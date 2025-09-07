Wall Street: Τα μάτια των επενδυτών στραμμένα στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 10% μέχρι στιγμής το 2025

Wall Street 07.09.2025, 23:14
Wall Street: Τα μάτια των επενδυτών στραμμένα στον πληθωρισμό των ΗΠΑ
Newsroom

Μια σειρά από στοιχεία για τον πληθωρισμό θα αντιμετωπίσουν οι επενδυτές της Wall Street την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν νέα αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ενώ οι μετοχές κινούνται σε υψηλές αποτιμήσεις.

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, παρά το ξεκίνημα με σκαμπανεβάσματα του Σεπτεμβρίου, ο οποίος ήταν ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές κατά μέσο όρο τα τελευταία 35 χρόνια. Οι μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, αφού η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ έδειξε ότι η αύξηση της απασχόλησης εξασθένησε τον Αύγουστο.

«Ο Σεπτέμβριος ήταν γνωστό ότι χαρακτηρίστηκε από μια επιδείνωση της εικόνας του κλίματος», δήλωσε στο Reuters ο Matthew Miskin, συν-επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Manulife John Hancock Investments.

Ταυτόχρονα, είπε, «οι μετοχές δεν αποτιμούν πολλούς κινδύνους αυτή τη στιγμή. Φαίνονται πλήρως αποτιμημένες».

Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ την Πέμπτη αναδεικνύει τις οικονομικές ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ενδείξεις από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό σχετικά με τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων και τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές.

Μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, στα τέλη του περασμένου μήνα, οι οποίες υπογράμμισαν τους αυξανόμενους κινδύνους για την απασχόληση, οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ακόμη πιο επιταχυνόμενη χαλάρωση μετά την αναφορά για την αδύναμη απασχόληση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των Fed Funds υποχωρούσαν με πιθανότητα 90% για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση και περίπου 10% για μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Μόνο ο δείκτης τιμών καταναλωτή που είναι «εξαιρετικά υψηλότερος» από τις εκτιμήσεις θα μπορούσε να υπονομεύσει τις υποθέσεις για επικείμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B Riley Wealth.

Περίπου 70 μονάδες βάσης χαλάρωσης, ή σχεδόν τρεις τυπικές περικοπές, προβλέπονται έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Πρόσφατα, «η προοπτική μείωσης των επιτοκίων της Fed ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας που οδήγησε το κλίμα στις μετοχές να είναι πιο θετικό», δήλωσε ο Miskin. «Και έτσι, αν αυτό αντιστραφεί, τότε θα μπορούσε να είναι προβληματικό για τις μετοχές».

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 5% για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα.

Μαζί με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), μια έκθεση της Τετάρτης για τις τιμές παραγωγού θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει τις επιπτώσεις από τους δασμούς εισαγωγής. Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού του περασμένου μήνα έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε υψηλό τριετίας τον Ιούλιο, καθώς το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατακόρυφα.

Οι δασμοί και οι οικονομικές τους επιπτώσεις ήταν ο κύριος κίνδυνος που αντιμετώπιζαν οι αγορές νωρίτερα φέτος, αλλά άλλοι παράγοντες, όπως τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και η προσοχή σχετικά με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, έχουν γίνει πιο εμφανείς πρόσφατα.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, αφότου ένα εφετείο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να εξετάσει τη διατήρηση των σαρωτικών δασμών, η απόφαση προκάλεσε νέα αβεβαιότητα στις αγορές.

«Ένιωθα σαν να διαλύθηκε η ομίχλη του εμπορικού πολέμου και τώρα μόλις επιστρέψαμε στην καρδιά του», είπε ο Χόγκαν. «Και αυτό δεν βοηθά τις εταιρικές ΗΠΑ να λαμβάνουν αποφάσεις, τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις και τους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις».

Η εικόνα από την αγορά ομολόγων

Η πιθανότητα η απώλεια δασμολογικών εσόδων να επιδεινώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ ήταν ένας παράγοντας που, σύμφωνα με τους επενδυτές, μπορεί να οδήγησε σε απότομη αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ στην αρχή της εβδομάδας, κινήσεις που ακολούθησαν επίσης μεγάλες αυξήσεις στις αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες περιοχές .

Ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παγκοσμίως έχουν έκτοτε σταθεροποιηθεί, οι κορυφώσεις τους αναφέρθηκαν ως συνεισφορά στην αδυναμία των μετοχών αρχικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 5% για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Αυτό το επίπεδο απόδοσης ήταν «προβληματικό» για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. Η απόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων διαμορφώθηκε γύρω στο 4,78%, με τις αποδόσεις να μειώνονται σε μεγάλο βαθμό την Παρασκευή μετά τα στοιχεία για την απασχόληση.

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 10% μέχρι στιγμής το 2025, πρόσφατα βοηθούμενος από μια σταθερή περίοδο κερδών του δεύτερου τριμήνου. Ο λόγος τιμής προς κέρδη του S&P 500 αυξήθηκε στις 22,4 φορές, με βάση τις εκτιμήσεις κερδών για τους επόμενους 12 μήνες, μια αποτίμηση πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 15,9, σύμφωνα με την LSEG Datastream.

«Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές από άγνωστα εμπορικά και δασμολογικά στοιχεία, καθώς και πιθανές οικονομικές ανακοινώσεις… που θα μπορούσαν τελικά να αμφισβητήσουν τις αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών», έγραψε σε σχόλιο ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial.

«Ωστόσο, οι επενδυτές περιηγούνται σε αυτές τις δυναμικές εδώ και μήνες και οι μετοχές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά».

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Wall Street
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI

Η Wall Street σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητος ο χρυσός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Οι ειδικοί συμβουλεύουν πώς να επενδύσει κανείς στο πολύτιμο μέταλλο

Μελίνα Ζιάγκου
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,08% και έκλεισε στις 553,67 μονάδες

Αμερικανικά ομόλογα: Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών τους
Ομόλογα

Συνεχίζεται η υποχώρηση των τιμών των αμερικανικών ομολόγων

Οι επενδυτές αναμένουν τις τοποθετήσεις των αξιωματούχων της Fed για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με τραπεζικό άλμα ανέβηκε και ο Γενικός Δείκτης

Πειραιώς, Εθνική και Alpha Bank έκλεισαν με άλμα άνω του 2%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο