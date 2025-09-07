Wall Street: Τα μάτια των επενδυτών στραμμένα στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Μια σειρά από στοιχεία για τον πληθωρισμό θα αντιμετωπίσουν οι επενδυτές της Wall Street την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν νέα αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, ενώ οι μετοχές κινούνται σε υψηλές αποτιμήσεις.

Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη, παρά το ξεκίνημα με σκαμπανεβάσματα του Σεπτεμβρίου, ο οποίος ήταν ο χειρότερος μήνας για τις μετοχές κατά μέσο όρο τα τελευταία 35 χρόνια. Οι μετοχές υποχώρησαν την Παρασκευή, αφού η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ έδειξε ότι η αύξηση της απασχόλησης εξασθένησε τον Αύγουστο.

«Ο Σεπτέμβριος ήταν γνωστό ότι χαρακτηρίστηκε από μια επιδείνωση της εικόνας του κλίματος», δήλωσε στο Reuters ο Matthew Miskin, συν-επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Manulife John Hancock Investments.

Ταυτόχρονα, είπε, «οι μετοχές δεν αποτιμούν πολλούς κινδύνους αυτή τη στιγμή. Φαίνονται πλήρως αποτιμημένες».

Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ την Πέμπτη αναδεικνύει τις οικονομικές ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ενδείξεις από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό σχετικά με τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων και τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές.

Μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, στα τέλη του περασμένου μήνα, οι οποίες υπογράμμισαν τους αυξανόμενους κινδύνους για την απασχόληση, οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες στη συνεδρίασή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ακόμη πιο επιταχυνόμενη χαλάρωση μετά την αναφορά για την αδύναμη απασχόληση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των Fed Funds υποχωρούσαν με πιθανότητα 90% για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας στη συνεδρίαση και περίπου 10% για μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Μόνο ο δείκτης τιμών καταναλωτή που είναι «εξαιρετικά υψηλότερος» από τις εκτιμήσεις θα μπορούσε να υπονομεύσει τις υποθέσεις για επικείμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B Riley Wealth.

Περίπου 70 μονάδες βάσης χαλάρωσης, ή σχεδόν τρεις τυπικές περικοπές, προβλέπονται έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Πρόσφατα, «η προοπτική μείωσης των επιτοκίων της Fed ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας που οδήγησε το κλίμα στις μετοχές να είναι πιο θετικό», δήλωσε ο Miskin. «Και έτσι, αν αυτό αντιστραφεί, τότε θα μπορούσε να είναι προβληματικό για τις μετοχές».

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 5% για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα.

Μαζί με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), μια έκθεση της Τετάρτης για τις τιμές παραγωγού θα μπορούσε επίσης να αποκαλύψει τις επιπτώσεις από τους δασμούς εισαγωγής. Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού του περασμένου μήνα έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε υψηλό τριετίας τον Ιούλιο, καθώς το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατακόρυφα.

Οι δασμοί και οι οικονομικές τους επιπτώσεις ήταν ο κύριος κίνδυνος που αντιμετώπιζαν οι αγορές νωρίτερα φέτος, αλλά άλλοι παράγοντες, όπως τα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed και η προσοχή σχετικά με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, έχουν γίνει πιο εμφανείς πρόσφατα.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, αφότου ένα εφετείο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να εξετάσει τη διατήρηση των σαρωτικών δασμών, η απόφαση προκάλεσε νέα αβεβαιότητα στις αγορές.

«Ένιωθα σαν να διαλύθηκε η ομίχλη του εμπορικού πολέμου και τώρα μόλις επιστρέψαμε στην καρδιά του», είπε ο Χόγκαν. «Και αυτό δεν βοηθά τις εταιρικές ΗΠΑ να λαμβάνουν αποφάσεις, τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις και τους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις».

Η εικόνα από την αγορά ομολόγων

Η πιθανότητα η απώλεια δασμολογικών εσόδων να επιδεινώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ ήταν ένας παράγοντας που, σύμφωνα με τους επενδυτές, μπορεί να οδήγησε σε απότομη αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ στην αρχή της εβδομάδας, κινήσεις που ακολούθησαν επίσης μεγάλες αυξήσεις στις αποδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες περιοχές .

Ενώ οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων παγκοσμίως έχουν έκτοτε σταθεροποιηθεί, οι κορυφώσεις τους αναφέρθηκαν ως συνεισφορά στην αδυναμία των μετοχών αρχικά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 5% για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα. Αυτό το επίπεδο απόδοσης ήταν «προβληματικό» για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Adam Turnquist, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. Η απόδοση των μακροπρόθεσμων ομολόγων διαμορφώθηκε γύρω στο 4,78%, με τις αποδόσεις να μειώνονται σε μεγάλο βαθμό την Παρασκευή μετά τα στοιχεία για την απασχόληση.

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 10% μέχρι στιγμής το 2025, πρόσφατα βοηθούμενος από μια σταθερή περίοδο κερδών του δεύτερου τριμήνου. Ο λόγος τιμής προς κέρδη του S&P 500 αυξήθηκε στις 22,4 φορές, με βάση τις εκτιμήσεις κερδών για τους επόμενους 12 μήνες, μια αποτίμηση πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 15,9, σύμφωνα με την LSEG Datastream.

«Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές από άγνωστα εμπορικά και δασμολογικά στοιχεία, καθώς και πιθανές οικονομικές ανακοινώσεις… που θα μπορούσαν τελικά να αμφισβητήσουν τις αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών», έγραψε σε σχόλιο ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial.

«Ωστόσο, οι επενδυτές περιηγούνται σε αυτές τις δυναμικές εδώ και μήνες και οι μετοχές συνέχισαν να κινούνται ανοδικά».