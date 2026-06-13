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Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet

Η Orion CMC εξετάζει το μερίδιο της οικογένειας Ντιβάλ στον όμιλο Eramet όπου το γαλλικό κράτος είναι μέτοχος

World 13.06.2026, 22:55
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Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
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Το ενδεχόμενο αγοράς μεριδίου στην προβληματική εταιρεία εξόρυξης Eramet εξετάζει επενδυτικό fund στον τομέα της εξόρυξης, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Άμπου Ντάμπι, καθώς κλιμακώνεται η κούρσα για τα ορυκτά-κλειδιά για την ενεργειακή μετάβαση.

Η κοινοπραξία Orion Critical Mineral, η οποία συστάθηκε πέρυσι με αρχικό ποσό 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στοχεύσει σε έργα στο εξωτερικό, βρίσκεται στα αρχικά στάδια της εξέτασης της απόκτησης μέρους ή του συνόλου του 37% του μεριδίου που κατέχει η οικογένεια Ντιβάλ, ανέφεραν οι Financial Times.

Η γαλλική κυβέρνηση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στην Eramet και μια συνεργασία με την Orion CMC θα σηματοδοτούσε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια μεταξύ των συμμαχικών κρατών να σφυρηλατήσουν συνεργασίες στις αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, καθώς επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία της Κίνας σε βασικά μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου και των σπάνιων γαιών.

Οι μετοχές της Eramet σημείωσαν άνοδο άνω του 8,3% μέχρι το μεσημέρι στο Παρίσι την Παρασκευή στα 53,80 ευρώ, δίνοντας στην εταιρεία μια χρηματιστηριακή αποτίμηση σχεδόν 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ταμείο, που σχηματίστηκε από τον εναλλακτικό επενδυτικό όμιλο Orion Resource Partners, την US International Development Finance Corporation και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ με έδρα το Άμπου Ντάμπι, έχει μακροπρόθεσμο στόχο την αξιοποίηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έκλεισε την πρώτη του συμφωνία τον Φεβρουάριο, όταν συμφώνησε να αγοράσει το 40% των μετοχών της Glencore στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τα οποία παράγουν χαλκό και κοβάλτιο. Αυτό συνέβη περίπου δύο μήνες αφότου η Ουάσινγκτον υπέγραψε μια ευρεία συμφωνία κρίσιμων ορυκτών, οικονομικών και ασφάλειας με την Κινσάσα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιδιώξει να μεσολαβήσει σε στενότερες σχέσεις με χώρες εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και με χώρες με φθηνή ενέργεια – όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί επεξεργασία μετάλλων με υψηλή ενεργειακή ένταση – όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι εξορυκτικές δραστηριότητες της Eramet

Η Orion CMC στοχεύει σε έργα εξόρυξης με υπάρχουσες δραστηριότητες ή κοντά σε έργα παραγωγής, για να ενισχύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού για ορυκτά κρίσιμα για βιομηχανίες, από την τεχνολογία έως την ενέργεια και την άμυνα.

Η Eramet έχει δραστηριότητες που εκτείνονται στην παραγωγή νικελίου, λιθίου, μαγγανίου και ορυκτών άμμων σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Γκαμπόν, η Αργεντινή και οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει πισωγυρίσματα τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας δραματικής μείωσης της ποσόστωσης εξόρυξης νικελίου στην Ινδονησία. Τον Φεβρουάριο, περιέγραψε σχέδια για την άντληση 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη σταθεροποίηση μιας «επιδεινωμένης οικονομικής κατάστασης». Η οικογένεια Ntib;al φέτος διόρισε την Lazard για να διερευνήσει επιλογές για το μερίδιό της.

Η Eramet αντιμετώπισε επίσης μια κρίση διακυβέρνησης, αφού το διοικητικό της συμβούλιο απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο Πάουλο Καστελάρι μόλις οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων, επικαλούμενο αποκλίσεις στις «λειτουργικές μεθόδους». Ο επικεφαλής οικονομικών Αμπέλ Μαρτάν-Αλεξάντρ απομακρύνθηκε λίγες μέρες αργότερα.

Η Κριστέλ Μποριέ, πρόεδρος και πρώην διευθύνουσα σύμβουλος, η οποία επαναδιορίστηκε προσωρινά στην κορυφαία θέση, δήλωσε στους FT τον περασμένο μήνα ότι οι επιλογές άντλησης κεφαλαίων περιελάμβαναν την πώληση μειοψηφικού μεριδίου στα περιουσιακά στοιχεία της Eramet, προσθέτοντας ότι «όλες» ήταν στο τραπέζι καθώς ο όμιλος προσέλκυε νέους επενδυτές.

«Πολλοί άνθρωποι μας μιλάνε», συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών εταιρειών και κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων, είπε, προσθέτοντας ότι τα κεφάλαια «θέλουν να εξασφαλίσουν την κρίσιμη προμήθεια πρώτων υλών της χώρας τους».

«Όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουμε περιουσιακά στοιχεία πρώτης βαθμίδας», δήλωσε η Μποριέ. Η γαλλική κυβέρνηση, η οποία κατέχει το 27% των μετοχών, ήταν «ανοιχτή» σε πιθανούς νέους επενδυτές, είχε δηλώσει τότε.

Μια πηγή των Ft πλησίον της Orion CMC είπε ότι ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών επενδυτών πιθανότατα θα ήταν πιο δεκτό για τη γαλλική κυβέρνηση.

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