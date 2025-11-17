ΗΠΑ: Ο Τραμπ, τώρα, υποστηρίζει τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν

Ενώ προηγουμένως είχε αντιταχθεί σε προσπάθειες δημοσιοποίησης των αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα μαστροπό ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια απότομη μετατόπιση, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίξουν την ψηφοφορία για την δημοσιοποίηση τους.

Μια επιτροπή του Κογκρέσου δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα περίπου 20.000 σελίδες email και άλλων εγγράφων, αποσπώντας την προσοχή από τη διαμάχη για το κλείσιμο της κυβέρνησης και αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να απαντήσει, σημειώνει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την έκκληση πριν από την προγραμματισμένη για την Τρίτη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία φαινόταν να του επιφέρει ένα καταστροφικό πλήγμα.

Ένας αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων στην κάτω βουλή του Κογκρέσου έχει δηλώσει τις τελευταίες ημέρες ότι είναι πρόθυμοι να αψηφήσουν τον Τραμπ και να υποστηρίξουν την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, σε αυτό που θα ήταν το πιο σοβαρή εσωκομματικό αντάρτικο, στην δεύτερη θητεία Τραμπ.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πρέπει να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ήρθε η ώρα να ξεπεράσουμε αυτή την απάτη των Δημοκρατικών που διαπράττεται από τους Ριζοσπαστικούς Αριστερούς Τρελούς προκειμένου να απομακρυνθούν από τη Μεγάλη Επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης Νίκης μας επί του «shutdown» των Δημοκρατικών», πρόσθεσε.

Η δημοσίευση των εγγράφων

Η ψηφοφορία στη Βουλή θα αναγκάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα έγγραφά του που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Ο αγώνας του προέδρου να περιορίσει την οργή για τα αρχεία Έπσταϊν έχει επιδεινώσει την πίεση που αντιμετωπίζει στην οικονομία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι το κοινό αισθάνεται όλο και λιγότερο ότι είναι ικανός να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό ενώ παραμένουν έντονες οι ανησυχίες για το κόστος ζωής, υποστηρίζουν οι Financial Times.

Τα προβλήματα του Τραμπ πολλαπλασιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφού οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν ορισμένα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων email στα οποία ο Έπσταϊν είχε πει ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και ήταν «το σκυλί που δεν έχει γαβγίσει».

Ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος το 2008 για προτροπή σε σεξ με ανηλίκους. Έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών του επικοινωνιών, έχουν εμπλέξει μια σειρά από δημόσια πρόσωπα, πυροδοτώντας εκκλήσεις για έρευνες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ήταν φίλος με τον Έπσταϊν για 15 χρόνια, αλλά ότι χώρισαν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στα εγκλήματα του ατιμασμένου χρηματοδότη.

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει επιβαρύνει πολιτικά τον Τραμπ, ανοίγοντας μια ρήξη με τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους στο Καπιτώλιο, οι οποίοι ανέμεναν ότι όλα τα αρχεία θα δημοσιοποιούνταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ρήξη Τραμπ με Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Συγκεκριμένα, οι δεσμοί του με τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, τη βουλευτή της Τζόρτζια, η οποία ήταν προηγουμένως μια από τις πιο ένθερμες υποστηρικτές του Τραμπ, έχουν επιδεινωθεί απότομα από τότε που υποστήριξε την αποκάλυψη των αρχείων του Έπσταϊν.

«Πιστεύω ότι η χώρα αξίζει διαφάνεια σε αυτά τα αρχεία. Και δεν πιστεύω ότι οι πλούσιοι, ισχυροί άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται εάν έχουν κάνει κάτι κακό», δήλωσε η Γκριν στο CNN την Κυριακή.

Ο Τραμπ απάντησε τις τελευταίες ημέρες αποκαλώντας την Γκριν «προδότρια» και λέγοντας ότι δεν την υποστηρίζει πλέον, ανοίγοντας την πόρτα για να αντιμετωπίσει μια ισχυρή προκριματική πρόκληση στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Κεντάκι, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ στο παρελθόν για το θέμα, είχε προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι η υποστήριξη εντός του κόμματος για την δημοσιοποίηση των αρχείων αυξανόταν ραγδαία.

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κατακλυσμό Ρεπουμπλικανών. Θα μπορούσαν να υπάρχουν 100 ή περισσότεροι. Ελπίζω να εξασφαλίσω πλειοψηφία χωρίς δικαίωμα βέτο σε αυτή τη νομοθεσία όταν αυτή τεθεί προς ψήφιση», δήλωσε στον κανάλι ABC.