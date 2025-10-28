VIDCAST – BizSound: Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και οι πατέντες | Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Γενικό Διευθυντή στην ΟΒΙ.

Biz Sound 28.10.2025, 07:00
Διεύθυνση παραγωγής : Ανδρέας Παναγόπουλος
Εικονοληψια : Δημήτρης Μιχαλάκης – Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά : Νίκος Χατζηευθυμίου – Δώρα Σκεύη
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή : Μαρίνα Βερνίκου
Συνέντευξη Ελένη Στεργίου

Ο ΟΤ και το VIDCAST BizSound σας συστήνει τους ανθρώπους πίσω από τις επιχειρήσεις και παρουσιάζει τις δικές τους ιστορίες.

Σε αυτό το επεισόδιο – το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο στο Spotify– φιλοξενούμε τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Γενικό Διευθυντή στην ΟΒΙ.

Μιλώντας στο BizSound, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, υπενθύμισε πως η διαδικασία προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Αρχικά, ήταν υπό τη σκέπη των υπουργείων, ενώ το 1988 ιδρύθηκε ο ΟΒΙ.

Η τεχνολογία και η εξέλιξη των αναγκών του ανθρώπου ποικίλουν και, κατά συνέπεια, ο χρόνος προστασίας των ευρεσιτεχνιών έχει αλλάξει. Παλαιότερα, μια πατέντα είχε νόημα να διατηρείται για πολλά χρόνια, παρά το υψηλό κόστος των ετήσιων τελών. Όπως εξηγεί ο κ. Κανελλόπουλος, με την ταχύτατη πρόοδο της τεχνολογίας μειώνεται ολοένα και περισσότερο η περίοδος κατά την οποία μια πατέντα χρειάζεται προστασία.

«Μία πατέντα που κατοχυρώνεται σήμερα μπορεί μέσα σε 2-3 χρόνια να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της — εφόσον βέβαια βρει εφαρμογή. Στην πενταετία, ειδικά στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, συχνά έχει ήδη ξεπεραστεί. Έχει λειτουργήσει ως βάση για κάποια νέα, πιο εξελιγμένη τεχνολογία, έχει αποδώσει την όποια υπεραξία της και συνεχίζεται ο κύκλος των ευρεσιτεχνιών», σημειώνει ο κ. Κανελλόπουλος.

Όποιος επιθυμεί να προστατεύσει την ευρεσιτεχνία του, απευθύνεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο, οι περισσότερες πατέντες δεν αντιγράφουν, αλλά πατούν πάνω σε ήδη υπάρχουσα τεχνολογία, την εξελίσσουν και τη μετασχηματίζουν.

Τι είναι όμως πατέντα; Όπως υπογραμμίζει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, κάθε ιδέα δεν αποτελεί πατέντα. Πατέντα είναι κάτι καινοτόμο που έχει πρακτική εφαρμογή. «Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε απαραίτητα ένα αντικείμενο· μπορεί να είναι μια λύση που δίνει απάντηση σε ένα τεχνικό πρόβλημα».

Από την άλλη, υπάρχει και η μικρή πατέντα, δηλαδή το πιστοποιητικό υποδείγματος χρήσης. Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο αντικείμενο που παρέχει τεχνική λύση, χωρίς όμως να διαθέτει το στοιχείο της καινοτομίας που χαρακτηρίζει μια πλήρη πατέντα.

Όσον αφορά τη βιομηχανική ιδιοκτησία, ο κ. Κανελλόπουλος τονίζει πως δεν υπάρχει προστασία που να μην συνδέεται με τη χρονική προτεραιότητα. «Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σκέφτονται εκατομμύρια ιδέες. Όποιος διαμορφώνει μία ιδέα, πρέπει το συντομότερο δυνατό να την κατοχυρώσει, γιατί υπερτερεί έναντι εκείνου που θα προσπαθήσει να το κάνει ακόμη και μία εβδομάδα αργότερα».

Who is who

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, είναι δικηγόρος και απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φ.Π.Ψ) και του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2008 είναι Δικηγόρος Αθηνών.  Από το 2019 μέχρι σήμερα διατελεί  Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ΟΤ.gr και το Spotify 

Ευχαριστούμε την ΕΣΗΕΑ και το Μορφωτικό Ίδρυμα της για την παραχώρηση της Βιβλιοθήκης για το γύρισμα.

