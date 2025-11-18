Ασιατικά Χρηματιστήρια: Sell off στην Ασία – Πυκνώνουν τα «σύννεφα» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ισχυρές ήταν οι πιέσεις που δέχτηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, ακολουθώντας το έντονο τεχνολογικό sell off στη Wall Street, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε πτώση άνω του 3,2%, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 2,7%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έπεσε 3,32% και ο δείκτης μικρομεσαίων Kosdaq έχασε 2,72%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,9%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ ο Shenzhen Composite σημείωσε πτώση 1,16%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.

Η άνοδος

Την ίδια ώρα, σημαντική άνοδο σημείωσαν οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 20ετούς ανέβηκε σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά περίπου 2 μονάδες βάσης στο 1,751%.

Επίσης, η κοινή γνώμη στην Ιαπωνία αναμένει την ανακοίνωση νέου πακέτου οικονομικής στήριξης από την πρωθυπουργό Sanae Takaichi, γεγονός που οδήγησε τα 40ετή ιαπωνικά κρατικά ομόλογα σε άνοδο οκτώ μονάδων βάσης, στο ιστορικό υψηλό του 3,68%.

Στη Νέα Υόρκη, χθες το βράδυ, οι δείκτες υποχώρησαν εν μέσω νέων πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν δύο κρίσιμες ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της Nvidia και η ανακοίνωση απασχόλησης Σεπτεμβρίου, συντηρούν την αβεβαιότητα, την ώρα που οι ανησυχίες για την πορεία των κλάδων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν.

Η Nvidia κατρακύλησε σχεδόν 2% ενόψει των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, που θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η μετοχή, μαζί με άλλους τίτλους που έχουν επωφεληθεί από την τάση της τεχνητής νοημοσύνης, δέχεται πιέσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι οι αποτιμήσεις έχουν ξεπεράσει τα θεμελιώδη.

Η Blue Owl Capital, δανειοδότης στον χώρο του private credit με σημαντική έκθεση σε έργα data centers για AI, υποχώρησε σχεδόν 6%, εν μέσω ανησυχιών για το εύρος των σχετικών χορηγήσεών της.