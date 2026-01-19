Ταξί: Νέα απεργία μέσα στην εβδομάδα

Kλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του ο κλάδος - Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί

Κοινωνία 19.01.2026, 10:15
Ταξί: Νέα απεργία μέσα στην εβδομάδα
Newsroom

Σε νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη (20/1) και Τετάρτη (21/1), δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα εξής:

Ηλεκτροκίνηση:Ο κλάδος ζητά παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική οικονομική στήριξη, απορρίπτοντας τη βίαιη προσαρμογή.

Πλαίσιο λειτουργίας Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτείται ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόθευση του μεταφορικού έργου.

Αθέμιτος ανταγωνισμός: Οι οδηγοί καταγγέλλουν ασυδοσία πολυεθνικών ψηφιακών πλατφορμών, που –όπως υποστηρίζουν– λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, πλήττοντας τα ραδιοταξί και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Λεωφορειολωρίδες: Το ΣΑΤΑ ζητά την ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Φορολογικό καθεστώς: Κεντρικό αίτημα αποτελεί η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, την οποία χαρακτηρίζουν «ληστρική» και οικονομικά εξοντωτική.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ
BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ
Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα
World

Mercosur: Γιατί η καθυστέρηση δεν ισοδυναμεί με μπλοκάρισμα

Τι σημαίνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της ΕΕ

Αθανασία Ακρίβου
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια: Εξ αποστάσεως 7 στα 10 καταναλωτικά που δόθηκαν το 2025 
Τράπεζες

Δάνειο με ένα... κλικ - Online 7 στα 10 καταναλωτικά

Κερδίζουν το στοίχημα της ψηφιοποίησης οι τράπεζες - Οι καταναλωτές αγκάλιασαν τα online κανάλια 

Αγης Μάρκου
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Ασήμι: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι επενδυτές
Commodities

Το δίλημμα των επενδυτών για το ασήμι

Τι αναφέρει ανάλυση του Barron's για το ασήμι - Η σύγκριση με τον χρυσό και η στάση των επενδυτών  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Θα σώσει ή θα καταστρέψει τελικά το γαλλικό εμπόριο;
World

Shein, ένα «ενάρετο» εμπορικό μοντέλο στη Γαλλία

Για πρώτη φορά στα γαλλικά -και όχι μόνο- χρονικά, η Shein αποκάλυψε γιατί «δεν είναι γρήγορη μόδα» ή ο «μεγάλος κακός λύκος» του εμπορίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κοινωνία
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Latest News
Παπασταύρου: Συνάντηση με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ – Τι συζητήθηκε
Business

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

Η σχεδιαζόμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΑΘ ήταν ένα από θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Σταύρου Παπασταύρου με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ

BlackRock: Πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα
Ομόλογα

Γιατί η BlackRock πουλάει αμερικανικά και βρετανικά ομόλογα

Οι εκτιμήσεις του διαχειριστή χαρτοφυλακίου της BlackRock για τον πληθωρισμό και τα ομόλογα

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ
Business

Piraeus Securities: Στα 23,80 ευρώ ανεβάζει τον πήχη για τη ΔΕΗ

Για ισχυρό business plan, ΑΠΕ και αυξανόμενα μερίσματα στη ΔΕΗ κάνει λόγο η Piraeus Securities

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: Μείωση σχεδόν 40% στην Ελλάδα σε μια δεκαετία
Green

Μεγάλη βουτιά της Ελλάδας στις εκπομπές θερμοκηπίου - Η θέση της στην ΕΕ

Μεταφορές και αποθήκευση ήταν οι μόνες δύο οικονομικές δραστηριότητες με αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Βρετανία: Οι νέοι σαρωτές στο Χίθροου εντοπίζουν υγρά και laptop
World

Ανατροπή στα αεροδρόμια - Νέοι σαρωτές «βλέπουν» υγρά και laptop

Η τεχνολογική αναβάθμιση του Χίθροου στη Βρετανία κόστισε 1 δισεκατομμύριο λίρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει τείχος στις 2.270 μονάδες το ΧΑ

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων
AGRO

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τα μπλόκα Νίκαιας και Μαλγάρων

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας

Ελ Εριάν: Σε κίνδυνο οι δύο «κινητήρες» της παγκόσμιας ανάπτυξης
World

Οι δύο «κινητήρες» της ανάπτυξης και τα SOS για τους επενδυτές

Η παγκόσμια οικονομία και οι αγορές ενισχύθηκαν πέρσι από δύο «εργοστάσια» που ενέχουν κινδύνους - Τι πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές σύμφωνα με τον Ελ Εριάν

ΤτΕ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Ποιους οφειλέτες αφορά
Τράπεζες

Ξεκινά το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων - Ποιους αφορά

Κάθε οφειλέτης έχει τη δυνατότητα της επισκόπησης της πιστωτικής του κατάστασης - Τα κριτήρια για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

ΕΛΓΟ Δήμητρα: Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση ζωονόσων
AGRO

Ξεκινά επιδοτούμενο πρόγραμμα για τη διαχείριση ζωονόσων

Η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών για ανέργους στη Θεσσαλία

Οικοδομή: Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το τέταρτο τρίμηνο
Ακίνητα

Άνοδο 2,2% στο κόστος κατασκευής κατοικιών το δ' τρίμηνο

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 - Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7%

Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

JPMorgan: Αύξησε τις απολαβές του Ντίμον στα 43 εκατ. δολ.
World

Η JP Morgan «χρυσώνει» τον Ντίμον με νέα αύξηση μισθού

Η JP Morgan αποφάσισε την αύξηση των απολαβών του Ντίμον την ίδια μέρα που ο Τραμπ επιτέθηκε στην τράπεζα με αγωγή 5 δισ.

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους – Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για δικηγόρους - Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή

έα ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή συμβάσεων δικηγόρων με τους πελάτες τους

Κάρπαθος: Ανάμεσα στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026
Τουρισμός

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στο top10 παγκοσμίως

Ανάμεσα στα μέρη του πλανήτη που παραμένουν αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμό.

Πετρέλαιο: Τι μπορεί να σημάνει μια πιθανή νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
World

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στο Ιράν και οι προβλέψεις για το μαύρο χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή το πρωί, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς την περιοχή του Κόλπου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο