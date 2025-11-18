Honda: Ανακαλεί πάνω από 256.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω σφάλματος λογισμικού

Σε ανάκληση 256.603 υβριδικών οχημάτων Accord προχωρά η αυτοκινητοβιομηχανία Honda στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τμήματα του εσωτερικού λογισμικού του οχήματος ενδέχεται να επανεκκινήσουν κατά την οδήγηση, προκαλώντας πιθανή απώλεια ελέγχου

Ως αιτία για τη μαζική ανάκληση των χιλιάδων αυτών οχημάτων είναι ένα σφάλμα λογισμικού που μπορεί να προκαλέσει πιθανή απώλεια ισχύος κίνησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, NHTSA.

Η αιτία της ανάκλησης χιλιάδων οχημάτων Honda

Τμήματα του εσωτερικού λογισμικού του οχήματος ενδέχεται να επανεκκινήσουν κατά την οδήγηση, προκαλώντας πιθανή απώλεια ελέγχου, ανέφερε η NHTSA.

Οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας θα επαναπρογραμματίσουν το λογισμικό δωρεάν, πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή αυτοκινήτων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανακάλεσε επίσης 406.290 οχήματα Civic λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος που προκαλούσε την αποκόλληση των τροχών από κράμα αλουμινίου.

Eπίσης τον προηγούμενο Μάιο, η Honda είχε προχωρήσει σε ανακλήσεις για διάφορα μοντέλα Civic, μεταξύ των οποίων και τα πιο πρόσφατα (2022-2025), λόγω προβλημάτων στην αντλία καυσίμου και, παλαιότερα, στους αερόσακους για μοντέλα του 2004-2005.