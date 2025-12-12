Κίνα: Το ΔΝΤ την καλεί να διορθώσει οικονομικές «ανισορροπίες»

Να διορθώσει «σημαντικές» ανισορροπίες στην οικονομία της κάλεσε το ΔΝΤ την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεσπάσματος αποπληθωρισμού που οδήγησε σε υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του γιουάν και ενίσχυσε τις εξαγωγές σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων.

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου τα επίσημα στοιχεία του 2025 έδειξαν ότι το ετήσιο πλεόνασμα του εμπορίου αγαθών της Κίνας θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά και όπως προειδοποίησαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, το υποτιμημένο νόμισμα θα μπορούσε να προκαλέσει αυξημένα εμπορικά αντίποινα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών δασμών.

«Ο χαμηλός πληθωρισμός σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους έχει οδηγήσει σε υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, συμβάλλοντας σε ισχυρές εξαγωγές και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, αλλά και επιδεινώνοντας τις εξωτερικές ανισορροπίες», δήλωσε το ΔΝΤ την Τετάρτη στο τέλος της αποστολής του Άρθρου IV στην Κίνα, την ετήσια ανασκόπηση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Το μεγάλο οικονομικό μέγεθος της Κίνας και οι αυξημένες παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις καθιστούν την εξάρτηση από τις εξαγωγές λιγότερο βιώσιμη για τη διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης», πρόσθεσε το ΔΝΤ.

Η αναθεώρηση έγινε καθώς το Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ στην Κίνα επισήμανε ότι το γιουάν είχε αποδυναμωθεί σε χαμηλό 10 ετών έναντι του ευρώ φέτος, παρόλο που το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας θα πρέπει να οδηγεί σε ανατίμηση του νομίσματός της, σημειώνουν οι Financial Times.

Το γιουάν έχει υποτιμηθεί κατά 7,5% έναντι του ευρώ φέτος.

Το γιουάν ακόμη πιο αδύναμο απ’ ότι φαίνεται

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν έχει υποτιμηθεί κατά 18% από την κορύφωσή της τον Μάρτιο του 2022 κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι τιμές στην Κίνα έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και της βιομηχανικής υπερπροσφοράς.

«Ένα υποτιμημένο γιουάν αποτελεί επιδότηση για τις εξαγωγές», τονισε στους FT ο Γιενς Έσκελαντ, πρόεδρος του επιμελητηρίου της ΕΕ. Είπε ότι αυτή η συνειδητοποίηση θα έκανε «ευκολότερο» για τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας να λάβουν αντίποινα, όπως έρευνες αντιντάμπινγκ και επιβολή δασμών.

«Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σχετικά με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία… σχετικά με τον αντίκτυπό της τόσο στην κινεζική οικονομία όσο και στους εμπορικούς εταίρους της Κίνας», δήλωσε ο Έσκελουντ.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ελέγχει στενά τη συναλλαγματική ισοτιμία του γιουάν, αλλά το Πεκίνο λέει ότι τηρεί τις αρχές της αγοράς και αρνείται ότι χειραγωγεί το νόμισμα για πολιτικούς σκοπούς.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα αναφέρει μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα μετά την πανδημία, βασιζόμενη στην αύξηση των εξαγωγών για να αντισταθμίσει μια αδύναμη εγχώρια οικονομία που υποφέρει από την ύφεση των ακινήτων.

Αντί για μια μεγάλης κλίμακας προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης, το Πεκίνο έχει δώσει προτεραιότητα στη βιομηχανία, ιδίως στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, καθώς ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ για οικονομική υπεροχή.

Η Κίνα βλέπει αποπληθωρισμό

Αυτή η τάση έχει εδραιώσει τις αποπληθωριστικές πιέσεις. Επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 2,2% τον Νοέμβριο, τον 38ο μήνα συρρίκνωσης, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Ενώ οι οικονομίες κλίμακας και η αποτελεσματικότητα της Κίνας πιστώνονται με την αύξηση του μεριδίου αγοράς των παγκόσμιων εξαγωγών της, οι οικονομολόγοι λένε ότι η υποτίμηση της συναλλαγματικής της ισοτιμίας έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

«Η εξαιρετική ανταγωνιστικότητα της Κίνας μπορεί να συνοψιστεί με ακρίβεια από τις κινήσεις της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής της ισοτιμίας», ανέφερε η HSBC σε έκθεση.

Ο Γιούργκεν Μάθες, αναλυτής στο Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο στην Κολωνία (IW), υποστήριξε επίσης σε έκθεση του Ιουλίου ότι το ευρώ είχε ανατιμηθεί σε πραγματικούς όρους με βάση τις τιμές παραγωγού κατά περισσότερο από 40% έναντι του γιουάν στη ζώνη του ευρώ μεταξύ των αρχών του 2020 και της άνοιξης του 2025.

Ο Μάθες δήλωσε ότι το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της Ευρώπης θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε υψηλότερη καθαρή ζήτηση για το γιουάν.

Η Κίνα παρουσιάζεται ως πυλώνας του παγκόσμιου εμπορίου απέναντι στον πόλεμο δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Έκθεση του επιμελητηρίου της ΕΕ δημοσιεύτηκε και σειρά ερευνών από επιμελητήρια στο Πεκίνο δείχνουν ότι οι ξένες εταιρείες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα.

Ωστόσο, οι εκθέσεις των γερμανικών και βρετανικών επιμελητηρίων έδειξαν ότι ορισμένοι έβρισκαν μια θέση συνεργαζόμενοι με κινεζικές εταιρείες που επενδύουν στο εξωτερικό.