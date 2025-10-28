Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα είναι «φούσκα» όπως οι dotcom του 1990;

Πώς η σημερινή άνθηση της Tεχνητής Nοημοσύνης είναι διαφορετική και παρόμοια με ό,τι προηγήθηκε

Tεχνητή νοημοσύνη 28.10.2025, 07:00
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα είναι «φούσκα» όπως οι dotcom του 1990;
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

Το Σαν Φρανσίσκο είναι μια πόλη που «αποσπάστηκε» από την υπόλοιπη Αμερική στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με την άνθηση του διαδικτύου. Αυτή η… διαφορετικότητα είναι ορατή από τα πάντα, από τα ενοίκια των κατοικιών μέχρι το κατά κεφαλήν εισόδημα που είναι κατά πολύ υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο των ΗΠΑ.

Η ευρύτερη Περιοχή του Κόλπου (του Σαν Φρανσίσκο) βρίσκεται από τότε στη δική του τροχιά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι πλέον την ευφορία σήμερα τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη και όχι οι ιστοσελίδες, όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα παραμένει η ίδια όπως ήταν πριν από 30 χρόνια – υπάρχει μια ιστορία και όλοι την πιστεύουν.

Αν όλα θυμίζουν τη δεκαετία του 1990, τι είναι διαφορετικό αυτή τη φορά; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι Financial Times, καθώς έχει καταστεί σαφές πόσο μεγάλο μέρος της εικόνας ανάπτυξης των ΗΠΑ εξαρτάται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ενώ ορισμένες από τις απαντήσεις είναι εύκολες — οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι πολύ ευρύτερος και βαθύτερος από την άνοδο του καταναλωτικού διαδικτύου, ακόμη και αν δούμε μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση. Οι Financial Times επισημαίνουν τρεις συγκρίσεις μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και του σήμερα που δικαιολογούν τη μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές.

Οι τρεις κύριες διαφορές

Καταρχάς, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετικά απαιτητική σε κεφάλαιο. Η «φούσκα» των dotcom δεν ήταν. Τότε, ο καθένας μπορούσε να δημιουργήσει μια αρχική σελίδα σχεδόν χωρίς καμία επένδυση. Σήμερα, οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη αντιπροσωπεύουν όλη την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών των αμερικανικών εταιρειών.

Όσοι έχουν αντίθετη άποψη θα μπορούσαν να επισημάνουν ότι περισσότερα από 80 εκατομμύρια μίλια καλωδίων οπτικών ινών έχουν τοποθετηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι το τέλος της άνθησης των dotcom, και μεγάλο μέρος αυτής της επένδυσης χρειάστηκε χρόνια για να αποδώσει. Οι αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών δαπάνησαν 444 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 1996 και 2001.

Ωστόσο, αυτό συγκρίνεται με τα 342 δισεκατομμύρια δολάρια που θα δαπανηθούν μόνο φέτος στις ΗΠΑ από τους κορυφαίους επενδυτές σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και υποδομές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Alphabet, Amazon και Meta. Με τον τρέχοντα ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την τροφοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, οι εκτιμώμενες επενδύσεις θα φτάσουν σχεδόν τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο βασικό σημείο στο μέτωπο των κεφαλαιακών επενδύσεων, το οποίο είναι ότι η ενέργεια αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό περιορισμό στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα. Αυτό δεν ίσχυε τη δεκαετία του 1990.

Εάν τα τρέχοντα ενεργειακά οικονομικά της Τεχνητής Νοημοσύνης διατηρηθούν, τότε η επενδυτική ιστορία γίνεται ακόμη πιο δαπανηρή και περίπλοκη, καθώς εξαρτάται από την πορεία των αναβαθμίσεων του δικτύου, την αύξηση της πυρηνικής ενέργειας που θα τεθεί σε λειτουργία, το πόσο γρήγορα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα και το πόσο υψηλές θα ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω αυτών των αλλαγών.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των δύο εποχών είναι ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο όχι από χρέος, αλλά από ίδια κεφάλαια. Με την πρώτη ματιά, αυτό φαίνεται πολύ καλό. Το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια σε επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες κατά τη διάρκεια της φούσκας των dotcom χρηματοδοτήθηκε κυρίως από χρέος, ενώ οι μεγάλοι παίκτες της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα είναι τεράστιες, κερδοφόρες εταιρείες.

Για αυτόν τον λόγο, πιθανότατα δεν θα δούμε επανάληψη αποτυχιών όπως της WorldCom ή της Global Crossing, καθώς οι Magnificent Seven (ή ίσως τέσσερις, όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη) δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουν. Οι πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία του παγκόσμιου καπιταλισμού έχουν χρήματα να ξοδέψουν, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Financial Times.

Αλλά αυτό οδηγεί σε αυτό που ίσως είναι η πιο σημαντική σύγκριση μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και του σήμερα.

Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ για το γεγονός ότι η διαφημιστική εκστρατεία για την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να συγκρατεί ολόκληρη την αγορά μετοχών των ΗΠΑ, καθώς τα κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που οδηγούν την άνθηση είναι τόσο τεράστια.

Η… πλήρης ιστορία

Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς κάτω από το καπό, αυτή δεν είναι η πλήρης ιστορία. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo, Τόρστεν Σλοκ, ο οποίος είναι γνωστός για την ικανότητά του να εντοπίζει μετρήσεις που πραγματικά έχουν σημασία, δημοσίευσε ένα αξιοσημείωτο διάγραμμα πριν από λίγες ημέρες. Έδειξε ότι από την «ημέρα απελευθέρωσης» των δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, οι εταιρείες του δείκτη Russell 2000 με αρνητικά κέρδη ξεπερνούν εκείνες με θετικά κέρδη.

Αυτός ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης περιλαμβάνει πολλές εταιρείες σε τομείς με μεγάλο όγκο επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως το λογισμικό, η βιοτεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη. Περιλαμβάνει όμως και πολλές άλλες σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, τα υλικά και οι επικοινωνίες, οι οποίες στοιχηματίζουν ομοίως σε ένα μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι μια άβολη ομοιοκαταληξία της ιστορίας με την άνθηση των dotcom, όταν οι εταιρείες με αρνητικά κέρδη ξεπέρασαν επίσης εκείνες με θετικά κέρδη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Τι πρέπει να κρατήσουμε από όλα αυτά; Μερικά πράγματα.

Καταρχάς, αν και «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει επανάσταση από πολλές απόψεις, υπάρχει ένα φαινόμενο ηχούς από τη δεκαετία του 1990 στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή», λέει ο Σλοκ.

Επιπλέον, ο οικονομικός αντίκτυπος ακόμη και μιας βραχυπρόθεσμης κατάρρευσης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ό,τι ήταν στην εποχή των dotcom, δεδομένου ότι περισσότεροι Αμερικανοί κατέχουν πλέον περισσότερες μετοχές από ποτέ.

Δεύτερον, η δυναμική που κρύβεται πίσω από αυτή τη φούσκα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι ήταν πριν από δύο δεκαετίες. Θα αντισταθμίσουν τα κέρδη παραγωγικότητας τις απώλειες θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Θα παραμείνει η ενέργεια ένα εμπόδιο; Θα διαταράξει την αγορά ένας Κινέζος καινοτόμος; Ή μήπως η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα συνεχίσει να ξεπερνά τον κόσμο, όπως έκανε τη δεκαετία του 1990;

Οι προοπτικές για κάτι περισσότερο από την Silicon Valley εξαρτώνται από τις απαντήσεις, καταλήγουν οι Financial Times.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
World

Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Green

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Μάχη Τράτσα
Wall Street: Τι την στοιχειώνει αυτό το Halloween [γραφήματα]
Wall Street

Τι στοιχειώνει την Wall Street αυτό το Halloween [γραφήματα]

Ποια γραφήματα τρομάζουν τους επαγγελματίες της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
OpenAI: Σχεδιάζει IPO-μαμούθ με αποτίμηση έως και 1 τρισ. δολάρια
Tεχνητή νοημοσύνη

Η OpenAI ετοιμάζει IPO-μαμούθ με αποτίμηση έως και 1 τρισ. δολάρια

Η οικονομική διευθύντρια της OpenAI έχει δηλώσει σε ορισμένους συνεργάτες της ότι στόχος είναι η εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2027

Φάρος AI Factory: Συστήνεται εταιρεία αξιοποίησης της AI στην Ελλάδα
Tεχνητή νοημοσύνη

Σύσταση εθνικού κόμβου για την αξιοποίηση της AI στην Ελλάδα

Στην «Φάρος AI Factory» συμμετέχουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (30%) και η ΕΕΣΥΠ (70%), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Nvidia: Ολοταχώς προς ιστορική αποτίμηση – Πλησιάζει τα 5 τρισ. δολάρια
Tεχνητή νοημοσύνη

Προς την ιστορική αποτίμηση των 5 τρισ. δολ. η Nvidia

Η νέα άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις ανακοινώσεις του CEO ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων

OpenAI: 1,2 εκατ. χρήστες του ChatGPT με αυτοκτονικές τάσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

OpenAI: 1,2 εκατ. χρήστες του ChatGPT με αυτοκτονικές τάσεις

Η αμερικανική εταιρεία εκτιμά πως περίπου το 0,15% των χρηστών στέλνουν μηνύματα που υποδηλώνουν «πιθανό σχεδιασμό ή πρόθεση αυτοκτονίας»

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η ΑΙ να σώσει τον κόσμο από την φτώχεια;

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να εκδημοκρατίσει τη γνώση, παρέχοντας έναν καθηγητή, γιατρό ή σύμβουλο σε κάθε άνθρωπο;

Μελίνα Ζιάγκου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα είναι «φούσκα» όπως οι dotcom του 1990;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα είναι η AI «φούσκα» όπως οι dotcom του 1990;

Πώς η σημερινή άνθηση της Tεχνητής Nοημοσύνης είναι διαφορετική και παρόμοια με ό,τι προηγήθηκε

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Nvidia και Deutsche Telekom σχεδιάζουν data center 1 δισ. στη Γερμανία
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia και Deutsche Telekom σχεδιάζουν data center 1 δισ. στη Γερμανία

Το κέντρο δεδομένων σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στο Μόναχο με την SAP, τη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού της Ευρώπης, να είναι ο κύριος πελάτης της εγκατάστασης

Latest News
Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Δίκοπο μαχαίρι
Experts

Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο