O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ

Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

89η ΔΕΘ 05.09.2025, 12:53
Newsroom

Τον παλμό της 89ης ΔΕΘ μεταφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνοντας και στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ηχηρό παρών.

Η αυλαία της ιστορικής 89ης ΔΕΘ – με την οποία ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής – ανοίγει.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΟΤ με αμεσότητα και εγκυρότητα από σήμερα Παρασκευή 5 και μέχρι το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καλύπτει καθημερινά όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στο στούντιο του ΟΤ

ΓΣΕΕ: Όχι στο 13ωρο απαντούν οι εργαζόμενοι – Τι δείχνει έρευνα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Όχι εργαζομένων στο 13ωρο δείχνει έρευνα της ΓΣΕΕ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Το GSI δεν θα σταματήσει εξαιτίας τουρκικών αντιδράσεων
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν μπορεί να εμποδίσει το GSI
Tesla: Πως θέλει να κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο
World

Εξωπραγματικό «bonus» 1 τρισ. της Tesla στον Μασκ - Οι όροι που θέτει
Ουκρανία: Εκ νέου συμφωνία Τραμπ και Πούτιν – Και η Ευρώπη;
Κόσμος

Ουκρανία: Εκ νέου συμφωνία Τραμπ και Πούτιν – Και η Ευρώπη;
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κοντογεώργης: Σοβαρή στήριξη στη μεσαία τάξη και την οικογένεια
89η ΔΕΘ

OT FORUM-Κοντογεώργης: Σοβαρή στήριξη στη μεσαία τάξη και την οικογένεια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά στηρίξεις το ΧΑ, κυριαρχούν οι πωλητές

Τιμολόγια ρεύματος: Οι προτάσεις για τη νέα χρωματική σήμανση στα ευέλικτα τιμολόγια
Ηλεκτρισμός

Aπό τα κόκκινα στα μωβ τιμολόγια ρεύματος - Τι ζητούν οι πάροχοι

Τα αιτήματα των προμηθευτών ενέργειας στη ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα «κόκκινα» ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Έκλεισε το deal για τη μείωση των τιμών
Economy

Έκλεισε το deal για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Τι προβλέπει η συμφωνία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοίκησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
DBRS: Σήμερα η απόφαση για το ελληνικό αξιόχρεο
Επικαιρότητα

Η DBRS βαθμολογεί την Ελλάδα στη σκιά της γαλλικής κρίσης

Η πολιτική ρευστότητα στη Γαλλία και ο αντίκτυπος στις αγορές μειώνουν τις προσδοκίες για κάποια αναβάθμιση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΜμΕ: Σε ποιους τομείς επενδύουν
Business

Κάτω από 5.000 ευρώ (!) η μέση επένδυση για τις ΜμΕ

Το ποσοστό των MμΕ που υλοποίησε κάποιου είδους επένδυση υποχώρησε ελαφρά το 2024 έναντι του 2023

Μαρία Σιδέρη
Ένα stress test για το παγκόσμιο εμπόριο
Financial Times

Ένα stress test για το παγκόσμιο εμπόριο

Ο πυρήνας του ΠΟΕ εξακολουθεί να αντέχει , αλλά τα μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτήν την κρίση για να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις

Ngozi Okonjo-Iweala
Όμιλος Electra: Νέα επένδυση στην Κεφαλονιά
Business

Νέα επένδυση στην Κεφαλονιά απο τον Όμιλο Electra

Ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts, επεκτείνει σημαντικά το Electra Kefalonia Hotel & Spa που λειτουργεί από το 2020 στα Σβορωνάτα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το στοίχημα της νέας εποχής
Experts

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το στοίχημα της νέας εποχής

Το στοίχημα της Ελλάδας είναι να μη μείνει απλός καταναλωτής τεχνολογίας, αλλά να αναδειχθεί σε δημιουργό λύσεων που θα εξάγονται διεθνώς

Αριστείδης Σάμιτας-Θωμάς Κοσμίδης
ΚΑΠ: Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση για τους αγρότες;
AGRO

Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ

Πώς βλέπουν οι αγρότες την μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ - Οι προκλήσεις

Ανθή Γεωργίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Το GSI δεν θα σταματήσει εξαιτίας τουρκικών αντιδράσεων
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν μπορεί να εμποδίσει το GSI

Ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Αλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Αλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Για τη σημασία της έναρξης λειτουργίας του πρώτου παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο μίλησε στο OT FORUM ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσοσ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Δυναμικό «παρών» στην 89η ΔΕΘ
Business

Δυναμικό «παρών» της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η ΔΕΘ

Στο περίπτερο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των δραστηριοτήτων και επενδυτικών πρωτοβουλιών του Ομίλου

Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow 2025 στην 89η ΔΕΘ
Τα νέα της αγοράς

Η Huawei φέρνει το Enterprise Roadshow 2025 στην 89η ΔΕΘ

Η Huawei παρουσιάζει κάθε χρόνο τις πιο πρόσφατες λύσεις στους τομείς των επικοινωνιών, της αποθήκευσης δεδομένων και των οπτικών δικτύων

Χατζηδάκης: Επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Περιφέρειας
Economy

Χατζηδάκης: Επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Περιφέρειας

Σύσκεψη K. Χατζηδάκη με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
89η ΔΕΘ

Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

ΓΣΕΕ: Όχι στο 13ωρο απαντούν οι εργαζόμενοι – Τι δείχνει έρευνα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Όχι εργαζομένων στο 13ωρο δείχνει έρευνα της ΓΣΕΕ

Το 33% έχει τύχει να εργαστεί πολλές/αρκετές φορές μέσα σε μια ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη

Δημήτρης Σταμούλης
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Το GSI δεν θα σταματήσει εξαιτίας τουρκικών αντιδράσεων
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Γεραπετρίτης: Η Τουρκία δεν μπορεί να εμποδίσει το GSI

Ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του έργου

Tesla: Πως θέλει να κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο
World

Εξωπραγματικό «bonus» 1 τρισ. της Tesla στον Μασκ - Οι όροι που θέτει

Ο δισεκατομμυριούχος CEO της Tesla θα πρέπει να πετύχει μια σειρά στόχων αγοραίας αξίας και κέρδους για να λάβει πληρωμή

Ουκρανία: Εκ νέου συμφωνία Τραμπ και Πούτιν – Και η Ευρώπη;
Κόσμος

Ουκρανία: Εκ νέου συμφωνία Τραμπ και Πούτιν – Και η Ευρώπη;

Γιατί ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κοντογεώργης: Σοβαρή στήριξη στη μεσαία τάξη και την οικογένεια
89η ΔΕΘ

OT FORUM-Κοντογεώργης: Σοβαρή στήριξη στη μεσαία τάξη και την οικογένεια

Tο οργανωμένο έγκλημα έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα στη χώρα, υποστήριξε ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά στηρίξεις η αγορά, κυριαρχούν οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά στηρίξεις το ΧΑ, κυριαρχούν οι πωλητές

Το ΧΑ προσπαθεί να εξέλθει της αβεβαιότητας που του έχει στερήσει αυτήν την εβδομάδα την τάση του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Αλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Σιάσος (πρύτανης ΕΚΠΑ): Αλμα διεθνοποίησης το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Για τη σημασία της έναρξης λειτουργίας του πρώτου παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο μίλησε στο OT FORUM ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσοσ

Nestle: Κρίση ηγεσίας με τρίτο CEO σε έναν χρόνο και δυσφορία για τις χαμηλές πωλήσεις
World

Κρίση ηγεσίας στη Nestle - Τρίτος CEO σε έναν χρόνο

Οι επενδυτές της Nestle απαιτούν αύξηση πωλήσεων και λιγότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Δημήτρης Σταμούλης
Eπιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της Ορφεύς Βεϊνόγλου από την HIG
Business

«Πράσινο φως» για την εξαγορά της «Ορφεύς Βεϊνόγλου» από την HIG

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι δεν μεταβάλλονται οι ανταγωνιστικές συνθήκες και δεν προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού

Αρμάνι: Η τύχη της αυτοκρατορίας πολυτελείας στα χέρια των κληρονόμων του
World

Η τύχη της αυτοκρατορίας Armani στα χέρια των κληρονόμων του

Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Aρμάνι, ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύει κυρίως την αξία της εταιρείας του

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Δυναμικό «παρών» στην 89η ΔΕΘ
Business

Δυναμικό «παρών» της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην 89η ΔΕΘ

Στο περίπτερο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά το σύνολο των δραστηριοτήτων και επενδυτικών πρωτοβουλιών του Ομίλου

Κρήτη: Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Τι ζητούν
AGRO

Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης – Τι ζητούν

Λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού τομέα απαιτούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Coca-Cola HBC: Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τις 4.500 πένες δίνει η UBS
Τρόφιμα – ποτά

UBS: Σύσταση buy για την μετοχή της Coca Cola HBC - Η τιμή στόχος

Τι ανέφερε ο CEO της Zoran Bogdanovic για τις προοπτικές της Coca Cola HBC

Τάσος Μαντικίδης
Goldman Sachs: Θετική, εν μέρει, για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετική, εν μέρει, η Goldman Sachs για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές είναι πλέον πιο ακριβές σε σχέση με την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Boeing Defense: Σχεδιάζει να αντικαταστήσει απεργούς εργαζομένους με νέες προσλήψεις
World

Την έξοδο στους απεργούς δείχνει η Boeing - Θα προσλάβει νέους εργαζομένους

Οι ηγέτες των συνδικάτων καλούν την Boeing να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις

