 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»

Ένας πολιτικός μεσολαβητής στη Σκωτία δήλωσε ένοχος για υπεξαίρεση, εξαπολύοντας ένα χείμαρρο δημόσιου χλευασμού όταν όλοι ανακάλυψαν τις φτηνιάρικες αγορές

World 13.06.2026, 23:55
Σχολιάστε
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
Πίτερ Μούρελ και Νίκολα Στέρτζον σε ευτυχέστερες στιγμές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πηγή θυμού και αμηχανίας έχει γίνει στη Σκωτία το μακροχρόνιο σχέδιο ενός πολιτικού παράγοντα για υπεξαίρεση κομματικών κεφαλαίων, αλλά όχι για να κάνει τη μεγάλη ζωή.

Αυτό που πραγματικά ενοχλεί τους πολίτες στην Σκωτία είναι η έλλειψη φιλοδοξίας του ενόχου.

Μεταξύ των αντικειμένων που αγόρασε ο Πίτερ Μούρελ με τις 500.000 δολάρια πολιτικών δωρεών που υπεξαίρεσε: δύο καθίσματα τουαλέτας, επτά ηλεκτρικές σκούπες, ένα βάζο Nescafe Gold Blend δύο κιλών και 108 ρολά χαρτιού υγείας.

«Ποιος κλέβει στιγμιαίο καφέ;» είπε στην Wall Street Journal ο Μπράιαν ΜακΝιλ. ο οποίος εργάζεται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. «Μας κάνει να μοιάζουμε με ένα έθνος ψιλικατζίδων».

Ο Μούρελ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα για την υπεξαίρεση των 400.000 λιρών. Η ένσταση θα μπορούσε να έχει κλείσει ένα ντροπιαστικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση, καθώς πιέζει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, οι τελευταίες εβδομάδες έχουν προκαλέσει έναν χείμαρρο χλευασμού προς τον 61χρονο μεσολαβητή και την αποξενωμένη σύζυγό του, την πρώην πρωθυπουργό της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, καθώς οι Σκωτσέζοι εξέταζαν τα 627 μεμονωμένα αντικείμενα που αναφέρονται σε δικαστικά έγγραφα.

Προς υπεράσπιση του Μούρελ, αγόρασε μερικά ωραία πράγματα. Υπήρχαν αυτοκίνητα και φανταχτερά ρολόγια, στυλό Mont Blanc και μηχανές εσπρέσο. Υπήρχε ακόμη και ένα γερμανικής κατασκευής τροχόσπιτο Niesmann + Bischoff αξίας 170.000 δολαρίων που ο Μούρελ κρατούσε στο γκαράζ της μητέρας του.

Υπάρχει όμως μια μεγαλύτερη λίστα με καθημερινές αγορές που έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το πιο ήταν τιο πιο χαζό ή ευτελές.

Πολλοί προτιμούν την ξύστρα των 147 δολαρίων ως το χειρότερο. Κάποιοι είναι υπέρ των τριών ταΐστρων πουλιών που αγόρασε ο Μούρελ για 207 δολάρια. Άλλοι θρήνησαν τις χαμένες ευκαιρίες, αναρωτώμενοι γιατί η Μούρελ δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μια Lamborghini ή έναν από τους φθηνότερους Πικάσο. Όλοι αναρωτήθηκαν τι αποκάλυψαν τα αντικείμενα για δύο άτομα που κυριάρχησαν στην πολιτική εδώ για τόσο καιρό.

Σουβέρ κρασιού και ρομποτική σκούπα που αγόρασε ο Μούρελ με τα κλεμμένα

Η Στέρτζον δεν γνώριζε τίποτα

Η Στέρτζον, η οποία παραιτήθηκε πριν από τρία χρόνια και τώρα ζει στο Λονδίνο, αρνήθηκε οποιαδήποτε γνώση για τις καταναλωτικές συνήθειες του πλέον αποξενωμένου συζύγου της, ωθώντας την πρώην συνάδελφό της Τζοάνα Τσέρι να σημειώσει την «αξιοσημείωτη έλλειψη περιέργειας» της για τη ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή και όλα τα πράγματα που παραδίδονταν στο σπίτι τους στη Γλασκώβη.

Τα μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση περιστρέφονται γύρω από το αν η Σκωτία είναι ικανή να αυτοκυβερνηθεί, όπως επιμένει το SNP, και αν το κόμμα έχει ενδιαφερθεί περισσότερο για τα χαρακτηριστικά της πολιτικής ζωής παρά για την επιδίωξη της βασικής του αποστολής, που είναι ο τερματισμός της σχεδόν 320 ετών ένωσης με την Αγγλία.

«Απλά δεν μπορείς να υπερεκτιμήσεις πόσο μεγάλη ζημιά έχει προκαλέσει αυτό στη διεθνή φήμη της Σκωτίας και σε ολόκληρο το κίνημα ανεξαρτησίας», δήλωσε στην Journal ο Κέβιν ΜακΚένα, αρθρογράφος της εφημερίδας Herald στη Γλασκώβη.

Αξιωματούχοι του SNP λένε ότι οι δωρεές έχουν αυξηθεί από τότε που η έκταση των αδικημάτων του Μούρελ έγινε σαφής στο δικαστήριο, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η υποστήριξη για την ανεξαρτησία έχει μειωθεί.

Ο νυν ηγέτης της Σκωτίας, Τζον Σουίνι, προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο SNP. Ορκίστηκε να βελτιώσει τη διαχείριση των οικονομικών και να καταστήσει το κόμμα έναν ασφαλή χώρο για τους πληροφοριοδότες, αλλά άθελά του πρόσθεσε μια κωμική νότα όταν τα τηλεοπτικά συνεργεία ειδήσεων τον ρώτησαν τι γνώμη είχε για τις αναφορές ότι η Στέρτζον δεν έκανε κανένα σχόλιο στους αστυνομικούς ερευνητές όταν κλήθηκε για πρώτη φορά για ανάκριση. Δεν μπορούσε να το σχολιάσει, είπε.

Δεν είναι όλα άσχημα. Αν η Σκωτία γίνει ποτέ ανεξάρτητη, η σκωτσέζικη αστυνομία έχει δείξει ότι είναι πρόθυμη να κυνηγήσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα με ποιον είναι παντρεμένος. Υπάρχουν επίσης αυξανόμενες εκκλήσεις για κοινοβουλευτική έρευνα.

Από τις πιο «ουιαστικές» αγορές ένα τροχόσπιτο

Η Σκωτία χλευάζει

Τα σκωτσέζικα μέσα ενημέρωσης διασκεδάζουν επίσης. Εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τα… ψώνια του Μούρελ, επινοώντας όλο και πιο περίτεχνα γραφικά για τους αναγνώστες ώστε να παρακολουθούν τι αγόρασε ο Μούρελ με τα κλεμμένα χρήματα. Η Scottish Daily Express ονόμασε τη δική της «Συλλογή Μούρελ», έναν χιουμοριστικό φόρο τιμής στη διάσημη Συλλογή έργων τέχνης Burrell στη Γλασκώβη.

Άλλα έντυπα έχουν αποκαλύψει πώς η Στέρτζον έχει δώσει συνεντεύξεις με φόντο κλεμμένα βιβλία σε κλεμμένες βιβλιοθήκες ή πρόσφεραν φλιτζάνια καφέ σε δημοσιογράφους από μια καφετιέρα που αγόρασε ο Μούρελ με κλεμμένα χρήματα. Το BBC δημιούργησε έναν αναπτυσσόμενο οδηγό για κάθε μεμονωμένο αντικείμενο που αγόρασε ο Μούρελ και την αξία του. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ήταν μια χνουδωτή φόρμα πολυτελείας που ονομάζεται Slouch Pouch, αξίας 100 δολαρίων.

Φαίνεται ότι η κοινοτοπία όλων αυτών κάνει τους ανθρώπους να επιστρέφουν στο θαύμα. Οι Σκωτσέζοι έχουν τη φήμη ότι αποφεύγουν τη σπατάλη – κοντά χέρια, βαθιές τσέπες, όπως λέει το παλιό αστείο. Αλλά η αστυνομική έρευνα παρουσιάζει τον Μούρελ ως σπάταλο, ακόμα κι αν η κατηγορία ότι ενορχήστρωσε την απάτη για να πληρώσει για έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ακούγεται λίγο περίεργη σε σχέση με τι πραγματικά αγόρασε.

Πολλά από αυτά προήλθαν μέσω του Amazon ή θα μπορούσαν να αγοραστούν σε ένα πολυκατάστημα ακριβότερης κατηγορίας, είδη όπως η συσκευασία των 600 γραμμαρίων μπισκότων Chocolossus ή ένα αντίγραφο του βιντεοπαιχνιδιού Grand Theft Auto, ή ακόμα και μια επιλογή από τις ομιλίες της συζύγου του, συγκεντρωμένες υπό τον τίτλο «Οι γυναίκες κρατούν τον μισό ουρανό».

Ο συνήθως σκληροτράχηλος δημοσιογράφος του STV, Κόλιν Μακέι, έπιασε το κλίμα όταν συνόψισε μια ακόμη εξαντλητική μέρα αποκαλύψεων στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων.

«Αυτό που με έκανε να πω “Τι;!” σήμερα ήταν ότι ξόδεψε περισσότερες από 1.000 λίρες σε κεριά και λιβανιστήρια», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI
SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street
World

Η «βιαστική» IPO της SpaceX με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Τζούλη Καλημέρη
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»

Ένας πολιτικός μεσολαβητής στη Σκωτία δήλωσε ένοχος για υπεξαίρεση, εξαπολύοντας ένα χείμαρρο δημόσιου χλευασμού όταν όλοι ανακάλυψαν τις φτηνιάρικες αγορές

Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI

Ο Μάντις Μιούλερ εκπαίδευεται για να υπηρετήσει στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας

Τζούλη Καλημέρη
SpaceX: Από το διάστημα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street
World

Η «βιαστική» IPO της SpaceX με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Η SpaceX άντλησε 75 δισ. δολάρια, ενώ ο Ίλον Μασκ στρέφει τη SpaceX προς την τεχνητή νοημοσύνη και τα διαστημικά data centers

Γιώργος Πολύζος
ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια
World

ΕΚΤ: Οι κινήσεις μετά την πρώτη αύξηση των επιτοκίων – Τα σενάρια

Η ΕΚΤ είναι η πρώτη τράπεζα της G7 που αύξησε τα επιτόκια - Τι είπε για τις επόμενες κινήσεις ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Τζούλη Καλημέρη
Visa-OpenAI: Συνεργασία για την επόμενη γενιά εμπορίου μέσω AI
World

Συνεργασία Visa-OpenAI για την επόμενη γενιά εμπορίου μέσω AI

Νέα συνεργασία φέρνει το παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Visa σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες AI και στοχεύει στην υποστήριξη απρόσκοπτων και ασφαλών συναλλαγών

Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Σκωτία: Έκλεψε χρήματα από τους Σκωτσέζους – Το έγκλημα του ήταν ότι ήταν «φτηνιάρης»
World

Έκλεψε χρήματα από Σκωτσέζους και αγόρασε... «σαχλαμάρες»

Ένας πολιτικός μεσολαβητής στη Σκωτία δήλωσε ένοχος για υπεξαίρεση, εξαπολύοντας ένα χείμαρρο δημόσιου χλευασμού όταν όλοι ανακάλυψαν τις φτηνιάρικες αγορές

KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Smart glasses και ιδιωτικότητα: Η νέα σύγκρουση Ευρώπης και Meta
Τεχνολογία

Η ΕΕ βάζει φρένο στην αόρατη επιτήρηση των smart glasses

Νομοθέτες και ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι τα έξυπνα γυαλιά μπορεί να οδηγήσουν σε σχεδόν αόρατη επιτήρηση των πολιτών

Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;

Τα πιο προηγμένα μοντέλα AI αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητές τους, αλλά και τα ρίσκα που συνοδεύουν την εξέλιξή τους

Γιώργος Πολύζος
Εξόρυξη: Ταμείο με αμερικανική υποστήριξη διερευνά την αγορά μεριδίου στην προβληματική γαλλική μεταλλευτική Eramet
World

Fund με αμερικανική στήριξη θέλει, μερίδιο στην εξορυκτική Eramet

Η Orion CMC εξετάζει το μερίδιο της οικογένειας Ντιβάλ στον όμιλο Eramet όπου το γαλλικό κράτος είναι μέτοχος

Apple: Η νέα Siri και το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Apple ποντάρει στη νέα Siri για να ξαναμπεί στην κούρσα της AI

Μετά το αποτυχημένο Apple Intelligence, η Apple δοκιμάζει μια πιο ευέλικτη στρατηγική στην AI αγορά

Γιώργος Πολύζος
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους

Η Campbell's διατηρεί αμετάβλητους τους ετήσιους στόχους της, καθώς περιορίζεται η αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών

Νατάσα Σινιώρη
Μιούλερ: Από πρώην γεράκι της ΕΚΤ κυνηγός του εγκλήματος
World

Όταν τα επιτόκια συναντάνε το CSI

Ο Μάντις Μιούλερ εκπαίδευεται για να υπηρετήσει στη μονάδα εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας

Τζούλη Καλημέρη
Κλίμα: Το 2030 ξεπερνάμε το όριο +1,5ο C της Συμφωνίας του Παρισιού
Κλιματική αλλαγή

SOS για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Καμπανάκι επιστημόνων για το κλίμα σε διεθνές συνέδριο - Οι εκπομπές CO2 και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Αλέξανδρος Καψύλης
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι AI agents βελτιώνουν την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

H υιοθέτηση των AI agents αυξήθηκε κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον
Executive

Nexi Ελλάδος: Ανάπτυξη και διακυβέρνηση σε ένα αυστηρά εποπτευόμενο περιβάλλον

Η Κάτια Σταθάκη, CEO της Nexi Ελλάδος, ανέδειξε στο πλαίσιο του 24ου CFO Forum της KPMG τον εξελισσόμενο ρόλο του CFO ως στρατηγικού συνεργάτη της διοίκησης

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding
English Edition

Greece Signs EU SAFE Deal for Defense Funding

The agreement under the European Security Action for Europe program aims to support Greece’s defense capabilities through investments in strategic security technologies

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν
Κόσμος

G7: Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο στις Βερσαλλίες με Μακρόν

Η επιτάχυνση των συζητήσεων για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου της G7

Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies