Google και NextEra ξανά βάζουν στο… on πυρηνικό εργοστάσιο στην Αϊόβα

Η Google και ο αμερικανικός γίγαντας ηλεκτρικής ενέργειας NextEra Energy ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μια συνεργασία για την αναβίωση του μοναδικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην πολιτεία της Αϊόβα, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα των δραστηριοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το Ενεργειακό Κέντρο Duane Arnold, το οποίο έκλεισε το 2020, θα μπορούσε να ξεκινήσει τη λειτουργία του στις αρχές του 2029, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Μόλις τεθεί σε λειτουργία, η Google θα αγοράζει ενέργεια από το εργοστάσιο των 615 MW ως πηγή ενέργειας χωρίς άνθρακα 24/7 για να βοηθήσει στην τροφοδοσία της αναπτυσσόμενης υποδομής cloud και τεχνητής νοημοσύνης της Google στην Αϊόβα, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία του τοπικού δικτύου», ανέφεραν οι εταιρείες σε κοινή ανακοίνωση.

Ο Συνεταιρισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας Central Iowa, ο μεγαλύτερος πάροχος ενέργειας της πολιτείας, συμφώνησε να αγοράσει την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που θα απομένει από την Google.

Το προηγούμενο κλείσιμο του Ενεργειακού Κέντρου Duane Arnold είχε συμβεί σε μια εποχή που ο πυρηνικός τομέας αγωνιζόταν να ανταγωνιστεί το φυσικό αέριο και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και των προκλήσεων στην αντίληψη του κοινού σχετικά με την ασφάλεια.

Ωστόσο, η αναβίωση του πυρηνικού σταθμού σηματοδοτεί μια τάση, καθώς η ζήτηση ενέργειας στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί ραγδαία, με εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google να επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2024 — ένα ανώτατο όριο που θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται εάν τα κέντρα δεδομένων συνεχίσουν να επεκτείνονται με τον τρέχοντα ρυθμό τους.

Ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας, η Ουάσιγκτον και η τεχνολογική βιομηχανία προωθούν την πυρηνική ενέργεια ως έναν πιθανό τρόπο αντιμετώπισης των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στα τοπικά ενεργειακά δίκτυα.

Το έργο στην Αϊόβα ακολουθεί παρόμοιες συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεταξύ της Constellation Energy και της Microsoft. Εν τω μεταξύ, η Oracle ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σχεδιάζει ένα κέντρο δεδομένων που τροφοδοτείται από τρεις μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Εκτός από την κυκλοφορία περισσότερης ενέργειας στο διαδίκτυο, η πυρηνική ενέργεια παρέχει μια πιθανή οδό για τις Big Tech να συνεχίσουν την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τους, περιορίζοντας παράλληλα τις εκπομπές άνθρακα.

«[Η συνεργασία Google-NextEra] χρησιμεύει ως μοντέλο για τις επενδύσεις που απαιτούνται σε ολόκληρη τη χώρα για την ανάπτυξη ενεργειακής δυναμικότητας και την παροχή αξιόπιστης, καθαρής ενέργειας, προστατεύοντας παράλληλα την προσιτότητα και δημιουργώντας θέσεις εργασίας που θα οδηγήσουν την οικονομία που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Ρουθ Πόρατ, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Alphabet και της Google.

Τα μέσα ενημέρωσης είχαν λάβει υπόψη τους την απόφαση της Google, τον Ιούνιο, να αφαίρεσε σιωπηλά τη δέσμευσή της για επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030 από την κύρια σελίδα του ιστότοπού της για την εταιρική βιωσιμότητα, εν μέσω επέκτασης των σχεδίων της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα έργα κέντρων δεδομένων σε όλες τις ΗΠΑ έχουν επίσης αντιμετωπίσει αυξανόμενες αντιδράσεις από το κοινό. Τον Σεπτέμβριο, η Google απέσυρε τα σχέδιά της για ένα νέο κέντρο δεδομένων στην Ιντιάνα, αφού ομάδες της κοινότητας εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Αϊόβα έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί δεκτική σε τέτοια έργα, με την Google να έχει επενδύσει περισσότερα από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στην πολιτεία. Οι νομοθέτες της Αϊόβα έχουν επαινέσει το τελευταίο έργο στην κοινή τους ανακοίνωση, λέγοντας ότι θα υποστηρίξει τις τοπικές θέσεις εργασίας και τα ενεργειακά δίκτυα.

«Η επαναφορά του Duane Arnold σε λειτουργία είναι μια μεγάλη νίκη για την κομητεία Λιν και ολόκληρη την πολιτεία της Αϊόβα», δήλωσε ο πολιτειακός γερουσιαστής Τσάρλι ΜακΚλίντοκ, προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση δείχνει ότι η Αϊόβα μπορεί να «κρατήσει τα φώτα αναμμένα» για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.