Ταξί: Νέα απεργία μέσα στην εβδομάδα

Σε νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής αύριο Τρίτη (20/1) και Τετάρτη (21/1), δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα εξής:

Ηλεκτροκίνηση:Ο κλάδος ζητά παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και ουσιαστική οικονομική στήριξη, απορρίπτοντας τη βίαιη προσαρμογή.

Πλαίσιο λειτουργίας Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτείται ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν ΦΠΑ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό σε όλη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νόθευση του μεταφορικού έργου.

Αθέμιτος ανταγωνισμός: Οι οδηγοί καταγγέλλουν ασυδοσία πολυεθνικών ψηφιακών πλατφορμών, που –όπως υποστηρίζουν– λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, πλήττοντας τα ραδιοταξί και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Λεωφορειολωρίδες: Το ΣΑΤΑ ζητά την ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Φορολογικό καθεστώς: Κεντρικό αίτημα αποτελεί η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, την οποία χαρακτηρίζουν «ληστρική» και οικονομικά εξοντωτική.