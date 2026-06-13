Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»

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Πηγή θυμού και αμηχανίας έχει γίνει στη Σκωτία το μακροχρόνιο σχέδιο ενός πολιτικού παράγοντα για υπεξαίρεση κομματικών κεφαλαίων, αλλά όχι για να κάνει τη μεγάλη ζωή.

Αυτό που πραγματικά ενοχλεί τους πολίτες στην Σκωτία είναι η έλλειψη φιλοδοξίας του ενόχου.

Μεταξύ των αντικειμένων που αγόρασε ο Πίτερ Μούρελ με τις 500.000 δολάρια πολιτικών δωρεών που υπεξαίρεσε: δύο καθίσματα τουαλέτας, επτά ηλεκτρικές σκούπες, ένα βάζο Nescafe Gold Blend δύο κιλών και 108 ρολά χαρτιού υγείας.

«Ποιος κλέβει στιγμιαίο καφέ;» είπε στην Wall Street Journal ο Μπράιαν ΜακΝιλ. ο οποίος εργάζεται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Μας κάνει να μοιάζουμε με ένα έθνος ψιλικατζίδων».

Ο Μούρελ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα για την υπεξαίρεση των 400.000 λιρών. Η ένσταση θα μπορούσε να έχει κλείσει ένα ντροπιαστικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση, καθώς πιέζει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, οι τελευταίες εβδομάδες έχουν προκαλέσει έναν χείμαρρο χλευασμού προς τον 61χρονο μεσολαβητή και την αποξενωμένη σύζυγό του, την πρώην πρωθυπουργό της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, καθώς οι Σκωτσέζοι εξέταζαν τα 627 μεμονωμένα αντικείμενα που αναφέρονται σε δικαστικά έγγραφα.

Προς υπεράσπιση του Μούρελ, αγόρασε μερικά ωραία πράγματα. Υπήρχαν αυτοκίνητα και φανταχτερά ρολόγια, στυλό Mont Blanc και μηχανές εσπρέσο. Υπήρχε ακόμη και ένα γερμανικής κατασκευής τροχόσπιτο Niesmann + Bischoff αξίας 170.000 δολαρίων που ο Μούρελ κρατούσε στο γκαράζ της μητέρας του.

Υπάρχει όμως μια μεγαλύτερη λίστα με καθημερινές αγορές που έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το πιο ήταν τιο πιο χαζό ή ευτελές.

Πολλοί προτιμούν την ξύστρα των 147 δολαρίων ως το χειρότερο. Κάποιοι είναι υπέρ των τριών ταΐστρων πουλιών που αγόρασε ο Μούρελ για 207 δολάρια. Άλλοι θρήνησαν τις χαμένες ευκαιρίες, αναρωτώμενοι γιατί η Μούρελ δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μια Lamborghini ή έναν από τους φθηνότερους Πικάσο. Όλοι αναρωτήθηκαν τι αποκάλυψαν τα αντικείμενα για δύο άτομα που κυριάρχησαν στην πολιτική εδώ για τόσο καιρό.

Η Στέρτζον δεν γνώριζε τίποτα

Η Στέρτζον, η οποία παραιτήθηκε πριν από τρία χρόνια και τώρα ζει στο Λονδίνο, αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τις καταναλωτικές συνήθειες του πλέον αποξενωμένου συζύγου της, ωθώντας την πρώην συνάδελφό της Τζοάνα Τσέρι να σημειώσει την «αξιοσημείωτη έλλειψη περιέργειας» της για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και όλα τα πράγματα που παραδίδονταν στο σπίτι τους στη Γλασκώβη.

Τα μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση περιστρέφονται γύρω από το αν η Σκωτία είναι ικανή να αυτοκυβερνηθεί, όπως επιμένει το SNP, και αν το κόμμα έχει ενδιαφερθεί περισσότερο για τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ζωής παρά για την επιδίωξη της βασικής του αποστολής, που είναι ο τερματισμός της σχεδόν 320 ετών ένωσης με την Αγγλία.

«Απλά δεν μπορείς να υπερεκτιμήσεις πόσο μεγάλη ζημιά έχει προκαλέσει αυτό στη διεθνή φήμη της Σκωτίας και σε ολόκληρο το κίνημα ανεξαρτησίας», δήλωσε στην Journal ο Κέβιν ΜακΚένα, αρθρογράφος της εφημερίδας Herald στη Γλασκώβη.

Αξιωματούχοι του SNP λένε ότι οι δωρεές έχουν αυξηθεί από τότε που η έκταση των αδικημάτων του Μούρελ έγινε σαφής στο δικαστήριο, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη για την ανεξαρτησία έχει μειωθεί.

Ο νυν ηγέτης της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο SNP. Ορκίστηκε να βελτιώσει τη διαχείριση των οικονομικών και να καταστήσει το κόμμα έναν ασφαλή χώρο για τους πληροφοριοδότες, αλλά άθελά του πρόσθεσε μια κωμική νότα όταν τα τηλεοπτικά συνεργεία ειδήσεων τον ρώτησαν τι γνώμη είχε για τις αναφορές ότι η Στέρτζον δεν έκανε κανένα σχόλιο στους αστυνομικούς ερευνητές όταν κλήθηκε για πρώτη φορά για ανάκριση. Δεν μπορούσε να το σχολιάσει, είπε.

Δεν είναι όλα άσχημα. Αν η Σκωτία γίνει ποτέ ανεξάρτητη, η σκωτσέζικη αστυνομία έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να κυνηγήσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα με ποιον είναι παντρεμένος. Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες εκκλήσεις για κοινοβουλευτική έρευνα.

Η Σκωτία χλευάζει

Τα σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης διασκεδάζουν επίσης. Εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα… ψώνια του Μούρελ, επινοώντας όλο και πιο περίτεχνα γραφικά για τους αναγνώστες ώστε να παρακολουθούν τι αγόρασε ο Μούρελ με τα κλεμμένα χρήματα. Η Scottish Daily Express ονόμασε τη δική της «Συλλογή Μούρελ», έναν χιουμοριστικό φόρο τιμής στη διάσημη Συλλογή έργων τέχνης Burrell στη Γλασκώβη.

Άλλα έντυπα έχουν αποκαλύψει πώς η Στέρτζον έχει δώσει συνεντεύξεις με φόντο κλεμμένα βιβλία σε κλεμμένες βιβλιοθήκες ή πρόσφεραν φλιτζάνια καφέ σε δημοσιογράφους από μια καφετιέρα που αγόρασε ο Μούρελ με κλεμμένα χρήματα. Το BBC δημιούργησε έναν αναπτυσσόμενο οδηγό για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο που αγόρασε ο Μούρελ και την αξία του. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ήταν μια χνουδωτή φόρμα πολυτελείας που ονομάζεται Slouch Pouch, αξίας 100 δολαρίων.

Φαίνεται ότι η κοινοτοπία όλων αυτών κάνει τους ανθρώπους να επιστρέφουν στο θαύμα. Οι Σκωτσέζοι έχουν τη φήμη ότι αποφεύγουν τη σπατάλη – κοντά χέρια, βαθιές τσέπες, όπως λέει το παλιό αστείο. Αλλά η αστυνομική έρευνα παρουσιάζει τον Μούρελ ως σπάταλο, ακόμα κι αν η κατηγορία ότι ενορχήστρωσε την απάτη για να πληρώσει για έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ακούγεται λίγο περίεργη σε σχέση με τι πραγματικά αγόρασε.

Πολλά από αυτά προήλθαν μέσω του Amazon ή θα μπορούσαν να αγοραστούν σε ένα πολυκατάστημα ακριβότερης κατηγορίας, είδη όπως η συσκευασία των 600 γραμμαρίων μπισκότων Chocolossus ή ένα αντίγραφο του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto, ή ακόμα και μια επιλογή από τις ομιλίες της συζύγου του, συγκεντρωμένες υπό τον τίτλο «Οι γυναίκες κρατούν τον μισό ουρανό».

Ο συνήθως σκληροτράχηλος δημοσιογράφος του STV, Κόλιν Μακέι, έπιασε το κλίμα όταν συνόψισε μια ακόμη εξαντλητική μέρα αποκαλύψεων στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων.

«Αυτό που με έκανε να πω “Τι;!” σήμερα ήταν ότι ξόδεψε περισσότερες από 1.000 λίρες σε κεριά και λιβανιστήρια», είπε.