ορόσημο, ενδέχεται να δοκιμαστεί, ενώ οι 1.970 μονάδες είναι η ουσιαστική στήριξη του γενικού δείκτη. Στον FTSE 25, οι 5.022 μονάδες είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στις 4.892 μονάδες. Ο τραπεζικός έχει κοντινή στήριξη στις 2.140 μονάδες, όπου κατοχύρωση μπορεί να επιδεινώσει την κίνηση προς το 2.075 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ο Σαράντης χάνει 1,64%, με τον Aktor να είναι στο -1,16% και την ΕΥΔΑΠ στο -1,12%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Τιτάν, Εθνική, ΟΠΑΠ, Eurobank, Βιοχάλκο, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΝΡΑ, Coca Cola, Aegean, ΟΤΕ και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy συνεχίζει τη θετική της πορεία με το +1,29% που καταγράφει, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Optima Bank, Alpha Bank, Cenergy, Motor Oil, Jumbo και Λάμδα, με τις Metlen και Πειραιώς να είναι αμετάβλητες.