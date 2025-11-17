«Σπίτι μου 2»: Ποιοι δικαιούνται φθηνό δάνειο από το πρόγραμμα – Τα κριτήρια

Πρακτικός οδηγός για τη λήψη δανείου από το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Ακίνητα 17.11.2025, 11:00
«Σπίτι μου 2»: Ποιοι δικαιούνται φθηνό δάνειο από το πρόγραμμα – Τα κριτήρια
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

Σε μια αγορά ακινήτων που τρέχει πιο γρήγορα από το εισόδημα της μεσαίας τάξης, το «Σπίτι μου 2» υπόσχεται να κάνει εάν όχι ευκολότερη την λήψη σπιτιού, τουλάχιστον φθηνότερη λόγω χαμηλότερου επιτοκίου. Με το πρόγραμμα να αναμένεται να κλείσει την 31 Μαίου του 2026, το ερώτημα που παραμένει είναι πώς παίρνεις πραγματικά στεγαστικό δάνειο μέσω του «Σπίτι μου 2»;

Ποιοι μπαίνουν στο παιχνίδι – και ποιοι μένουν εκτός

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν άλλο κατάλληλο ακίνητο. Η ηλικία είναι σαφής: 25 έως 50 ετών.

Τα εισοδηματικά όρια είναι κομμένα και ραμμένα για τη μεσαία τάξη:

  • Άγαμοι: έως 25.000 €
  • Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης: έως 35.000 € + 5.000 € για κάθε παιδί
  • Μονογονεϊκές: έως 31.000 € + 5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί
  • Ελάχιστο εισόδημα: 10.000 € για να μπορείς να υποστηρίξεις το δάνειο

Είναι το πρώτο φίλτρο – και το πιο αυστηρό.

Τι ακίνητο μπορείς να αγοράσεις

Εδώ δεν υπάρχει περιθώριο αυθαιρεσίας:

  • Έως 150 τ.μ.
  • Κατασκευασμένο μέχρι 31/12/2007
  • Συνολική αξία έως 250.000 €
  • Οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, πάρκινγκ) δεν μετράνε στα τετραγωνικά

Στην πράξη, μιλάμε για κατοικίες δεκαετίας 1990-2007, με αρκετές επιλογές στα προάστια και περιορισμένες στο κέντρο.

Πόσα χρήματα μπορείς να δανειστείς

Το δάνειο φτάνει τα 190.000 €.

Η διάρκεια: 3 έως 30 χρόνια.

Η ασφάλεια: το ίδιο το ακίνητο, έως 120% της αξίας του δανείου – χωρίς εγγυητές.

Γιατί συμφέρει – το μυστικό βρίσκεται στο επιτόκιο

Εδώ είναι το πραγματικό «όπλο» του προγράμματος. Το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει το 50% του επιτοκίου. Δηλαδή: το μισό σου δάνειο είναι άτοκο. Αν ανήκεις σε πιο ευάλωτη κατηγορία –τρίτεκνος, πολύτεκνος, ΑμεΑ ή γονιός 2 παιδιών σε συγκεκριμένους δήμους του Έβρου– το άτοκο ποσοστό εκτοξεύεται στο 75%.

Τι κάνεις βήμα-βήμα

  1. Ελέγχεις τα εισοδήματα και την ηλικία σου για να δεις αν θεωρείσαι δικαιούχος.
  2. Βρίσκεις το ακίνητο που πληροί τα κριτήρια τετραγωνικών, ηλικίας και αξίας.
  3. Καταθέτεις αίτηση στην τράπεζα συμμετοχής. Εκεί θα γίνει ο έλεγχος βιωσιμότητας του δανείου.
  4. Αξιολογείται η πιστοληπτική σου ικανότητα – όχι για να αποκλειστείς, αλλά για να προσδιοριστεί το ύψος των δόσεων.
  5. Με την έγκριση του δανείου, προχωράς στο συμβόλαιο και στο κλείσιμο της χρηματοδότησης.

Τι σημαίνει τελικά το «Σπίτι μου 2» για την πραγματικότητα της στέγασης

Δεν είναι πανάκεια, ούτε λύνει από μόνο του το πρόβλημα της προσφοράς. Είναι όμως ένα εργαλείο:

– δίνει πρόσβαση σε στεγαστικό σε ανθρώπους που υπό κανονικές τραπεζικές συνθήκες θα έμεναν εκτός,

– μειώνει δραστικά το κόστος δανεισμού,

– και απευθύνεται σε αυτούς που σήμερα πιέζονται περισσότερο: τη μεσαία τάξη.

