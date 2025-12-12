Saks: «Μαύρα σύννεφα» για το 2026 «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιατί κάποιοι αναλυτές θεωρούν αναπόφευκτη την πτώχευση του ομίλου Saks το 2026

12.12.2025, 07:00
Saks: «Μαύρα σύννεφα» για το 2026 «βλέπουν» οι αναλυτές
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Saks, Mark Metrick
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Από τότε που η Saks Global συγκέντρωσε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τον όμιλο Neiman Marcus στα τέλη του περασμένου έτους, έχει περάσει πολύ δύσκολα το μεγαλύτερο μέρος του 2025.

Και τώρα που βρίσκεται στο τέλος του κρίσιμου τέταρτου τριμήνου, περιμένει με ανυπομονησία το… ταμείο.

Γιατί «πέφτει» συνεχώς η Saks;

Η εταιρεία είναι πλέον ένας όμιλος λιανικής πώλησης πολυτελών προϊόντων που περιλαμβάνει τα πολυκαταστήματα Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, καθώς και την εταιρεία με μειωμένες τιμές Saks Off 5th και την εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης Horchow.

Αντί όμως να κατακτήσουν την αγορά, οι πωλήσεις της Saks Global ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες.

Επιπλέον, λειτουργεί υπό το βάρος χρέους 4,7 δισ. δολαρίων, δυσκολεύεται να πληρώσει τους προμηθευτές και παρακολουθεί δεκάδες εμπόρους και κορυφαίους να αποχωρούν.

Σύμφωνα όμως με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Mark Metrick, όλα πάνε σύμφωνα με το… σχέδιο. «Σε όλη την Saks Global, σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο στη στρατηγική μετασχηματισμού μας», είχε πει σε δήλωσή του τον Οκτώβριο.

Saks

Το πολυκατάστημα Saks and Co. and Kann’s, στη γωνία της 7th St. και Pennsylvania Av., Washington, D.C., 1920

Όχι και τόσο αισιόδοξη κατάσταση

Πολλοί αναλυτές και ειδικοί σε θέματα αναδιάρθρωσης ωστόσο δεν είναι τόσο αισιόδοξοι. Από εκείνους που βλέπουν την πτώχευση να ειναι αναπόφευκτη το 2026, κάποιοι βλέπουν την αναδιάρθρωση ως ευκαιρία με θετικά. Άλλοι βλέπουν πολλά να εξαρτώνται από το τέταρτο τρίμηνο. Ο Michael Appel, ιδρυτής της εταιρείας αναδιάρθρωσης και στρατηγικής συμβουλευτικής Appel Associates, ανήκει στο δεύτερο στρατόπεδο.

«Αν καταφέρουν να επιδείξουν κάποια πρόοδο έναντι της κακής απόδοσης από τότε που ανέλαβαν, ίσως έχουν μια ευκαιρία», σημείωσε στο RetailDive. «Αλλά έχει υπάρξει τόση αναταραχή στην εταιρεία, όσον αφορά όλες αυτές τις αλλαγές στη διοίκηση, και δεν πληρώνουν όλους τους προμηθευτές τους εγκαίρως. Ασχολούνται με την πώληση εμπορευμάτων, οπότε πρέπει να έχουν την υποστήριξη των προμηθευτών».

Η συμφωνία του Ιουνίου

Η Saks Global λειτουργεί υπό οικονομική πίεση, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, εμποδίζει την ικανότητά της να αποκτά αποθέματα και να πληρώνει για αγαθά που έχει ήδη παραγγείλει. Μια συμφωνία 600 εκατομμυρίων δολαρίων με ομολογιούχους τον Ιούνιο στήριξε τα οικονομικά της, αλλά δεν έκανε πολλά για να καθησυχάσει τους πιστωτικούς αναλυτές.

Τον Σεπτέμβριο, οι αναλυτές της S&P Global, Frederico Carvalho και Amanda O’Neill, αναβάθμισαν την αξιολόγησή τους για τον Ιούλιο και δεν θεωρούν πλέον ότι ο ελιγμός των ομολόγων «ισοδυναμεί με χρεοκοπία». Ωστόσο, επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για τη ρευστότητα, βασιζόμενοι στο υψηλότερο χρέος και την πιθανότητα η «πολύ αναγκαία» εισροή μετρητών να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από τις απαραίτητες επενδύσεις στην επιχείρηση.

«Κατά την άποψή μας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας θα αποδυναμωθεί καθώς οι ανταγωνιστές με μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα αυξάνουν το μερίδιο αγοράς, κάτι που θα απαιτήσει πρόσθετη προσπάθεια και πόρους για την επαναπροσέλκυση της πελατειακής της βάσης», ανέφεραν οι Carvalho και O’Neill.

Saks

Ο ανταγωνισμός

Οι ανταγωνιστές, δηλαδή η Nordstrom και η Bloomingdale’s, έχουν ήδη αυξήσει το μερίδιό τους, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, επικαλούμενο στοιχεία συναλλαγών από το Bloomberg Second Measure.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Οκτωβρίου, οι συναλλαγές στα Saks Fifth Avenue και Neiman Marcus μειώθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό, καθώς τα Bloomingdale’s και Nordstrom κατέγραψαν αυξήσεις.

Ακόμα και σε τιμές εκτός αγοράς, η Saks Off 5th κλείνει καταστήματα, ενώ η Nordstrom Rack συνεχίζει να επεκτείνεται.

«Προφανώς, οι τάσεις που εντοπίσαμε όλο αυτό το έτος συνεχίστηκαν», πρόσθεσε η Mary Ross Gilbert, Senior Retail Equity Analyst της Bloomberg Intelligence. «Βλέπουμε καλή δύναμη με την Bloomingdale’s και την Nordstrom που είναι ιδιωτική, αλλά τα δεδομένα συναλλαγών δείχνουν ότι και αυτές τα πάνε καλά».

Ψάχνει αγοραστή η Saks;

Ο Gilbert πιστεύει ότι είναι πιθανό η Saks Global να αναζητά αγοραστή για ένα μειοψηφικό μερίδιο στην Bergdorf Goodman , με τιμή πώλησης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, όπως ανέφερε η Wall Street Journal τον Σεπτέμβριο.

Αρκετοί ισχυρίζονται ότι ένας πιθανός αγοραστής πιθανότατα θα ήθελε ένα πλειοψηφικό μερίδιο, αλλά, διατηρώντας τουλάχιστον το 51%, η Saks Global θα μπορούσε να ενσωματώσει πλήρως τα αποτελέσματα της Bergdorf στον ισολογισμό της, επομένως «τα στοιχεία τους θα μπορούσαν να φαίνονται καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα», δήλωσε ο Gilbert.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Saks ανακοίνωσε μια 18μηνη συσσώρευση καθυστερημένων πληρωμών προς τους προμηθευτές

Το φιάσκο της Saks

Το φιάσκο ξεκίνησε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ένα υπόμνημα του Metrick προς τους προμηθευτές, λιγότερο από δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Neiman Marcus.

Σε αυτό, αναγνώρισε μια 18μηνη συσσώρευση καθυστερημένων πληρωμών προς τους προμηθευτές, υιοθετώντας έναν τόνο που αναστάτωσε τους μακροχρόνιους συνεργάτες, και παρουσίασε ένα ανορθόδοξο σχέδιο πληρωμών.

Οι νέοι όροι της Saks Global θα ήταν η αναβολή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μέχρι το καλοκαίρι και στη συνέχεια η παράταση των πληρωμών σε διάστημα ενός έτους. Οι προμηθευτές που αρνούνταν να στείλουν αποθέματα με ληξιπρόθεσμα τιμολόγια κινδύνευαν να αποκλειστούν.

Οι πληρωμές ήταν στην καλύτερη περίπτωση αργές. Όλο και περισσότερο, οι προμηθευτές είναι αυτοί που εγκαταλείπουν το πλοίο ή το σκέφτονται, καθώς οι λογαριασμοί παραμένουν απλήρωτοι – ένας δήλωσε στο RetailDive τον Νοέμβριο ότι η Saks Global τούς οφείλει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τον Ιούνιο, τα στελέχη επέμεναν ότι τα πράγματα είχαν επανέλθει σε καλό δρόμο , αλλά τον Οκτώβριο, ο Metrick επισήμανε πως οι ελλείψεις σε αποθέματα συνέβαλαν στην αδυναμία των πωλήσεων.

Το αίνιγμα των εορτών

«Οι άνθρωποι που διευθύνουν την Saks και τώρα την Neiman’s έχουν οδηγήσει την επιχείρηση σε τέλμα, όσον αφορά την αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών και την καταστροφή του DNA εξυπηρέτησης πελατών. Αν τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν να περάσουν τις γιορτές», τόνισε ο Mark Cohen, βετεράνος σε πολυκαταστήματα που προηγουμένως διηύθυνε σπουδές λιανικής στο Columbia Business School. «Νομίζω ότι είναι ένα προαναγγελθέν ναυάγιο».

Καθώς οι πελάτες κινούνται προς τους ανταγωνιστές της Saks Global, το ίδιο θα κάνουν και οι μάρκες, σύμφωνα με τον Tom Ott, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία συμβούλων merchandising Retail & Fashion Solutions. Όχι μόνο μικρότερες μάρκες που κάνουν αισθητή την παρουσία τους, αλλά και μεγάλα ονόματα όπως η Chanel ή οι οίκοι πολυτελείας LVMH και Kering, οι οποίοι ανοίγουν επίσης ολοένα και περισσότερο τα δικά τους καταστήματα.

