OT FORUM: Η νέα βιομηχανική εποχή της Ελλάδας: Παραγωγή, Ανθεκτικότητα και Ανάπτυξη

Οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες της ελληνικής βιομηχανίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης θα αναλυθούν διεξοδικά στο 6ο OT Forum που θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία μεταβάλλεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, η ανάγκη για ένα νέο, ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας και οικονομικής συζήτησης.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ένας από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς επιχειρηματίες της χώρας θα παρουσιάσει την οπτική του για το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ρευστό γεωοικονομικό περιβάλλον, όπου οι αλυσίδες εφοδιασμού αναδιατάσσονται, οι ενεργειακές ισορροπίες αλλάζουν και η βιομηχανική πολιτική επιστρέφει στο επίκεντρο των κυβερνητικών στρατηγικών διεθνώς. Θα αναδείξει, επίσης, την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα βασίζεται στη γνώση, στην καινοτομία και στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ αναμένεται να αναφερθεί και στο θέμα του ενεργειακού κόστους, το οποίο όπως έχει επανειλημμένα τονίσει παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά έχει αναφέρει πως για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης.

Ο ρόλος της βιομηχανίας

Το Forum θα αναδείξει το ρόλο της βιομηχανίας στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή εποχή, αλλά και τις στρατηγικές που χρειάζονται ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει παραγωγική αυτάρκεια και διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Ανάμεσα στις σημαντικές παρεμβάσεις ξεχωρίζει και εκείνη του Άγγελου Γιαζιτζόγλου, Deputy Chief Financial Officer της ElvalHalcor, με θέμα «Η βιομηχανία πυλώνας της κυκλικής οικονομίας – Η προστιθέμενη αξία της ElvalHalcor στην οικονομία και την κοινωνία». Ο κ. Γιαζιτζόγλου θα παρουσιάσει το παράδειγμα μιας από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες της χώρας, που επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, τη βιώσιμη παραγωγή και την ανακύκλωση μετάλλων, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την κοινωνία.

Το 6ο OT Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τη νέα εποχή της ελληνικής βιομηχανίας. Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών και τα θεματικά πάνελ, θα επιχειρηθεί να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα: πώς η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει την παραγωγή σε μοχλό ανθεκτικής και βιώσιμης ανάπτυξης.