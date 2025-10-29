Κρίσιμα ορυκτά: Η ΕΕ πιέζεται να υποστηρίξει σημαντικά έργα καθώς η Κίνα εντείνει τον έλεγχο

Ζητούμενο στην ΕΕ είναι να επιτρέψει περισσότερες κρατικές παρεμβάσεις για τα κρίσιμα ορυκτά

Κρίσιμα ορυκτά: Η ΕΕ πιέζεται να υποστηρίξει σημαντικά έργα καθώς η Κίνα εντείνει τον έλεγχο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η ΕΕ πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να υποστηρίξει τον τομέα των κρίσιμων ορυκτών και να επιτρέψει περισσότερες κρατικές παρεμβάσεις μετά την απαγόρευση των βασικών εξαγωγών πρώτων υλών από την Κίνα, δήλωσε μια ομάδα που πιέζει για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει «ουσιαστική, ειδική» χρηματοδότηση για κρίσιμα ορυκτά, με κονδύλια που θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό της για την ενέργεια και την απαλλαγή από τον άνθρακα, δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ασφάλεια, μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου για απαγόρευση εξαγωγών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Επιτροπή πρότεινε ότι ένα μέρος ενός νέου ταμείου ύψους 409 δισεκατομμυρίων ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028, θα πρέπει να διατεθεί σε αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλικών

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ αγωνίζονται να αναπτύξουν στρατηγικές αποθήκευσης στα κρίσιμα ορυκτά, καθώς κλιμακώνεται ένας πόλεμος πόρων μεταξύ Πεκίνου και Δύσης. Η Κίνα κυριαρχεί σε πολλές κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών και του μετάλλου λιθίου της μπαταρίας, και οι έλεγχοι εξαγωγών της σε βασικά μέταλλα περιλαμβάνουν στοιχεία σπάνιων γαιών και γερμάνιο, το οποίο είναι απαραίτητο στην αμυντική βιομηχανία.

Η Ευρώπη έχει περιορισμένη ικανότητα εξόρυξης και επεξεργασίας, και οι περιορισμοί του Πεκίνου δυσχεραίνουν την εξασφάλιση των ορυκτών που απαιτούνται για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς η Ένωση προσπαθεί να επανεξοπλιστεί ενάντια σε αυτό που ονομάζουν στις Βρυξέλλες «ρωσική απειλή». Ορισμένα ορυκτά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πράσινης τεχνολογίας, όπως οι ανεμογεννήτριες και οι μαγνήτες.

Η πρωτοβουλία ανέφερε ότι ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μεταλλευτικά έργα, αντικατοπτρίζοντας την πρόσφατη επένδυση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στον εγχώριο όμιλο σπάνιων γαιών MP Materials.

Το EIES είναι αδελφός οργανισμός του Κέντρου SAFE για τη Στρατηγική Κρίσιμων Ορυκτών, το οποίο έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και επενδυτές για τη δημιουργία της συνεργασίας Minvest. Το Minvest έχει συμβάλει στη δημιουργία νέων κεφαλαίων από τις μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων εξόρυξης Orion Resource Partners και Appian Capital Advisory.

Το EIES, το οποίο χρηματοδοτείται από φιλανθρωπικά ιδρύματα και εταιρικές δωρεές, πιέζει επίσης για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού δικτύου επενδύσεων σε ορυκτά, σύμφωνα με το πρότυπο της συνεργασίας Minvest των ΗΠΑ.

Θα πρέπει «να συσταθεί γρήγορα δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου απειλής», δήλωσε ο Albéric Mongrenier, εκτελεστικός διευθυντής του EIES.

Οι κινήσεις των ΗΠΑ στα κρίσιμα ορυκτά

Η Ουάσινγκτον κινήθηκε γρήγορα για να διοχετεύσει χρηματοδότηση στον τομέα των ορυκτών. Η Orion συνεργάστηκε αυτόν τον μήνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, ADQ, για ένα ταμείο κρίσιμων ορυκτών ύψους έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Appian αποκάλυψε μια συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα για επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στον τομέα.

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνία με την Ιαπωνία για κοινή εργασία σε κρίσιμα έργα ορυκτών και πιθανή συσσώρευση αποθεμάτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η ΕΕ θα ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια αγοράς και αποθήκευσης κρίσιμων ορυκτών και θα επιταχύνει τις συμμαχίες με άλλες χώρες εξόρυξης.

Ο Έρικ Έσεν, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου VAC, κατασκευαστή μόνιμων μαγνητών, δήλωσε ότι η ΕΕ «ξύπνησε επιτέλους» με την τελευταία σειρά κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές, λέγοντας στους Financial Times ότι «υπάρχουν πολλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης» σε απάντηση στους αυστηρότερους κανόνες που καλύπτουν τα προϊόντα σπάνιων γαιών.

Η Επιτροπή πρότεινε ότι ένα μέρος ενός νέου ταμείου ύψους 409 δισεκατομμυρίων ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα ισχύσει από το 2028, θα πρέπει να διατεθεί σε αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλικών.

Στελέχη έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για την περιορισμένη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη μεταλλευτική βιομηχανία. Ένας δήλωσε ότι η χώρα «σίγουρα» χάνει έδαφος στον παγκόσμιο αγώνα για κρίσιμα ορυκτά, με την «ελάχιστη υποστήριξη» να αποτρέπει τις επενδύσεις.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
