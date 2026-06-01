Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ με τη βοήθεια των Χούθι της Υεμένης.

🇮🇷🇺🇸 Iran STOPS All Indirect Talks With the U.S. Over Lebanon Ceasefire Collapse Iran’s Tasnim News reports Tehran’s negotiators are walking away from the table entirely. Every message routed through intermediaries has been frozen. The trigger was Israeli operations continuing… https://t.co/83IGnMEsAK pic.twitter.com/5nAAICNAtZ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 1, 2026

Αναλυτικότερα, το πρακτορείο που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης αναφέρει ότι το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες και την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες ισραηλινές ενέργειες στον Λίβανο και τη Γάζα, καθώς και τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν στον τερματισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τον Λίβανο και στην πλήρη απόσυρση από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου, προτού ξαναρχίσει οποιοσδήποτε διάλογος.

Το Ιράν και το μέτωπο της αντίστασης (σ.σ. δηλαδή οι σύμμαχοι της Τεχεράνης, όπως οι Χούθι) φέρεται επίσης να έχουν αποφασίσει να αποκλείσουν εντελώς τα Στενά του Ορμούζ και να ενεργοποιήσουν άλλα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ως απάντηση στις ισραηλινές ενέργειες και στους υποστηρικτές τους.

Οι προειδοποιήσεις του Ιράν που προηγήθηκαν

Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε νωρίτερα μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire. Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

«Ουσιώδης προϋπόθεση η εκεχειρία στον Λίβανο»

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε και τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση της παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ιράν, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του νοτίου Ιράν με στόχο συστήματα ραντάρ και ελέγχου των drones.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν επίσης την εκεχειρία. Αυτό έγινε και σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποίησε και ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί.

For immediate attention: The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon. Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts. The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Η σημερινή ανάρτηση Τραμπ – «Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα μια καθησυχαστική ανάρτηση για τις συνομιλίες, γράφοντας ότι το Ιράν επιθυμεί να υπάρξει συμφωνία και σημειώνοντας, ανάμεσα σε άλλα, «απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος».

UPDATE: President Trump officially confirmed that Tehran “really wants to make a deal”—one that he guarantees will be highly favorable to the United States and its global partners.👏 With the U.S. Navy holding an unyielding maximum-pressure grip on the Persian Gulf, the… pic.twitter.com/cqsiQmVi65 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 1, 2026

Πηγή: in.gr