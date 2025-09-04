Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρίχνει… «άγκυρα» στις 2.030 μονάδες

Πέριξ των 2.030 μονάδων προσπαθεί να διατηρηθεί το χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, παλεύοντας στην ουσία με τις πωλήσεις που κυριαρχούν σε αρκετούς τίτλους του, έχοντας όμως κάποιες στηρίξεις από αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,11% στις 2.029,89 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 74,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,13% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.106,77 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,66% στις 2.201,88 μονάδες.

Προσεκτικές κινήσεις

Ο γενικός δείκτης προσπαθεί να μην χρειαστεί να υπερασπιστεί και πάλι το επίπεδο των 2.000 μονάδων, αν και δοκιμάστηκε καθοδικά το ψυχολογικά κρίσιμο αυτό επίπεδο τιμών, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν έναν μήνα διαπραγμάτευσης πάνω από αυτό.

Παρόλα αυτά, κατά τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της βρετανικής Society of Technical Analysts, η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών δεν μεταβάλει τη “μεγάλη εικόνα”. Ωστόσο, το βραχυπρόθεσμο, πιο ευάλωτο momentum έχει αλλάξει χαρακτήρα, εμφανίζοντας “κόκκινες” τάσεις.

Κατά τον ίδιο, κρίσιμη θα είναι εφεξής η αντίδραση των εν δυνάμει αγοραστών. «Σε αυτά πλαίσια αναμένουμε το αν η κάθοδος από τα κατά πολλούς “ακριβά” πολυετή υψηλά τελικά θα αξιολογηθεί κυρίως ως ευκαιρία dip buying ή ως σημαντικό “καμπανάκι αφύπνισης” εν μέσω ενός bull market το οποίο μπαίνει σε μια νέα, πιο… κουρασμένη περίοδο», προσθέτει. Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, οι πιο αισιόδοξοι θέλουν να επεκτείνουν το ρεκόρ στους 11 μήνες αν και θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο… αφελείς ώστε να αγνοούν τους κινδύνους.

Δίχως να παραγνωρίζουμε την πιθανότητα αυτόνομης διόρθωσης του ΧΑ, εκτιμούμε ότι τα βλέμματα θα παραμείνουν στραμμένα στο εξωτερικό, με τους ξένους δείκτες και τα ομόλογα να κρίνουν τελικά την διάθεση ανάληψης ρίσκου και στην Λεωφόρο Αθηνών για το υπόλοιπο του έτους, καταλήγει ο κ. Στεριώτης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Κύπρου χάνει 2,37%, με τις ΕΥΔΑΠ, Εθνική και Cenergy να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Βιοχάλκο, Σαράντης, Motor Oil, Titan, Alpha Bank, Optima Bank, Λάμδα, Πειραιώς, ΔΑΑ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, σημαντικές στηρίξεις δίνουν οι Helleniq Energy, Jumbo και Coca Cola, που κερδίζουν πάνω από 1%, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Metlen, Eurobank, Aktor και ΟΤΕ.