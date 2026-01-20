Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς – Τα αιτήματά τους

Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Κοινωνία 20.01.2026, 06:46
Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς – Τα αιτήματά τους
Newsroom

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν σήμερα και αύριο οι οδηγοί ταξί.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) καλεί σήμερα το πρωί στις 10 τους οδηγούν ταξί να δώσουν το παρών στο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου όπου θα παρουσιαστούν όπως αναφέρει, τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε, οι επιπτώσεις του στον κλάδο, καθώς και οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί θα ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Πέμπτης.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) για την απεργία:

«Συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί. Τα αιτήματά μας:

-Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
-Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
-Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
-Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
-Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

-Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

-στην απαξίωση του επαγγέλματος,
-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.
-Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά»

