Τράπεζα της Ρωσίας: Μηνύει την Euroclear για παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπέβαλε αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας ζητώντας αποζημίωση από το θεματοφύλακα Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, για το πάγωμα των κρατικών περιουσιακών της στοιχείων και δεσμεύτηκε να αμφισβητήσει τα ευρωπαϊκά σχέδια για την ακινητοποίηση των αποθεματικών.

Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Euroclear, η οποία κατέχει 185 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχει παγώσει η Ευρώπη, «κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση σε κεφάλαια και τίτλους που ανήκουν στην Τράπεζα της Ρωσίας» μέσω «παράνομων ενεργειών».

Η αγωγή είναι η πρώτη νομική…βολή της Ρωσίας στην Ευρώπη, καθώς οι Βρυξέλλες προχωρούν στο «πάγωμα» επ’ αόριστον των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα. Το Βέλγιο, όπου κατέχεται το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, έχει αντιταχθεί στην ιδέα, φοβούμενο ρωσικά αντίποινα, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι κανένα δικαστήριο εκτός ΕΕ δεν θα έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση. Αλλά η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα «αμφισβητήσει άνευ όρων» τις προσπάθειες ακινητοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων μέσω διεθνών δικαστηρίων τόσο σε «φιλικές όσο και σε εχθρικές χώρες».

Ζητά αποζημιώσεις με βάση «το άθροισμα των δεσμευμένων κεφαλαίων της Τράπεζας της Ρωσίας, την αξία των δεσμευμένων τίτλων και την απώλεια αναμενόμενων κερδών», πρόσθεσε η κεντρική τράπεζα.

Πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει «όλους τους διαθέσιμους νομικούς και άλλους μηχανισμούς για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της» εάν προχωρήσουν τα ευρωπαϊκά σχέδια για χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας. Η Euroclear αρνήθηκε να σχολιάσει την αγωγή.

Η τράπεζα της Ρωσίας κυνηγά τα παγωμένα κεφάλαια

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου πάγωσαν 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της Ρωσίας λίγο αφότου ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αυτή τη στιγμή ακινητοποιούνται κάθε έξι μήνες μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί ομόφωνη συμφωνία και των 27 μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιπάλων του σχεδίου, όπως η Ουγγαρία.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση έκτακτων μέτρων για την ακινητοποίηση 210 δισεκατομμυρίων ευρώ επ’ αόριστον για τη χρηματοδότηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, ελπίζοντας ότι αυτό θα ενισχύσει την αντίσταση του Κιέβου στην εισβολή της Ρωσίας και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση ενός ρόλου για την ήπειρο στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν την Πέμπτη με αυτή την πρόταση ενόψει μιας συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το δάνειο.

Η κίνηση αυτή αντιτίθεται στις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία να διοχετευθούν σε δύο επενδυτικά ταμεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στο πλαίσιο ειρηνευτικών σχεδίων που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Το Βέλγιο έχει απαιτήσει από άλλα κράτη μέλη να μοιραστούν τους κινδύνους μελλοντικών ρωσικών νομικών αμφισβητήσεων. Αλλά η Γαλλία, της οποίας οι εμπορικές τράπεζες κατέχουν περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, έχει αντιταχθεί στην ιδέα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Κρεμλίνο είχε καταρτίσει σχέδια για να ανταποκριθεί στο σχέδιο της ΕΕ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Μόσχα διερευνά επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν η Euroclear και δυτικοί επενδυτές στη Ρωσία, καθώς και την πλήρη εθνικοποίηση δυτικών επιχειρήσεων στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει ήδη παγώσει 17 δισεκατομμύρια ευρώ δυτικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η Euroclear στη χώρα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι μια κίνηση ακινητοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα «έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για χώρες, νομικά πρόσωπα και άτομα».