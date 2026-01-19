Πάουελ: Σχεδιάζει να παραστεί στην ακρόαση του Κουκ στο Ανώτατο Δικαστήριο

Γιατί άλλαξε γνώμη ο Πάουελ

19.01.2026
Πάουελ: Σχεδιάζει να παραστεί στην ακρόαση του Κουκ στο Ανώτατο Δικαστήριο
Newsroom

Να παραστεί στην ακρόαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Τετάρτη σχετικά με την απόπειρα απόλυσης της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε τον Οκτώβριο να επιτρέψει στον Τραμπ να απολύσει αμέσως την Κουκ, ενώ εκείνη υπέβαλε αγωγή για να παραμείνει στη θέση της. Αυτή η εντολή σήμαινε ότι η Κουκ μπορεί να παραμείνει στη θέση της, τουλάχιστον μέχρι να αποφανθούν οι δικαστές, αφού ακούσουν τις προφορικές αγορεύσεις στην υπόθεση αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ διέταξε την απόλυσή της στα τέλη Αυγούστου λόγω αναπόδεικτων ισχυρισμών για απάτη σε στεγαστικά δάνεια, τους οποίους η Κουκ αρνήθηκε.

Γιατί άλλαξε γνώμη o Πάουελ

Οι παρατηρητές της Fed και οι νομικοί αναλυτές λένε ότι η έκβαση της υπόθεσης θα έχει βαθύ αντίκτυπο στην ικανότητα του προέδρου να απολύει τους διοικητές της Fed και, κατ’ επέκταση, στην ικανότητα της κεντρικής τράπεζας να καθορίζει τα επιτόκια χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Η προγραμματισμένη εμφάνιση του Πάουελ στην ακρόαση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Associated Press, έχει αποκτήσει επιπλέον ισχύ αφότου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Fed είχε λάβει κλήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τις οποίες απειλούν με ποινικό κατηγορητήριο που συνδέεται με ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, και με την κατάθεση της Πάουελ ενώπιον του Κογκρέσου για το έργο.

Αυτή η κίνηση σηματοδότησε μια δραματική κλιμάκωση των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ στο ίδρυμα και πυροδότησε προειδοποιήσεις από νομοθέτες και επενδυτές ότι η απόφαση επίδοσης κλητεύσεων αποτελεί σαφή απειλή για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Πριν από αυτό, ο Πάουελ είχε εμφανιστεί απρόθυμος να κάνει οποιαδήποτε δημόσια σχόλια που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πρόεδρο. Ερωτηθείς για την υπόθεση Κουκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 10 Δεκεμβρίου, επέλεξε να μην απαντήσει, λέγοντας: «Δεν είμαστε νομικοί σχολιαστές. Είναι ενώπιον των δικαστηρίων».

Σχετικά άρθρα:
