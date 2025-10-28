Επενδυτές: Πιέζουν τις εταιρείες τροφίμων για plant-based επιλογές

Επενδυτές που διαχειρίζονται 11,5 τρισ. δολάρια στέλνουν σαφές μήνυμα: το μέλλον των πρωτεϊνών είναι φυτικό

28.10.2025
Επενδυτές: Πιέζουν τις εταιρείες τροφίμων για plant-based επιλογές
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Σε μια εποχή αυξημένων επιτοκίων, ακραίων καιρικών φαινομένων και κλονισμένων εφοδιαστικών αλυσίδων, οι μεγάλοι επενδυτές παγκοσμίως στρέφουν το βλέμμα τους στο…πιάτο μας.

Το μήνυμά τους προς τους γίγαντες της βιομηχανίας τροφίμων είναι ξεκάθαρο: η διαφοροποίηση από τις ζωικές πρωτεΐνες δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη για βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Οι επενδυτές και το νέο μοντέλο πρωτεϊνών

Περισσότεροι από 70 θεσμικοί επενδυτές, που συμμετέχουν στο δίκτυο FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return), καλούν εταιρείες όπως Nestlé, Danone, Kraft Heinz, αλλά και λιανεμπόρους όπως Amazon, Carrefour και Walmart, να επενδύσουν αποφασιστικά σε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης.

Όπως λέει στο Reuters η Sophie Kamphuis, σύμβουλος υπεύθυνων επενδύσεων της ολλανδικής MN, «η διαφοροποίηση των πρωτεϊνών είναι κρίσιμο στοιχείο για τη μείωση των εκπομπών CO₂ και την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων».

Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Η ζήτηση για φυτικά προϊόντα αυξάνεται, αλλά η επένδυση σε αυτόν τον τομέα έχει μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με το Good Food Institute, η ιδιωτική χρηματοδότηση στις εναλλακτικές πρωτεΐνες έπεσε από σχεδόν 7 δισ. δολάρια το 2021 σε λίγο πάνω από 1 δισ. το 2023.

Η μείωση αυτή αντανακλά όχι την έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά την αβεβαιότητα γύρω από την ποιότητα των προϊόντων και τη γεύση τους – δύο κρίσιμους παράγοντες για την αποδοχή από τους καταναλωτές.

Το πρόβλημα της γεύσης

Όπως επισημαίνει η Jo Raven, διευθύντρια έρευνας και καινοτομίας της FAIRR, «τα προϊόντα που αντικαθιστούν το κρέας δεν κατάφεραν να αποδώσουν τη σωστή γεύση και υφή. Οι καταναλωτές είναι απαιτητικοί – αν δεν τους αρέσει η πρώτη εμπειρία, δύσκολα επιστρέφουν».

Η πρόκληση για τη βιομηχανία είναι, επομένως, διπλή: να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και να προσφέρει προϊόντα που να ικανοποιούν τον ουρανίσκο.

Από τη θεωρία στην πράξη

Ορισμένες εταιρείες δείχνουν ήδη τον δρόμο. Η Ahold Delhaize, για παράδειγμα, έχει δεσμευθεί ότι έως το 2030, το 50% των πρωτεϊνών που θα διαθέτουν οι ευρωπαϊκές αλυσίδες της θα προέρχεται από φυτικές πηγές.

Η Ahold Delhaize έχει δεσμευθεί ότι έως το 2030, το 50% των πρωτεϊνών θα προέρχεται από φυτικές πηγές

Παρόμοιες πρωτοβουλίες αναμένονται να καθορίσουν το μέλλον ενός κλάδου που βρίσκεται σε μεταβατική φάση – από το ζωικό στο φυτικό, από το παραδοσιακό στο βιώσιμο.

Οι επενδυτές είπαν την τελευταία λέξη – Θα ακολουθήσουν οι εταιρείες;

Η μετατόπιση προς τις φυτικές πρωτεΐνες δεν είναι απλώς ένα διατροφικό trend. Είναι ένα νέο επενδυτικό αφήγημα που συνδυάζει οικονομική απόδοση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τεχνολογική καινοτομία.

Οι επενδυτές έχουν ήδη μιλήσει.

O λόγος ανήκει τώρα στις εταιρείες τροφίμων και στους καταναλωτές που θα καθορίσουν αν η «πρωτεϊνική επανάσταση» θα γίνει πραγματικότητα.

