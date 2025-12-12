Κίνα: Το ΔΝΤ την καλεί να διορθώσει οικονομικές «ανισορροπίες»

Την ίδια στιγμή εταιρείες της ΕΕ παραπονιούνται ότι το «υποτιμημένο» γιουάν βοηθά τις εξαγωγές της Κίνας

World 12.12.2025, 06:29
Κίνα: Το ΔΝΤ την καλεί να διορθώσει οικονομικές «ανισορροπίες»
Newsroom

Να διορθώσει «σημαντικές» ανισορροπίες στην οικονομία της κάλεσε το ΔΝΤ την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεσπάσματος αποπληθωρισμού που οδήγησε σε υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του γιουάν και ενίσχυσε τις εξαγωγές σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων.

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου τα επίσημα στοιχεία του 2025 έδειξαν ότι το ετήσιο πλεόνασμα του εμπορίου αγαθών της Κίνας θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά και όπως προειδοποίησαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, το υποτιμημένο νόμισμα θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένα εμπορικά αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών δασμών.

«Ο χαμηλός πληθωρισμός σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους έχει οδηγήσει σε υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, συμβάλλοντας σε ισχυρές εξαγωγές και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, αλλά και επιδεινώνοντας τις εξωτερικές ανισορροπίες», δήλωσε το ΔΝΤ την Τετάρτη στο τέλος της αποστολής του Άρθρου IV στην Κίνα, την ετήσια ανασκόπηση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Το μεγάλο οικονομικό μέγεθος της Κίνας και οι αυξημένες παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις καθιστούν την εξάρτηση από τις εξαγωγές λιγότερο βιώσιμη για τη διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης», πρόσθεσε το ΔΝΤ.

Η αναθεώρηση έγινε καθώς το Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ στην Κίνα επισήμανε ότι το γιουάν είχε αποδυναμωθεί σε χαμηλό 10 ετών έναντι του ευρώ φέτος, παρόλο που το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας θα πρέπει να οδηγεί σε ανατίμηση του νομίσματός της, σημειώνουν οι Financial Times.

Το γιουάν έχει υποτιμηθεί κατά 7,5% έναντι του ευρώ φέτος.

Το γιουάν ακόμη πιο αδύναμο απ’ ότι φαίνεται

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν έχει υποτιμηθεί κατά 18% από την κορύφωσή της τον Μάρτιο του 2022 κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι τιμές στην Κίνα έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και της βιομηχανικής υπερπροσφοράς.

«Ένα υποτιμημένο γιουάν αποτελεί επιδότηση για τις εξαγωγές», τονισε στους FT ο Γιενς Έσκελαντ, πρόεδρος του επιμελητηρίου της ΕΕ. Είπε ότι αυτή η συνειδητοποίηση θα έκανε «ευκολότερο» για τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας να λάβουν αντίποινα, όπως έρευνες αντιντάμπινγκ και επιβολή δασμών.

«Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία… σχετικά με τον αντίκτυπό της τόσο στην κινεζική οικονομία όσο και στους εμπορικούς εταίρους της Κίνας», δήλωσε ο Έσκελουντ.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ελέγχει στενά τη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν, αλλά το Πεκίνο λέει ότι τηρεί τις αρχές της αγοράς και αρνείται ότι χειραγωγεί το νόμισμα για πολιτικούς σκοπούς.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα αναφέρει μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα μετά την πανδημία, βασιζόμενη στην αύξηση των εξαγωγών για να αντισταθμίσει μια αδύναμη εγχώρια οικονομία που υποφέρει από την ύφεση των ακινήτων.

Αντί για μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης, το Πεκίνο έχει δώσει προτεραιότητα στη βιομηχανία, ιδίως στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, καθώς ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για οικονομική υπεροχή.

Κίνα

Η Κίνα βλέπει αποπληθωρισμό

Αυτή η τάση έχει εδραιώσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις. Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 2,2% τον Νοέμβριο, τον 38ο μήνα συρρίκνωσης, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ενώ οι οικονομίες κλίμακας και η αποτελεσματικότητα της Κίνας πιστώνονται με την αύξηση του μεριδίου αγοράς των παγκόσμιων εξαγωγών της, οι οικονομολόγοι λένε ότι η υποτίμηση της συναλλαγματικής της ισοτιμίας έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

«Η εξαιρετική ανταγωνιστικότητα της Κίνας μπορεί να συνοψιστεί με ακρίβεια από τις κινήσεις της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής της ισοτιμίας», ανέφερε η HSBC σε έκθεση.

Ο Γιούργκεν Μάθες, αναλυτής στο Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο στην Κολωνία (IW), υποστήριξε επίσης σε έκθεση του Ιουλίου ότι το ευρώ είχε ανατιμηθεί σε πραγματικούς όρους με βάση τις τιμές παραγωγού κατά περισσότερο από 40% έναντι του γιουάν στη ζώνη του ευρώ μεταξύ των αρχών του 2020 και της άνοιξης του 2025.

Ο Μάθες δήλωσε ότι το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε υψηλότερη καθαρή ζήτηση για το γιουάν.

Η Κίνα παρουσιάζεται ως πυλώνας του παγκόσμιου εμπορίου απέναντι στον πόλεμο δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Έκθεση του επιμελητηρίου της ΕΕ δημοσιεύτηκε και σειρά ερευνών από επιμελητήρια στο Πεκίνο δείχνουν ότι οι ξένες εταιρείες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα.

Ωστόσο, οι εκθέσεις των γερμανικών και βρετανικών επιμελητηρίων έδειξαν ότι ορισμένοι έβρισκαν μια θέση συνεργαζόμενοι με κινεζικές εταιρείες που επενδύουν στο εξωτερικό.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα
BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους
KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS
Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
Στεγαστική κρίση: Από τα επιδόματα στα εργοτάξια – Η νέα προσέγγιση 
Ακίνητα

Από τα επιδόματα στα εργοτάξια - Η στροφή στο... στεγαστικό 

Έμφαση στην αύξηση της προσφοράς στέγης - Η στεγαστική κρίση και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Αθανασία Ακρίβου
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο
Business

Μπλόκο σε 11.000 παράνομες ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια

Νομοσχέδιο για να μπει τάξη στα παράνομα τυχερά παιχνίδια και πλαίσιο για την ανάπτυξη των καζίνο εισηγείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Πώς θα γίνει η ρύθμιση για τα δάνεια – Το «όχι» των δανειοληπτών
Economy

Η πρόταση της κυβέρνησης για το ελβετικό και τα όχι των δανειοληπτών

Τι προβλέπει η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο που οδεύει στη Βουλή - Η μετατροπή σε ευρώ και τα επιτόκια

Ανδρομάχη Παύλου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρουν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS

H KNDS προήλθε το 2017 από τη συγχώνευση της γαλλικής κατασκευάστριας αρμάτων μάχης Nexter με τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegmann

Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

Η Diageo πουλά το πλειοψηφικό της πακέτο στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη
World

Γουόλερ (Fed): Υπέρ της μείωσης των επιτοκίων αλλά όχι με βιασύνη

Ο Γουόλερ υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Fed

Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Latest News
EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρουν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Barry Callebaut: Πώς θα αντιμετωπίσει τις ασταθείς τιμές κακάο
World

Barry Callebaut: Διαχωρισμός της μονάδας κακάο στον ορίζοντα

Η Barry Callebaut εξετάζει τον διαχωρισμό της μονάδας κακάο, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομική ευελιξία

BlackRock: Στηρίζει επενδυτικούς λογαριασμούς παιδιών στις ΗΠΑ
World

Νέοι λογαριασμοί για παιδιά Αμερικανών από δισεκατομμυριούχους

Ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο και η επενδυτική εταιρεία BlackRock συμμετέχουν στο πρόγραμμα επενδυτικών λογαριασμών για παιδιά που εγκαινίασε η κυβέρνηση Τραμπ

Δημήτρης Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στόχος ο υπερυπολογιστής Δαίδαλος να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2026

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση του «Ελληνικού Εργοστασίου ΤΝ» - Τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για AI Factory «Pharos» και Δαίδαλο

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025
Economy

Αναπτυξιακή κόπωση για την ευρωζώνη στο φίνις του 2025

Η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει στο 2026 με μικρότερη αναπτυξιακή ταχύτητα - Το δίλημμα για την Ευρωζώνη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ: Ίδρυση της Έδρας Jean Monnet «DIGIT-EU» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η έδρα απονεμήθηκε από την ΕΕ στον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Βαρουτά

Viohalco: Στο 69,71% η συμμετοχή στη Cenergy Holdings
Business

Στο 69,71% η συμμετοχή της Viohalco στη Cenergy Holdings

Πώς διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Viohalco στη βελγική εταιρεία συμμετοχών

Κεφαλογιάννη: Ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό το 2025
Τουρισμός

Κεφαλογιάννη: Το 2025, ένα ακόμη έτος ορόσημο για τον τουρισμό

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, είπε η 'Ολγα Κεφαλογιάννη

KNDS: Απόφαση για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι
World

IPO και διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι για την KNDS

H KNDS προήλθε το 2017 από τη συγχώνευση της γαλλικής κατασκευάστριας αρμάτων μάχης Nexter με τη γερμανική εταιρεία Krauss-Maffei-Wegmann

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επισκίασε τις ευρωαγορές το ράλι του FTSE 100

Με τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων οκτώ μηνών έκλεισε ο βρετανικός FTSE 100, αν και περιόρισε στο τέλος τα κέρδη του

Diageo–Asahi: Συμφωνία 2,3 δισ. δολαρίων αλλάζει τον χάρτη των ποτών στην Κένυα
World

Η Ιαπωνική Asahi μπαίνει στην Κένυα, η Diageo αποχωρεί

Η Diageo πουλά το πλειοψηφικό της πακέτο στην East African Breweries στην ιαπωνική Asahi

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου
Business

Γρ. Σαράντης: Nέα σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Οκταμελής η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Γρ. Σαράντης - Αμετάβλητη η διοικητική ομάδα

Συντάξεις: Την Παρασκευή ξεκινά η καταβολή τους – Τα νέα ποσά [παραδείγματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ξεκινά η καταβολή των συντάξεων - Ποιοι είναι κερδισμένοι [παραδείγματα]

Έρχονται και νέες αυξήσεις στις συντάξεις - Οι κατηγορίες και πώς υπολογίζονται

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο