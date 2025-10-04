Δασμοί: Ο Τραμπ απειλεί την κινηματογραφική βιομηχανία [γράφημα]

Ο κινηματογράφος είναι μια απο τις κραταιές βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα με έσοδα που δεν μπορούν να αγνοηθούν απο κανέναν. Για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντοναλντ Τράμπ η κινηματογραφική βιομηχανία δεν φέρνει τα αναμενόμενα έσοδα.

Είναι, λέει, αποφασισμένος να εφαρμόσει δασμούς 100% σε όλες τις ξένες ταινίες γιατί πιστεύει ότι οι άλλες χώρες κλέβουν απο τις ΗΠΑ, την πελατεία.

«Η κινηματογραφική μας επιχειρηματική δραστηριότητα έχει κλαπεί από τις ΗΠΑ, από άλλες χώρες, όπως ακριβώς κλέβουμε «καραμέλες από ένα μωρό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για την ιδέα της επιβολής φόρου στις ξένες ταινίες τον Μάιο, προκαλώντας πτώση στις μετοχές των αμερικανικών γιγάντων των μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Warner Bros. Discovery και Walt Disney. Επιπλέον, η ιδέα έλαβε έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανία του θεάματος καθώς θεωρήθηκε -επιπλέον- και ως πρόχειρη.

Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργούσε ένας τέτοιος δασμός, ούτε πώς θα αποτιμούνταν οι ταινίες για σκοπούς είσπραξης δασμών. Η παραγωγή των κινηματογραφικών ταινιών πολλες φορές είναι μια πολυεθνική επιχειρηση: Πολλές ταινίες από στούντιο του Χόλιγουντ περιλαμβάνουν παγκόσμια παραγωγή, γυρίσματα σε πολλαπλές τοποθεσίες στο εξωτερικό και στην εγχώρια αγορά και εργασίες μετά την παραγωγή που θα μπορούσαν να γίνουν οπουδήποτε.

Κρατική στήριξη

Κάθε χρόνο, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, προσφέρουν κίνητρα για την ενθάρρυνση της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα τους, που κυμαίνονται από φορολογικές ελαφρύνσεις έως επιστροφές χρημάτων – απλές επιστροφές μετρητών – και επιχορηγήσεις, οι οποίες χορηγούνται εκ των προτέρων, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να ληφθούν και συχνά συνδέονται με συγκεκριμένους πολιτιστικούς ή οικονομικούς στόχους.

Το κίνητρο βασίζεται σχεδόν πάντα στις επιλέξιμες δαπάνες παραγωγής, δηλαδή το ποσό που δαπανάται τοπικά για την απασχόληση κατοίκων, τη χρήση τοπικών υπηρεσιών παραγωγής, ψηφιακών εφέ κ.λπ.

Η αξία του κινήτρου βασίζεται επομένως όχι μόνο στο διαθέσιμο χρηματικό ποσό, τις ελάχιστες και μέγιστες δαπάνες, αλλά και στις υποδομές, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες που υπάρχουν σε εκείνη την τοποθεσία.