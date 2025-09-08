Wall Street: Μικρά κέρδη, στο επίκεντρο η συμφωνία EchoStar – SpaceX

Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,02% στις 45.410 μονάδες

Markets 08.09.2025, 16:43
Wall Street: Μικρά κέρδη, στο επίκεντρο η συμφωνία EchoStar – SpaceX
Newsroom

Ήπια θετικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, έχοντας σημαντικές στηρίξεις από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, αν και η εβδομάδα είναι πλούσια σε ανακοινώσεις από το μέτωπο της οικονομίας, με κυρίαρχη εκείνη για τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,02% στις 45.410 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,27% στις 6.499 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,67% στις 21.845 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της EchoStar ξεχωρίζουν, αφού σημειώνουν άλμα πάνω από 23%, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει άδειες για ασύρματο φάσμα, συγκεκριμένα τις AWS-4 και H-block, στην SpaceX έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η SpaceX θα καταβάλει έως 8,5 δισ. δολάρια σε μετρητά και έως 8,5 δισ. δολάρια σε μετοχές. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα συνάψουν μακροχρόνια εμπορική συμφωνία που θα επιτρέπει στους συνδρομητές της EchoStar Boost Mobile να χρησιμοποιούν την υπηρεσία Starlink Direct to Cell της SpaceX.

Άνοδο άνω του 8% σημειώνουν και οι μετοχές των AppLovin και Robinhood Markets, μετά την ανακοίνωση της S&P Global ότι οι δύο εταιρείες θα ενταχθούν στον S&P 500. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ πριν το άνοιγμα της αγοράς στις 22 Σεπτεμβρίου, με την AppLovin να αντικαθιστά την MarketAxess Holdings και τη Robinhood να αντικαθιστά την Caesars Entertainment.

Οι επενδυτές

Εντούτοις, οι επενδυτές περιμένουν αυτή την εβδομάδα δύο κρίσιμες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση της οικονομίας, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση την Παρασκευή. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Αυγούστου θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα δημοσιευθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI).

Τα δεδομένα ακολουθούν την απογοητευτική πορεία των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, η οποία έδωσε ελπίδες στους επενδυτές ότι η Federal Reserve πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση πολιτικής αργότερα αυτόν τον μήνα. Τα στοιχεία για την απασχόληση αυξάνουν ακόμη και την πιθανότητα μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα από το εργαλείο FedWatch.

«Η αδύναμη πορεία των θέσεων εργασίας υποστηρίζει την άποψή μας ότι βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο κύκλου — από συνεχή ύφεση σε σταδιακή ανάκαμψη», σημείωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Michael Wilson. «Ο κίνδυνος βραχυπρόθεσμα συνδέεται με το αν η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής θα είναι επαρκής. Η πιθανή αστάθεια βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρό κλείσιμο στο τέλος του έτους και το 2026».

Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
