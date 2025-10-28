Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

H φρενίτιδα των δικαιωμάτων προαίρεσης και των ETF έχει συμβάλει στην αύξηση της μεταβλητότητας των μετοχών

Wall Street 28.10.2025, 11:11
Ναταλία Δανδόλου

Οι καθημερινές διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πλέον ένα συχνό φαινόμενο στη Wall Street, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για τους επενδυτές, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που τροφοδοτούν το αδιάκοπο ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς γίνονται πιο ασταθείς.

Όπως γράφουν οι Financial Times, μεμονωμένες μετοχές έχουν κερδίσει ή χάσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση σε μία μόνο ημέρα 119 φορές μέχρι στιγμής φέτος, το υψηλότερο ετήσιο σύνολο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η άνοδος των 12ψήφιων διακυμάνσεων των μετοχών αντανακλά εν μέρει το τεράστιο μέγεθος εταιρειών όπως η Nvidia, η Microsoft και η Apple, οι οποίες αξίζουν όλες πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια η καθεμία και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των τεράστιων κινήσεων.

Αλλά ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς, το μέγεθος των κινήσεων αυτών φέτος είναι τεράστιο.

Αναλυτές  εκτιμούν ότι στις 10 Οκτωβρίου, όταν η Wall Street υπέστη την πιο απότομη ημερήσια ρευστοποίηση από τον Απρίλιο, τα μοχλευμένα ETF αναγκάστηκαν να πουλήσουν μετοχές αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν έκλεισε η αγορά, προκειμένου να διατηρήσουν τις σταθερές απαιτήσεις μόχλευσης

Η ανάλυση της Bank of America δείχνει ότι το 2025 έχει ήδη ξεπεράσει τον αριθμό ρεκόρ του 2024 σε αυτό που αποκαλεί «γεγονότα ευθραυστότητας» στις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όταν οι τιμές των μετοχών κινούνται πολύ εκτός του συνηθισμένου εύρους τους.

«Έχουμε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που κινούνται με ρυθμό 10, 20, 30% την ημέρα», δήλωσε ο Άμπι Ντεμπ, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής ποσοτικών επενδύσεων σε διατομεακά περιουσιακά στοιχεία στην BofA. «Αυτού του είδους η τιμολογιακή κίνηση ήταν κάποτε σπάνια».

Σημαντική αστάθεια στη Wall Street

Η μεγάλη αυτή αστάθεια έχει ανεβάσει τα στοιχήματα, καθώς πέντε τεχνολογικοί κολοσσοί με συνολική αξία 15 τρισ. δολάρια – Meta, Alphabet, Microsoft, Apple και Amazon – ανακοινώνουν τριμηνιαία κέρδη αυτή την εβδομάδα. «Η πτωτική πορεία θα μπορούσε να είναι αρκετά βίαιη» εάν οι εταιρείες απογοητεύσουν τις αγορές, σχολιάζει στους FT η Valérie Noël, επικεφαλής συναλλαγών στον όμιλο Syz.

Παρά τις μεγάλες κινήσεις των μεμονωμένων μετοχών, η συνολική μεταβλητότητα της αγοράς παρέμεινε ως επί το πλείστον συγκρατημένη, καθώς ο S&P 500 ανέκαμψε σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά από τις έντονες ρευστοποιήσεις του Απριλίου, επειδή οι μεγάλες μετοχές τείνουν να μην κινούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση.

Το «προειδοποιητικό σημάδι» θα ήταν αν αυτό άλλαζε, είπε ο Ντεμπ. «Εάν υπάρξει ένα μακροοικονομικό σοκ όπου οι μετοχές κινούνται παράλληλα, ο δείκτης θα κινηθεί πολύ περισσότερο».

Ο φετινός αριθμός κινήσεων μετοχών ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ και συγκρίνεται με 84 κινήσεις για ολόκληρο το περασμένο έτος και 33 κατά τη διάρκεια της bear market του 2022, όταν ο S&P υποχώρησε σχεδόν κατά το ένα πέμπτο.

Η αγορά παραγώγων

Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις κινήσεις των τιμών των μετοχών είναι η αγορά παραγώγων, όπου οι ιδιώτες επενδυτές και τα hedge funds έχουν συσσωρεύσει βραχυπρόθεσμα στοιχήματα σε μεμονωμένες μετοχές γύρω από τα κέρδη και τα μακροοικονομικά γεγονότα. Αυτό αναγκάζει τους market makers να αντισταθμίσουν τις κινήσεις τους τοποθετώντας τις δικές τους θέσεις, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τις κινήσεις των τιμών των μετοχών.

Ο όγκος συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης μίας μετοχής αυτόν τον μήνα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από την τρέλα των μετοχών meme του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, με τους ιδιώτες επενδυτές να αντιπροσωπεύουν το 60% αυτής της αγοράς.

Τα μεμονωμένα μετοχικά κεφάλαια και τα μοχλευμένα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σε χρηματιστήριο — για παράδειγμα, αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρουν διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση από μία μετοχή κάθε μέρα — έχουν επίσης απορροφήσει περιουσιακά στοιχεία φέτος, προσθέτοντας επιπλέον μόχλευση. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Volatility Shares υπέβαλε αίτηση για την κυκλοφορία ETF με πενταπλάσια μόχλευση σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Nvidia, Alphabet και Tesla.

Οι αναλυτές λένε ότι τα μοχλευμένα προϊόντα επιδεινώνουν τις διακυμάνσεις των τιμών, επειδή οι εκδότες πρέπει να αγοράσουν μεγαλύτερη έκθεση σε μια μετοχή εάν η τιμή αυξηθεί ή να πουλήσουν εάν μειωθεί, σε καθημερινή βάση, προκειμένου να διατηρήσουν τον δείκτη μόχλευσης-στόχο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

«Αυτές οι διακυμάνσεις των μετοχών, άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχουν γίνει πολύ πιο συνηθισμένες» λόγω «της ανόδου των ποσοτικών στρατηγικών συναλλαγών, των δικαιωμάτων προαίρεσης μηδενικής ημέρας και των ETF με διπλή ή τριπλή μόχλευση σε μεμονωμένες μετοχές», δήλωσε ο Noël.

Ο δείκτης φόβου

Η διακύμανση κάτω από την επιφάνεια τείνει να μην μεταφράζεται σε έναν πιο ασταθή δείκτη φέτος. Αν και ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, ο Vix, σημείωσε σύντομη άνοδο νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από μια έξαρση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά είχε βιώσει το λιγότερο ασταθές τρίμηνο από το 2018 στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο.

Τα τρέχοντα θέματα της αγοράς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι φορολογικές αλλαγές και ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, έχουν βλάψει ορισμένες μετοχές, ενώ έχουν ενισχύσει άλλες, δήλωσε ο John Marshall, επικεφαλής έρευνας παραγώγων στην Goldman Sachs. Αυτό έχει συμβάλει σε «εξαιρετικά μειωμένα» επίπεδα συσχέτισης μεταξύ των μετοχών φέτος, σύμφωνα με την UBS, πράγμα που σημαίνει ότι οι κινήσεις έχουν μικρό αντίκτυπο στη συνολική μεταβλητότητα της αγοράς.

Ωστόσο, οι απότομες κινήσεις σε μεμονωμένες μετοχές θα μπορούσαν να αρχίσουν να θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη σταθερότητα της αγοράς, εάν η συσχέτιση αυτή ανακάμψει και αυτές οι μεγάλες μετοχές ενδεχομένως γίνουν μάρτυρες ενός συντονισμένου ξεπουλήματος, προειδοποιούν οι αναλυτές.

Ο Μάξγουελ Γκρίνακοφ, επικεφαλής της έρευνας για παράγωγα μετοχών στις ΗΠΑ στην UBS, είδε την πιθανότητα ενός «καταρράκτη ροών», όπου οι επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί για περαιτέρω αυξήσεις τιμών πρέπει να εγκαταλείψουν γρήγορα τις θέσεις τους.

Οι αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι στις 10 Οκτωβρίου, όταν η Wall Street υπέστη την πιο απότομη ημερήσια ρευστοποίηση από τον Απρίλιο, τα μοχλευμένα ETF αναγκάστηκαν να πουλήσουν μετοχές αξίας 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν έκλεισε η αγορά, προκειμένου να διατηρήσουν τις σταθερές απαιτήσεις μόχλευσης.

