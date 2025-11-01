Ιδιωτικά τζετ: Ιδιοκτήτες νοικιάζουν κινητήρες αεροσκαφών εν μέσω κρίσης εφοδιασμού

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών τζετ επωφελούνται από την κρίση στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενοικιάζοντας τους κινητήρες τους σε άτομα που αντιμετωπίζουν μεγάλες αναμονές για την επισκευή των δικών τους αεροσκαφών.

Η αεροδιαστημική βιομηχανία μαστίζεται από ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ανταλλακτικών από την πανδημία Covid-19 και μετά, με αποτέλεσμα παρατεταμένες καθυστερήσεις στις παραδόσεις κινητήρων και αεροσκαφών τόσο για ιδιωτικά όσο και για εμπορικά τζετ.

Σύμβουλοι πλούτου και ειδικοί του κλάδου δήλωσαν ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες ήθελαν να νοικιάσουν μόνο τον κινητήρα επειδή ήταν συνδεδεμένοι με τους εσωτερικούς χώρους των προσαρμοσμένων τζετ τους, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν πολυτελή διακόσμηση και ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η Λόρα Ουμπερόι, επικεφαλής ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων πλούτου στη δικηγορική εταιρεία Addleshaw Goddard, δήλωσε στους Financial Times: «Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που βλέπω οικογένειες να αποκομίζουν κέρδος από τα ιδιωτικά τους τζετ, τα οποία συνήθως είναι ζημιογόνα».

Μεγάλα ποσά για μερικές μόνο μέρες

Η ενοικίαση ενός κινητήρα τζετ μεσαίου μεγέθους για μερικές ημέρες θα κόστιζε περίπου 50.000 δολάρια και ο κινητήρας θα μπορούσε να αφαιρεθεί αρκετά γρήγορα, ακόμη και εν μία νυκτί.

Συνήθως αυτό δεν γινόταν για ιδιωτικά τζετ που χρησιμοποιούνται πολύ, αλλά η πρακτική έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε έως οκτώ χρόνια, καθώς το εμπορικό κίνητρο το έχει κάνει να αξίζει τον κόπο, πρόσθεσε η Ουμπερόι.

Ο Κέβιν Μάικλς, διευθύνων σύμβουλος της AeroDynamic Advisory, δήλωσε στους FT ότι υπήρχε «ένα γνωστό πρόβλημα με την αλυσίδα εφοδιασμού μικρών κινητήρων πρόωσης» που καθυστερούσε τη συντήρηση και τις επισκευές. Οι φορείς εκμετάλλευσης επαγγελματικής αεροπορίας είχαν συνήθως μικρούς στόλους και λίγους εφεδρικούς κινητήρες, πρόσθεσε.

«Οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά μέσο όρο τέσσερις έως έξι μήνες και μερικές φορές οκτώ έως δέκα μήνες έναντι δύο έως τριών μηνών που είναι συνήθως», είπε. «Αυτό προσθέτει στη ζήτηση για κινητήρες ανταλλαγής».

Οι Pratt & Whitney, Rolls-Royce και Honeywell είναι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές κινητήρων επαγγελματικών τζετ.

Η αυξημένη ζήτηση επιδεινώνει την κατάσταση εκπλήσσοντας ορισμένους κατασκευαστές αεροσκαφών και στρεσάροντας τις αλυσίδες εφοδιασμού που προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά.

Ο Ντάνιελ Χολ, ανώτερος σύμβουλος αποτίμησης στην Cirium Ascend Consultancy, δήλωσε ότι η επαγγελματική αεροπορία αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα με τα εμπορικά τζετ – αλυσίδες εφοδιασμού, ανταλλακτικά, χωρητικότητα εγκαταστάσεων – αλλά και «μια μειούμενη προσφορά επαγγελματιών συντήρησης αεροπορίας… ένας τομέας στον οποίο οι νέοι δεν εισέρχονται πλέον».