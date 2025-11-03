OT FORUM: Η νέα βιομηχανική εποχή της Ελλάδας: Παραγωγή, Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ένας από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας θα παρουσιάσει την οπτική του στο 6ο OT FORUM

03.11.2025
OT FORUM: Η νέα βιομηχανική εποχή της Ελλάδας: Παραγωγή, Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη
Newsroom

Οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες της ελληνικής βιομηχανίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα αναλυθούν διεξοδικά στο 6ο OT Forum που θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία μεταβάλλεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, η ανάγκη για ένα νέο, ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας και οικονομικής συζήτησης.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ένας από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας θα παρουσιάσει την οπτική του για το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ρευστό γεωοικονομικό περιβάλλον, όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού αναδιατάσσονται, οι ενεργειακές ισορροπίες αλλάζουν και η βιομηχανική πολιτική επιστρέφει στο επίκεντρο των κυβερνητικών στρατηγικών διεθνώς. Θα αναδείξει, επίσης, την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα βασίζεται στη γνώση, στην καινοτομία και στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ αναμένεται να αναφερθεί και στο θέμα του ενεργειακού κόστους, το οποίο όπως έχει επανειλημμένα τονίσει παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά έχει αναφέρει πως για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης.

Ο ρόλος της βιομηχανίας

Το Forum θα αναδείξει το ρόλο της βιομηχανίας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή εποχή, αλλά και τις στρατηγικές που χρειάζονται ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει παραγωγική αυτάρκεια και διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ανάμεσα στις σημαντικές παρεμβάσεις ξεχωρίζει και εκείνη του Άγγελου Γιαζιτζόγλου, Deputy Chief Financial Officer της ElvalHalcor, με θέμα «Η βιομηχανία πυλώνας της κυκλικής οικονομίας – Η προστιθέμενη αξία της ElvalHalcor στην οικονομία και την κοινωνία». Ο κ. Γιαζιτζόγλου θα παρουσιάσει το παράδειγμα μιας από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες της χώρας, που επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την ανακύκλωση μετάλλων, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Το 6ο OT Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τη νέα εποχή της ελληνικής βιομηχανίας. Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών και τα θεματικά πάνελ, θα επιχειρηθεί να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα: πώς η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει την παραγωγή σε μοχλό ανθεκτικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ
Τηλεπικοινωνίες

Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ

Όπως ανέφερε ο κ. Βιτζηλαίος, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος.

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη
OT FORUM

«Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Τι είπαν στο OT FORUM εκπρόσωποι εταιρειών για την καινοτομία που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στοίχημα για τη βιωσιμότητα

Μαρία Σιδέρη
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων
OT FORUM

Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρείν στην Ελλάδα - Οι ηγέτες της αγοράς μίλησαν στο ΟΤ FORUM για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις
OT FORUM

Οι δύο όψεις της AI - Ο άνθρωπος απέναντι στη νέα ισχύ

Από τη διπλωματία και την άμυνα έως την ενέργεια και τον επιχειρηματικό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως μοχλός προόδου και πηγή ανησυχίας

Νατάσα Σινιώρη
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις
OT FORUM

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος - Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

Όλα όσα ειπώθηκαν στο OT FORUM στον απόηχο της P-TEC και των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών

Ναταλία Δανδόλου
ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα
OT FORUM

ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα

Ολα όσα έγιναν τη 2η μέρα του 6ου ΟΤ FORUM στο Μικρό Χρηματιστήριο

ΟΤ FORUM – Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη
OT FORUM

Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο ΟΤ FORUM για τις εξελίξεις στην ενέργεια και θέματα επικαιρότητας

