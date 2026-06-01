Societe Generale: Πού βρίσκονται τα «περιστέρια» ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ;

Οι αγορές έχουν πλέον σχεδόν προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων, υποστηρίζουν οι αναλυτές της Societe Generale- Επόμενη αύξηση το Σεπτέμβριο

World 01.06.2026, 22:45
Σχολιάστε
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στις 11 Ιουνίου, οι αναλυτές της Societe Generale εκτιμούν ότι οι αγορές έχουν πλέον σχεδόν προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων, ενώ τα περιθώρια για μια πιο ήπια («dovish») στάση από τους αξιωματούχους της Τράπεζας φαίνονται περιορισμένα.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Societe Generale προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί στο 3,2% τον Μάιο, από 3% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, τα στοιχεία του Απριλίου αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος των επιπτώσεων που είχαν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας στην οικονομική δραστηριότητα.

Η Γαλλία δεν είναι η Ευρωζώνη

Κατά την Societe Generale, ο βαθμός δυσκολίας στην αποστολή της ΕΚΤ εντοπίζεται στη Γαλλία. Και αυτό διότι η αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας για το πρώτο τρίμηνο σε αρνητικό έδαφος ενίσχυσε το ενδεχόμενο μιας τεχνικής ύφεσης, καθώς παραμένουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι και για το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως επισημαίνει η Societe Generale, αρκετοί αναλυτές ενδέχεται να θεωρήσουν την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη ότι η ΕΚΤ θα έπρεπε να κινηθεί πιο προσεκτικά. Ωστόσο, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι «η Γαλλία δεν είναι η Ευρωζώνη, όπως δεν είναι και η Γερμανία».

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της νομισματικής ένωσης αποτέλεσαν την κύρια πηγή αδυναμίας για την ευρωπαϊκή οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο. Αντίθετα, το υπόλοιπο της Ευρωζώνης, εξαιρουμένης της Ιρλανδίας, της οποίας τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα, συνεχίζει να παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα.

Η Societe Generale τονίζει ότι το «υπόλοιπο της Ευρωζώνης» δεν είναι αμελητέο, καθώς αντιστοιχεί σε οικονομικό μέγεθος ίσο με αυτό της Γερμανίας και της Γαλλίας μαζί. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Αυστρία.

Η ανάπτυξη στις χώρες αυτές χαρακτηρίζεται αξιοπρεπής και, δεδομένου του χαμηλού αναπτυξιακού δυναμικού τους, θα μπορούσε ακόμη και να θεωρηθεί ισχυρή.

Η Ιταλία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα

Η Ιταλία αποτελεί, σύμφωνα με την έκθεση, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Παρά το γεγονός ότι η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,8%, έναντι 0,9% της Γαλλίας, η επίδοση αυτή θεωρείται πιθανότατα υψηλότερη από τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε τον Απρίλιο στο 5,1%, το χαμηλότερο επίπεδο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Societe Generale σημειώνει ότι ο χρόνος πιέζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ να καταλήξουν στις τελικές αποφάσεις τους πριν από τη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου.

Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Isabel Schnabel δήλωσε ξεκάθαρα σε συνέντευξή της ότι απαιτείται αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο.

Παράλληλα, ο επικεφαλής οικονομολόγος Philip Lane επισήμανε ότι οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ πιθανότατα θα ενσωματώνουν υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ οι λεγόμενες «δευτερογενείς επιδράσεις» στις τιμές και στους μισθούς αναμένεται να διαρκέσουν περισσότερο, ακόμη και όταν οι αρχικές ενεργειακές πιέσεις αρχίσουν να υποχωρούν.

Επιπλέον, τα πρακτικά της συνεδρίασης του Απριλίου αποκάλυψαν ότι αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αντιδρούσαν ακόμη και σε αύξηση επιτοκίων ήδη από εκείνη τη συνεδρίαση.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η πιθανότητα περίπου 90% που αποδίδουν σήμερα οι αγορές σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη.

Λίγες μόνο «μετριοπαθείς» φωνές

Οι πιο ήπιες παρεμβάσεις παραμένουν περιορισμένες. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Luis de Guindos υποστήριξε ότι στη συνεδρίαση του Ιουνίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, η Societe Generale εκτιμά ότι εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αντίδραση απέναντι σε μια αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο ή εάν οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ δεν περιέχουν πιο ήπια μηνύματα, οι αγορές ενδέχεται σύντομα να αρχίσουν να προεξοφλούν και δεύτερη αύξηση τον Ιούλιο.

Σήμερα η πιθανότητα για νέα αύξηση τον Ιούλιο αποτιμάται περίπου στο 30%, ενώ δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενσωματώνεται και τρίτη αύξηση αργότερα μέσα στο έτος.

Η Societe Generale βλέπει επόμενη αύξηση τον Σεπτέμβριο

Παρά τις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς, η Societe Generale εξακολουθεί να εκτιμά ότι μετά τις δύο πρώτες αυξήσεις επιτοκίων η ΕΚΤ θα υιοθετήσει πιο προσεκτικό τόνο.

Η τράπεζα διατηρεί ως βασικό σενάριο μια δεύτερη αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν περισσότερα οικονομικά στοιχεία και νέες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Παρόλα αυτά, προειδοποιεί ότι η στρατηγική αυτή ενέχει κινδύνους. Εάν τα οικονομικά δεδομένα επιδεινωθούν σημαντικά στο μεταξύ, η ΕΚΤ ίσως αναγκαστεί να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ήταν ορθή η αύξηση του Ιουνίου.

Μικτές ενδείξεις από τις μεγάλες οικονομίες

Τα στοιχεία πληθωρισμού του Μαΐου στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης παρουσίασαν μικτή εικόνα.

Στη Γαλλία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,8% από 2,5%, στην Ισπανία στο 3,6% από 3,5% και στην Ιταλία στο 3,3% από 2,8%.

Αντίθετα, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,6% από 2,9%, κυρίως λόγω της μείωσης των φόρων στα καύσιμα, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές και τον Ιούνιο.

Οι δείκτες οικονομικού κλίματος έδειξαν σταθεροποίηση της οικονομίας, με τον τομέα των υπηρεσιών να εμφανίζει θετική έκπληξη μετά τη σημαντική υποχώρηση του Απριλίου.

Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της INSEE, υποχώρησε περαιτέρω τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023.

Θετική έκπληξη από τη γερμανική αγορά εργασίας

Στη Γερμανία, η ανεργία μειώθηκε κατά 12.000 άτομα, οδηγώντας το ποσοστό ανεργίας εκ νέου στο 6,3%.

Παρά το γεγονός ότι η μεταποίηση εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, η συνολική ανεργία συγκρατείται λόγω της αποχώρησης πολλών εργαζομένων από το εργατικό δυναμικό και της αύξησης των συνταξιοδοτήσεων.

Κατά την εκτίμηση της Societe Generale, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας της Γερμανίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ισχυρές δημογραφικές πιέσεις που περιορίζουν την προσφορά εργασίας.

