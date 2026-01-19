Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την ειρήνη, αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ»

Την απειλή για τη Γροιλανδία με τη μη απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια «παράξενη» όπως τη χαρακτηρίζουν πολλά Μέσα επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Σε αυτήν ο αμερικανός πρόεδρος σημειώνει ότι δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή έχει πρωταρχική σημασία, αφότου η Επιτροπή Νόμπελ δεν του απένειμε το βραβείο Ειρήνης, επισημαίνοντας την ίδια στιγμή πως «το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Από την πλευρά του ο Νορβηγός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η ανακοίνωση του Τραμπ για την εφαρμογή δασμών λόγω Γροιλανδίας είναι απαράδεκτη».

NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials: Dear Ambassador: President Trump has asked that the… — Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026

Η επιστολή, την οποία ο Σίφριν αναφέρει ότι έχει λάβει από διάφορους αξιωματούχους, φέρεται να έχει σταλεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε πολλούς Ευρωπαίους πρεσβευτές στην Ουάσινγκτον.

Ακολουθεί την προειδοποίηση του Τραμπ την Κυριακή ότι η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να απομακρύνει την «ρωσική απειλή» από τη Γροιλανδία, και είπε: «Τώρα είναι η ώρα, και θα γίνει!!!»

Η επίμαχη επιστολή Τραμπ

Σε αυτήν αναφέρεται:

«Αγαπητέ πρέσβη:

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει το κάτωθι μήνυμα, που αποστέλλεται στον πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε, να κοινοποιηθεί στον [όνομα επικεφαλής κράτους/κυβέρνησης]

“Αγαπητέ Γιόνας,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι έθεσα τέλος σε οκτώ πολέμους και πλέον, δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη, αν και αυτή θα παραμένει πάντοτε κυρίαρχη προτεραιότητα. Πλέον, όμως, μπορώ να εξετάζω και το τι είναι καλό και προσήκον για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν είναι σε θέση να προστατεύσει το εν λόγω έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα, και, εξάλλου, για ποιον λόγο διαθέτει «δικαίωμα κυριότητας» επ’ αυτού; Δεν υφίστανται γραπτά έγγραφα· πρόκειται απλώς για το γεγονός ότι ένα πλοίο αποβιβάστηκε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, ενώ και εμείς είχαμε πλοία που αποβιβάστηκαν στην ίδια περιοχή.

Έχω προσφέρει περισσότερα στο ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο από την ίδρυσή του και, πλέον, το ΝΑΤΟ οφείλει να πράξει κάτι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής εάν δεν διαθέτουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος DJT»

Οπως αναφέρει και η Independent, o Τραμπ δεσμεύτηκε το Σάββατο να εφαρμόσει μια σειρά αυξήσεων των δασμών στους ευρωπαίους συμμάχους έως ότου επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία. Δυστυχώς, η Δανία δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για αυτό», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, το Truth Social.

Η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας καθιστά τη Γροιλανδία ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Τραμπ. Δανοί και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι η Γροιλανδία καλύπτεται ήδη από τη συλλογική συμφωνία ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Στόρε: Του έχω εξηγήσει επανειλημμένα ότι δεν δίνει η κυβέρνηση τα Νόμπελ

Επιβεβαιώνοντας στην νορβηγική aftenposten την παραπάνω επιστολή, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας ανέφερε:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για μήνυμα που έλαβα χθες το απόγευμα από τον πρόεδρο Τραμπ. Εστάλη ως απάντηση σε σύντομο μήνυμα που του είχα αποστείλει νωρίτερα μέσα στην ημέρα, εκ μέρους εμού και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Στο μήνυμά μας προς τον Τραμπ, εκφράσαμε τη θέση μας κατά της αύξησης των δασμών που επέβαλε στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και άλλες επιλεγμένες χώρες», γράφει ο Στέρε σε SMS προς την εφημερίδα Aftenposten.

Τονίσαμε την ανάγκη αποκλιμάκωσης της ανταλλαγής δηλώσεων και ζητήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ, του Στουμπ και εμού εντός της ημέρας. Η απάντηση του Τραμπ ήρθε πολύ σύντομα μετά την αποστολή του μηνύματός μας. Ήταν επιλογή του ίδιου του Τραμπ να κοινοποιήσει το μήνυμα σε άλλους ηγέτες χωρών του ΝΑΤΟ», συνεχίζει.

Η θέση της Νορβηγίας σχετικά με τη Γροιλανδία είναι σαφής και αμετακίνητη. Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία στηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας στο ζήτημα αυτό. Παράλληλα, υποστηρίζουμε την υπεύθυνη ενίσχυση των προσπαθειών του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Αρκτική. Όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, έχω επανειλημμένως εξηγήσει με σαφήνεια στον Τραμπ αυτό που είναι ευρέως γνωστό, δηλαδή ότι το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση».