Τεχνητή νοημοσύνη: Ανησυχίες διαχειριστών κεφαλαίων από φόβους για φούσκα ΑΙ

Έρευνα της Bank of America δείχνει ότι η πλειοψηφία των διαχειριστών κεφαλαίων πιστεύει ότι οι εταιρείες υπερεπενδύουν στη τεχνητή νοημοσύνη

World 18.11.2025, 18:00
Τεχνητή νοημοσύνη: Ανησυχίες διαχειριστών κεφαλαίων από φόβους για φούσκα ΑΙ
Newsroom

Καθώς αυξάνεται η ανησυχία της αγοράς σχετικά με τη βιωσιμότητα της άνθησης των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, η πλειοψηφία των διαχειριστών κεφαλαίων παγκοσμίως πιστεύει ότι οι τεχνολογικές εταιρείες υπερεπενδύουν.

Το καθαρό 20% των διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν σε έρευνα αυτόν τον μήνα από την Bank of America δήλωσαν ότι οι εταιρείες ξοδεύουν πάρα πολλά για τις επενδύσεις τους – η πρώτη φορά που αυτή είναι η άποψη της πλειοψηφίας σε δεδομένα που χρονολογούνται από το 2005, σημειώνουν οι Financial Times.

«Αυτή η άνοδος οφείλεται σε ανησυχίες σχετικά με το μέγεθος και τη χρηματοδότηση της άνθησης των κεφαλαιουχικών δαπανών της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσαν οι αναλυτές της BofA.

Η αύξηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ήταν ένα κυρίαρχο θέμα στο ρεκόρ ράλι στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές φέτος – με την κατασκευάστρια τσιπ Nvidia να γίνεται η πρώτη εταιρεία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον κόσμο τον περασμένο μήνα – αλλά οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα αυτών των δαπανών έχουν προκαλέσει οπισθοδρόμηση στη Wall Street τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο τεχνολογικά βαρυσήμαντος Nasdaq Composite έχει υποχωρήσει 4% αυτόν τον μήνα και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποδηλώνουν ότι ήταν έτοιμο να ανοίξει με πτώση 0,3% την Τρίτη. Οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα κέρδη τρίτου τριμήνου από την Nvidia την Τετάρτη. Η τιμή της μετοχής του κατασκευαστή τσιπ υποχώρησε τη Δευτέρα, αφού οι καταθέσεις αποκάλυψαν ότι το hedge fund του Πίτερ Τιλ πούλησε ολόκληρη τη συμμετοχή του στη μετοχή.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Πλημμυρίδα έκδοσης εταιρικών ομολόγων για χρηματοδότηση ΑΙ

Η άνθηση των τεχνολογικών δαπανών αναδιαμορφώνει επίσης τις πιστωτικές αγορές: οι αμερικανικές εταιρείες έχουν εκδώσει ομόλογα αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος για να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω προειδοποιήσεων για μια «πλημμύρα» περαιτέρω εκδόσεων.

Ο Άντον Ντομπρόβσκιι, ειδικός σε χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος στην T Rowe Price, δήλωσε στους Financial Times ότι «η δημόσια και ιδιωτική πίστωση φαίνεται να έχει γίνει μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η ταχεία ανάπτυξή της προκάλεσε ορισμένες ανησυχίες».

Περισσότερο από το 50% των διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν σε έρευνα της BofA, οι οποίοι διαχειρίζονται περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσαν ότι οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονταν ήδη σε φούσκα.

Περίπου το 45% το θεώρησε αυτό ως τον μεγαλύτερο «κίνδυνο ουράς» για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία, από 33% τον περασμένο μήνα, και επισκιάζοντας άλλες απειλές όπως ο πληθωρισμός ή η καταναλωτική κρίση στις ΗΠΑ.

Παρά την ανησυχία των επενδυτών για το επίπεδο των δαπανών, το ευρύ μέτρο της επενδυτικής ψυχολογίας της έρευνας — που προκύπτει από τα επίπεδα μετρητών, την κατανομή μετοχών και τις προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη — ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, λίγο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ σοκάρει τις αγορές με τους παγκόσμιους δασμούς του.

Η μέση κατανομή των μετρητών από τους επενδυτές μειώθηκε σε μόλις 3,7% των χαρτοφυλακίων, κάτι που η BofA επεσήμανε ότι είναι ένα επίπεδο που ιστορικά ακολουθείται από πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές και ράλι στα κρατικά ομόλογα τους επόμενους έναν έως τρεις μήνες.

Απόρρητο