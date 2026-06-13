Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ

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Αμετάβλητες διατηρεί τις προβλέψεις της για το σύνολο της οικονομικής χρήσης η Campbell’s, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί στις δαπάνες τους. Η εταιρεία τροφίμων εκτιμά ότι οι πιέσεις από τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες.

Η διοίκηση της εταιρείας εξηγεί ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων, η οποία συνδέεται με τη σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ, έχει επιβαρύνει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία είχε ήδη αποδυναμωθεί από τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα

Οι οικονομικά πιο ευάλωτοι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναζητώντας χαμηλότερες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 επηρεάζει τη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και σνακ, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η Campbell’s εξακολουθεί να προβλέπει πτώση των οργανικών πωλήσεων κατά 1% έως 2% για το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,15 και 2,25 δολαρίων, αναφέρει το Reuters.

Η αντιστάθμιση των πιέσεων από τους δασμούς

Η εταιρεία εκτιμά ότι επιστροφές δασμών κατά το τέταρτο τρίμηνο θα προσθέσουν όφελος 3 έως 4 σεντς ανά μετοχή, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα αυξημένα κόστη μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο οικονομικός διευθυντής της Campbell’s, Todd Cunfer, δήλωσε ότι το χαμηλότερο άκρο των προβλέψεων για τις πωλήσεις θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Στόχος η ενίσχυση της κερδοφορίας

Ο διευθύνων σύμβουλος Mick Beekhuizen εξήγησε ότι η εταιρεία επικεντρώνεται στην απλοποίηση των λειτουργιών της και στην επιτάχυνση των προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον τομέα των αλμυρών σνακ, όπου ανήκουν γνωστά brands όπως τα Snyder’s of Hanover, Kettle Brand και Pepperidge Farm. Η στρατηγική περιλαμβάνει ενίσχυση των βασικών προϊόντων, αναπροσαρμογή των συσκευασιών και περιορισμό του αριθμού των κωδικών.

Καλύτερα κέρδη, ασθενέστερες πωλήσεις

Για το τρίτο τρίμηνο, η Campbell’s ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 50 σεντς ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν 48 σεντς. Ωστόσο, οι καθαρές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 4%, στα 2,37 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί, με τη μετοχή της εταιρείας να καταγράφει απώλειες περίπου 1%, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανάκαμψη της ανάπτυξης θα απαιτήσει πιο σταθερές επιδόσεις και ισχυρότερους καταλύτες τους επόμενους μήνες.