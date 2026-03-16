Το ραντεβού του ΧΑ με την Morgan Stanley, η απόφαση του MSCI, το πλαφόν και ένα λάθος, η νέα εποχή ΟΠΑΠ, τα FSRU και η CrediaBank

Όλα τα βλέμματα των αγορών παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή.

Και, φυσικά, στην πορεία των πολεμικών συγκρούσεων.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών η νευρικότητα των τελευταίων συνεδριάσεων συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ωστόσο οι επαγγελματίες της αγοράς επιμένουν ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά το πώς και κυρίως πότε θα ολοκληρωθεί η σύγκρουση.

Το λεγόμενο end game είναι αυτό που κρατά αρκετά χαρτοφυλάκια σε στάση αναμονής.

Το στενό που… «στενεύει» τις αγορές

Στο επίκεντρο της ανησυχίας των αγορών παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, το νευραλγικό θαλάσσιο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοράς πετρελαίου.

Η στρατηγική σημασία του σημείου εξηγεί γιατί κάθε αναφορά σε πιθανή διατάραξη της ναυσιπλοΐας επηρεάζει άμεσα το κλίμα στις διεθνείς αγορές και, κατ’ επέκταση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε στο τραπέζι την πιθανότητα συνοδείας εμπορικών πλοίων από πολεμικά σκάφη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από την περιοχή.

Το ραντεβού της Morgan Stanley με το ΧΑ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο που ξεκινάει αύριο 17 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Μαρτίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Οι επικεφαλής των μεγάλων ελληνικών εισηγμένων θα βρεθούν απέναντι σε ξένους επενδυτές σε μια περίοδο που οι αγορές ψάχνουν σταθερές.

Τέτοιες συναντήσεις συχνά λειτουργούν σαν «βαρόμετρο» για το πώς βλέπει η διεθνής επενδυτική κοινότητα την ελληνική αγορά.

Το σήμα του MSCI στα διεθνή funds

Την ίδια στιγμή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι επαγγελματίες της αγοράς την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές από τον MSCI.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες και η τελική απόφαση αναμένεται έως το τέλος του μήνα. Αν προχωρήσει, θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για σημαντικές νέες ροές κεφαλαίων.

Τέλος εποχής για τον… ΟΠΑΠ

Από αύριο Τρίτη μια γνώριμη λέξη φεύγει από το ταμπλό του ΧΑ. Ο κωδικός ΟΠΑΠ δίνει τη θέση του στο ALLWN, καθώς ολοκληρώνεται η διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας σε οντότητα του Λουξεμβούργου.

Στην ουσία πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στη διεθνοποίηση του ομίλου, που έχει ήδη ισχυρή παρουσία σε πολλές αγορές.

Πυκνή χρηματιστηριακή εβδομάδα

Στις σημαντικότερες ανακοινώσεις της εβδομάδας είναι και τα αποτελέσματα μια σειράς σημαντικών εισηγμένων όπως οι Trade Estates, Βylot (17/03), Autohellas (18/03) Titan, Allwyn, ΔΕΗ, Μοτοδυναμική και Lavipharm (19/03).

Την ίδια στιγμή οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (18/3 FED, 19/3 ΒοΕ και ΕΚΤ) για τα επιτόκια θα αποτελέσουν ακόμη έναν παράγοντα που θα καθορίσει το επενδυτικό κλίμα.

Σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τα εταιρικά μεγέθη συχνά λειτουργούν ως η πιο σταθερή πυξίδα για την αγορά.

Ηρθε για να μείνει;

Το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα αποτελεί πλέον γεγονός.

Oπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ελέγξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στη διάθεσή της ώστε «κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του».

Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα μεικτά περιθώρια κέρδους στα πρατήρια, τα σουπερμάρκετ, τη βιομηχανία και το χονδρεμπόριο δεν μπορούν να υπερβούν συγκεκριμένα όρια.

Οπως πληροφορείται η στήλη, οι δύο αρμόδιοι υπουργοί Τάκης Θεοδωρικάκος και Σταύρος Παπασταύρου εισηγήθηκαν στον Πρωθυπουργό την άμεση εφαρμογή του μέτρου, παρά το γεγονός πώς το πετρέλαιο Brent δεν εδραιώθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντως, η αγορά, σύμφωνα με μηνύματα που φθάνουν στη στήλη, ανησυχεί. Και ανησυχεί μήπως το πλαφόν ξεπεράσει το τρίμηνο σε διάρκεια ισχύος.

Βλέπετε, υπάρχει και το ιστορικό της εφαρμογής του μέτρου για σχεδόν πέντε χρόνια. Να θυμίσω ότι καταργήθηκε μόλις πέρυσι τον Ιούνιο…

Με το πλαφόν στις κάλπες…

Παράγοντες του λιανεμπορίου τροφίμων παρατηρούν ότι όταν ένα τέτοιο εργαλείο πολιτικής μπει στο τραπέζι, η έξοδος από αυτό γίνεται πολιτικά πολύ πιο περίπλοκη.

Και αυτό γιατί η δυσαρέσκεια των καταναλωτών για το κόστος ζωής παραμένει έντονη, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα που τροφοδοτούν την αβεβαιότητα.

Ετσι, στο παρασκήνιο ακούγεται όλο και συχνότερα η εκτίμηση ότι το πλαφόν μπορεί να αποδειχθεί πιο… ανθεκτικό από όσο αρχικά παρουσιάστηκε, φθάνοντας ενδεχομένως μέχρι τις ερχόμενες εκλογές.

Το λάθος

Πάντως, το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα τρέχει…

Κι αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα λάθος… Τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ τα οποία θα πωλούνται με ανώτατο περιθώριο κέρδους, όπως είπε είναι 61.

Μάλλον δεν πρόλαβε να δει το ΦΕΚ με την επίσημη υπουργική απόφαση… Τα προϊόντα είναι 63…

Μικρό το κακό… μπροστά στις όποιες στρεβλώσεις προκαλέσει στον ανταγωνισμό το πλαφόν… Μία απόφαση καθαρά του ίδιου του πρωθυπουργού…

Σίγουρα λεφτά

Την ίδια ώρα, η επιβολή του πλαφόν επανέφερε στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Γιατί δεν μειώνει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ή και τον συντελεστή ΦΠΑ;

Η απάντηση σχετίζεται ξεκάθαρα με τα έσοδα του κράτους ή, μάλλον, με τις απώλειες που θα έχει ο προϋπολογισμός στην περίπτωση που έπαιρνε σάρκα και οστά μια τέτοια πρωτοβουλία.

Οπως λένε αρμοδίως, μία μείωση του ΕΦΚ κατά 20 λεπτά θα είχε κόστος για τον προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων τόσο αυξάνονται τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος στη βενζίνη είναι σταθερός ό,τι και να γίνει στις διεθνείς τιμές, καθώς διαμορφώνεται σε 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα ή 70 λεπτά/λίτρο.

Στο πετρέλαιο κίνησης είναι πιο χαμηλά καθώς διαμορφώνεται στα 41 λεπτά το λίτρο και στο υγραέριο στα 33 λεπτά. Με την πρόσθετη επιβάρυνση του ΦΠΑ, που υπολογίζεται ουσιαστικά πάνω και στον ΕΦΚ, οι φόροι ανέρχονται σε πάνω από το 50% της τελικής τιμής.

Timing

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της CrediaBank με θέμα την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό της συμβούλιο για να προχωρήσει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, σε αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ.

Οχι φυσικά για το αν θα εγκριθεί η σχετική πρόταση. Αυτό είναι δεδομένο.

Η αγορά αναμένει την τοποθέτηση της CEO της τράπεζας Ελένης Βρεττού κυρίως για τον χρόνο υλοποίησης της νέας έκδοσης μετοχών. Διότι η αλήθεια είναι πως όσο ελκυστική κι αν είναι η πρόταση του πέμπτου πόλου, το περιβάλλον σήμερα, λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, δεν θεωρείται ιδανικό για εξόδους στις αγορές.

Οι στόχοι πάντως που έχει θέσει η διοίκηση της CrediaBank, μετά και τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC στη Μάλτα, είναι φιλόδοξοι. Η διοικητική της ομάδα βλέπει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καθαρά κέρδη άνω των 200 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 17%.

Η Μαρία Ρίτα Γκάλι

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερούτσα, η οποία μάλιστα, όπως θα διαβάσατε και στον ΟΤ, έκανε και την πρώτη δημόσια εμφάνιση της ενημερώνοντας για τα σχέδια της διοίκησης στον Διαχειριστή.

Η Μαρία Σφερούτσα, να σας υπενθυμίσω ότι αντικατέστησε τη Μαρία Ρίτα Γκάλι.

Για την τελευταία κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά ότι δεν θα επιστρέψει στην Ιταλία. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να τη δούμε σε θέση νεότευκτου ενεργειακού ομίλου με έντονη δραστηριοποίηση στο LNG…

FSRU

Και να μείνω για λίγο ακόμα στο LNG. Το δεύτερο FSRU είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Να θυμίσω ότι το πρώτο είναι αυτό της Αλεξανδρούπολης.

Και τελευταία τόσο ο Όμιλος Κοπελούζου έχει κάνει γνωστή την απόφαση του να τρέξει αδειοδοτικά το «FSRU Θράκης» και για το οποίο όπως όλα δείχνουν αναζητούνται εταίροι.

Και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR μιλά τακτικά για την ανάγκη της ανάπτυξης και δεύτερου FSRU…

Σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι…;

Ο Charles Michel και…

Η «δεύτερη καριέρα» των ευρωπαίων πολιτικών έχει σχεδόν εξελιχθεί σε θεσμό. Ο Charles Michel, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου και μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προστίθεται τώρα στη λίστα όσων μετακομίζουν από τα ευρωπαϊκά συμβούλια σε γραφεία υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η νέα θέση του είναι στην Clay Arbitration, μια δικηγορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρόληψη και επίλυση μεγάλων εμπορικών και επενδυτικών διαφορών μεταξύ κρατών και πολυεθνικών.

Όπως μας πληροφορεί σχετικό δελτίο τύπου, αλλά και ανάρτηση στο LinkedIn, ο Charles Michel θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της διεθνούς διαιτησίας, της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης σύνθετων διαφορών που εμπλέκουν κρατικούς, θεσμικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Άλλωστε και ο ίδιος είναι απόφοιτος Νομικής του Université Libre de Bruxelles και δικηγόρος στο επάγγελμα.

… η δεύτερη καριέρα των πολιτικών

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τέτοια μετάβαση.

Τα διεθνή δικηγορικά γραφεία έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια την αξία των πρώην πολιτικών: γνωρίζουν θεσμούς, πρόσωπα, ισορροπίες και –κυρίως– πώς κλείνουν δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Με άλλα λόγια, κανείς δεν χάνεται.

Η εμπειρία της εξουσίας μετατρέπεται απλώς σε ένα διαφορετικό asset.

Και σε έναν κόσμο όπου το δίκαιο, η γεωπολιτική και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα συναντιούνται όλο και συχνότερα, η γνώση των «διαδρόμων» των Βρυξελλών μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη…