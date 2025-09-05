O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ

Τον παλμό της 89ης ΔΕΘ μεταφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνοντας και στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ηχηρό παρών.

Η αυλαία της ιστορικής 89ης ΔΕΘ – με την οποία ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής – ανοίγει.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΟΤ με αμεσότητα και εγκυρότητα από σήμερα Παρασκευή 5 και μέχρι το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καλύπτει καθημερινά όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο του ΟΤ