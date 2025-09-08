Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,76% στις 2.007,74 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 60,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 10,6 εκατ. τεμάχια

Xρηματιστήριο Αθηνών 08.09.2025, 14:17
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες
Newsroom

Όλο και περισσότερο προσεγγίζει τη ζώνη των 2.000 μονάδων σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις μεγάλες πιέσεις από τον τραπεζικό κλάδο, με τον τζίρο όμως να είναι χαμηλά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,76% στις 2.007,74 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 60,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 10,6 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,81% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.051,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,72% στις 2.166,30 μονάδες.

Ασπίδα στις στηρίξεις

Οι τραπεζικές πιέσεις στερούν από τον γενικό δείκτη την κοντινή στήριξη στις 2.012 μονάδες, με τις 1.977 μονάδες να παραμένουν ως κύριο επίπεδο στήριξης. Οι παρυφές των 2.000 μονάδων όμως αποδεικνύονται ανθεκτικές, ενώ μία κατοχύρωση των 2.040 μονάδων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.100 μονάδες. Ο ταλαντωτής στο ημερήσιο διάγραμμα έχει δείξει σημαντική διόρθωση, και αναμένεται να εμφανιστεί νέο ανοδικό έναυσμα, σύμφωνα με τη Fast Finance.

Το spike του μήνα προϊδεάζει ότι δύσκολα θα δούμε σύντομα νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η αγορά φαίνεται να χρειάζεται χρόνο για να «χωνέψει» τα τρέχοντα επίπεδα. Σε εβδομαδιαία βάση, όσο το κλείσιμο διατηρείται πάνω από τις 1.980 μονάδες, η τάση παραμένει επιθετική, κατά τη Fast Finance.

Στον FTSE 25, η στήριξη των 5.010 μονάδων λειτούργησε αποτελεσματικά, με το επόμενο επίπεδο κατοχύρωσης στις 4.890 μονάδες. Η κοντινή αντίσταση βρίσκεται στις 5.272 μονάδες και η διάσπασή της μπορεί να ανοίξει δρόμο προς τις 5.360 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης δείχνει να χάνει τις 2.178 μονάδες, οι οποίες λειτουργούσαν ως ασφαλιστική δικλείδα για την αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική και Πειραιώς χάνουν πάνω από 2%, με τις Alpha Bank, Meten, Helleniq Energy, Eurobank και ΕΥΔΑΠ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Cenergy, Aktor, ΔΑΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Σαράντης, Τιτάν, Βιοχάλκο, Aegean, Optima Bank και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η Jumbo έχει ανεβάσει ρυθμούς κερδίζοντας 2,90%, με τις Motor Oil και Κύπρο να είναι στο +1,48% και +1,36% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, Coca Cola και ΟΠΑΠ, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να είναι αμετάβλητη.

