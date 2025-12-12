Lululemon: Άνοδος 10% στη μετοχή μετά την αποχώρηση του CEO

Σε μια χρονιά που η αγορά αθλητικής ένδυσης χτυπήθηκε από τους δασμούς, την αβεβαιότητα και τον σκληρό ανταγωνισμό, η Lululemon βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αποχώρησης του CEO Κάλβιν ΜακΝτόναλντ δεν προκάλεσε αναταραχή – αλλά αντίθετα μια εντυπωσιακή άνοδο στις μετοχές, αποκαλύπτοντας πόσο έτοιμη είναι η εταιρεία για μια νέα εποχή.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του CEO της Lululemon

Καθώς η Lululemon επιδιώκει να ανακάμψει μετά από μια απογοητευτική περίοδο λειτουργικής επίδοσης και πορείας της μετοχής, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου σχεδιάζει να αποχωρήσει στα τέλη Ιανουαρίου.

Η καναδική εταιρεία ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι ξεκίνησε την αναζήτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου για να αντικαταστήσει τον Κάλβιν ΜακΝτόναλντ, ο οποίος θα παραμείνει ως ανώτερος σύμβουλος μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Άνοδος των μετοχών μετά την ανακοίνωση

Οι μετοχές της Lululemon – που είχαν μειωθεί περισσότερο από το μισό φέτος λόγω των δασμών Τραμπ, του εντεινόμενου ανταγωνισμού και του δύσκολου καταναλωτικού κλίματος – σημείωσαν άνοδο άνω του 10% στις συναλλαγές μετά την ανακοίνωση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και ενίσχυσε το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της κατά 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μεταβατική ηγεσία

Η Lululemon δήλωσε ότι η οικονομική διευθύντρια Μέγκαν Φρανκ και ο εμπορικός διευθυντής Αντρέ Μαεστρίνι θα αναλάβουν ως προσωρινοί CEOs κατά τη μεταβατική περίοδο. Η πρόεδρος της εταιρείας, Μάρτι Μόφιτ, θα αναλάβει έναν «διευρυμένο ρόλο» ως εκτελεστική πρόεδρος.

Ο CEO και η πορεία του ομίλου

Ο ΜακΝτόναλντ ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Αύγουστο του 2018, μετά από πέντε χρόνια στην ηγεσία του τμήματος Αμερικής της Sephora, της εταιρείας καλλυντικών που ανήκει στον όμιλο LVMH.

Οι ετήσιες πωλήσεις της Lululemon υπερτριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, φτάνοντας τα 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος που έληξε τον Ιανουάριο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο όμιλος δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διψήφια ανάπτυξη που απολάμβανε για μια δεκαετία, ειδικά στις ΗΠΑ.

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Τσιπ Ουίλσον, δήλωσε πριν από δύο μήνες ότι η Lululemon είχε υποστεί «απώλεια ψυχραιμίας», την οποία απέδωσε σε μια ηγεσία που μπορούσε να «μιλήσει στη Wall Street» αλλά δεν ήταν αρκετά «προσανατολισμένη στο προϊόν» ούτε ικανή να προσελκύσει ή να παρακινήσει δημιουργικά ταλέντα.

Ο Ουίλσον στις αναρτήσεις του έχει αναφερθεί αρκετές φορές στις αρχές της εταιρείας.

Ανταγωνισμός και αλλαγές στην αγορά

Η Lululemon αντιμετωπίζει εντεινόμενο ανταγωνισμό και στα δύο άκρα της αγοράς της: από τη μία πλευρά, οι καταναλωτές με αυξημένη ευαισθησία στις τιμές στρέφονται σε φθηνότερες επιλογές· από την άλλη, εξειδικευμένες premium μάρκες όπως οι Alo, Fabletics, Vuori και οι Skims της Kim Kardashian ενισχύουν το μερίδιό τους στην κατηγορία υψηλής ποιότητας, όπου κάποτε κυριαρχούσε η καναδική εταιρεία.

Η πιο casual τάση στην ένδυση που ενίσχυσε η πανδημία εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή αξία της Lululemon πάνω από τα 64 δισ. δολάρια το 2023. Στο κλείσιμο της Πέμπτης, η αποτίμηση είχε μειωθεί στα περίπου 22 δισ. δολάρια.

Ο Ουίλσον, σε διαφήμιση που δημοσίευσε στη Wall Street Journal τον Οκτώβριο, υποστήριξε ότι η Lululemon θα έπρεπε να είχε φτάσει σε αξία τα 100 δισ. δολάρια για την 25η επέτειό της. «Όπως σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, το σπάνιο γεγονός δεν συμβαίνει λόγω μίας μόνο βλάβης – είναι μια σειρά από λάθη», είπε χαρακτηριστικά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Την Πέμπτη η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 7% στα έσοδα σε ετήσια βάση, στα 2,6 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 2 Νοεμβρίου. Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο, ενώ οι πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2%.

Ήταν η πέμπτη φορά σε έξι τρίμηνα που ο ρυθμός αύξησης των εσόδων ήταν μονοψήφιος. Πριν από το 2023, υπήρχαν μόλις τέσσερα τρίμηνα την τελευταία δεκαετία με ανάπτυξη κάτω του 10%.

Τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά περίπου 13%, στα 307 εκατ. δολάρια, αν και τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η Lululemon εξέδωσε καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος με μετριοπαθείς προβλέψεις για τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή, που ωστόσο υπερέβησαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο Ουίλσον, ο οποίος ίδρυσε τη Lululemon το 1998 και αποχώρησε πλήρως από την εταιρεία το 2015, υποστήριξε ότι οι διευθυντές του ομίλου έχουν «συστηματικά αποσυναρμολογήσει» το επιχειρηματικό μοντέλο και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ταλαντούχους υπαλλήλους.