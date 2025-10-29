Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: «Μερικές μέρες ακόμα» πριν την παύση εργασιών – Ξεμένουν από chip Nexperia

Τα αποθέματα chip της Nexperia μειώνονται μετά την απαγόρευση των εξαγωγών βασικών εξαρτημάτων από το Πεκίνο

World 29.10.2025, 22:30
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην ΕΕ απέχουν «μέρες» από το κλείσιμο των γραμμών παραγωγής, προειδοποίησε η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς κλιμακώνεται η κρίση σχετικά με τις προμήθειες υπολογιστικών τσιπ από την Κίνα.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση την Τετάρτη, λέγοντας ότι τα μέλη της, στα οποία περιλαμβάνονται οι Volkswagen, Fiat, Peugeot και BMW, εργάζονται τώρα με «εφεδρικά αποθέματα, αλλά οι προμήθειες μειώνονται».

Ο κλάδος λειτουργεί επί του παρόντος με τα αποθέματα, αλλά οι προμήθειες μειώνονται ραγδαία

«Οι διακοπές εργασιών στη γραμμή συναρμολόγησης μπορεί να απέχουν μόνο λίγες μέρες. Προτρέπουμε όλους τους εμπλεκόμενους να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να βρουν μια διπλωματική διέξοδο από αυτή την κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε η γενική διευθύντριά της ACEA, Σίγκριντ Ντε Βρις

Ένα άλλο μέλος της ACEA, η Mercedes, αναζητά τώρα παγκοσμίως εναλλακτικές πηγές για τους κρίσιμους ημιαγωγούς, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ola Källenius.

Η έλλειψη ημιαγωγών προκαλεί προβλήματα επίσης στην Ιαπωνία, όπου ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Guillaume Cartier, δήλωσε σε δημοσιογράφους σε έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο ότι η εταιρεία ήταν «εντάξει μόνο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου» όσον αφορά την προσφορά.

Το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές ημιαγωγών Nexperia στις αρχές του μήνα, σε απάντηση στην απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να εξαγοράσει την εταιρεία με έδρα την Ολλανδία στις 30 Σεπτεμβρίου και να αναστείλει τον Κινέζο διευθύνοντα σύμβουλό της, αφού οι ΗΠΑ επεσήμαναν ανησυχίες για την ασφάλεια.

Την περασμένη εβδομάδα, αυτοκινητοβιομηχανίες στη Βρετανία, την ΕΕ και την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων όπως η Volvo, η Volkswagen , η Honda και η Nissan, δήλωσαν ότι η απαγόρευση των εξαγωγών από τα εργοστάσια της Nexperia στην Κίνα θα μπορούσε να σταματήσει τις γραμμές παραγωγής.

«Ο κλάδος λειτουργεί επί του παρόντος με τα αποθέματα, αλλά οι προμήθειες μειώνονται ραγδαία. Από έρευνα που διεξήχθη στα μέλη μας αυτή την εβδομάδα, ορισμένα εργοστάσια αναμένουν ήδη επικείμενες διακοπές λειτουργίας της γραμμής συναρμολόγησης», δήλωσε η Ντε Βρις.

Πλήγμα η απαγόρευση των τσιπ Nexperia

Η απαγόρευση του τσιπ Nexperia ήταν ένα πλήγμα για τον ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο, ο οποίος έχει ήδη πληγεί από την απόφαση του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ να επαναφέρει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, στο πλαίσιο των κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Σι και ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψουν μια εμπορική συμφωνία κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. Η προτεινόμενη συμφωνία θα αναστείλει την απαγόρευση εξαγωγών των κρίσιμων ορυκτών για ένα έτος, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα καλύπτει και τις παραδόσεις στην ΕΕ.

Οι σπάνιες γαίες, και ιδιαίτερα οι μαγνήτες, χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία για τα ανοίγματα παραθύρων, θυρών και χώρου αποσκευών, ενώ τα τσιπ είναι κρίσιμα για όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα των οχημάτων, από τις λειτουργίες του ταμπλό έως τα συστήματα ανάφλεξης και μετάδοσης.

Η Ντε Vries δήλωσε ότι ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές για τσιπ, θα μπορούσαν να χρειαστούν «μήνες για να δημιουργηθεί πρόσθετη παραγωγική ικανότητα». Είπε ότι «η βιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο να περιμένει πριν γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της έλλειψης».

Μια αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από το Πεκίνο θα φτάσει στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για συνομιλίες, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι τα διπλωματικά εργαλεία που χρησιμοποίησε η ΕΕ τους τελευταίους μήνες δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο η σκληρή πολιτική που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η Κίνα .

Ανάγκη για «γρήγορη λύση»

Ο Άντριου Σμολ, ανώτερος συνεργάτης και ειδικός σε θέματα Κίνας στη δεξαμενή σκέψης German Marshall Fund, δήλωσε: «Νομίζω ότι η ΕΕ χρειάζεται μια εξαιρετικά γρήγορη λύση στο θέμα της Nexperia και υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτό αυτή την εβδομάδα».

Ο Σμολ πιστεύει ότι η στάση της Κίνας απέναντι στην ΕΕ έχει αλλάξει από τον Απρίλιο, όταν έμαθε ότι η σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ είχε αποτελέσματα.

«Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας νέας στρατηγικής, όπου η Κίνα λαμβάνει επανειλημμένα μέτρα που οδηγούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο στο σημείο να τις πνίξουν», είπε. «Δεν είναι πλέον η Ευρώπη παράπλευρη απώλεια, είναι η Κίνα που στοχεύει την Ευρώπη και νομίζω ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να το καταλαβαίνουν αυτό τώρα».

Η Ντε Βρις δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη διαμάχη εργάζονται πολύ σκληρά για να βρουν μια διπλωματική λύση. Ταυτόχρονα, τα μέλη μας μάς λένε ότι οι προμήθειες ανταλλακτικών έχουν ήδη σταματήσει λόγω της έλλειψης».

Το ιστορικό της κρίσης

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη κενά στη διακυβέρνηση. Στις 4 Οκτωβρίου, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου μπλόκαρε τις εξαγωγές των προϊόντων του κατασκευαστή τσιπ από την Κίνα. Ενώ οι περισσότεροι ημιαγωγοί της Nexperia παράγονται στην Ευρώπη, περίπου το 70% συσκευάζεται στην Κίνα πριν από τη διανομή.

Ο κινεζικός βραχίονας της εταιρείας έχει κάνει βήματα προς την ανεξαρτησία και έχει ξαναρχίσει να πουλάει προϊόντα σε εγχώριους Κινέζους πελάτες.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια λύση με την Κίνα που θα αποκαταστήσει την εταιρεία σε μια ενιαία ολλανδο-κινεζική δομή.

