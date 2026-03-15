Τραμπ: Ζητά πολεμικά πλοία συμμάχων για την φύλαξη των Στενών

World 15.03.2026, 19:13
Πριν από μερικές μέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι η Αμερική θα συνοδεύει τα πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ύστερα ήρθε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό και είπε ότι στην παρούσα φάση, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Σήμερα, ο Τραμπ ζητά στήριξη από τους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ.

Η απειλή Τραμπ για νέες επιθέσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε για νέες επιθέσεις στο κύριο κέντρο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, το νησί Χαργκ, και τόνισε ότι δεν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κλείσει τα ζωτικά Στενά του Ορμούζ και έχει προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σε δηλώσεις του στο NBC News το Σάββατο, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν «καταστρέψει ολοσχερώς» μεγάλο μέρος του νησιού και προειδοποίησε ότι μπορεί να γίνουν και άλλες επιθέσεις, προσθέτοντας με αιχμηρό χιούμορ ότι «μπορεί να το χτυπήσουμε λίγες φορές ακόμη για διασκέδαση».

«Μπορεί να το χτυπήσουμε λίγες φορές ακόμη για διασκέδαση»

Αυτά τα σχόλια σηματοδοτούν μια ριζική κλιμάκωση σε σχέση με προηγούμενες δηλώσεις του, όπου ανέφερε ότι οι επιθέσεις στο Χαργκ στοχεύουν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα πλήττουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Η κλήση Τραμπ για βοήθεια από τους συμμάχους

Ο Τραμπ κάλεσε τις χώρες που επλήγησαν από τον αποκλεισμό των πετρελαϊκών ροών μέσω του Στενού του Χορμούζ να συμμετάσχουν στις προσπάθειες ανοίγματος των θαλάσσιων οδών. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επέκταση της περιφερειακής ναυτικής αποστολής Aspides.

Η Ουάσινγκτον έχει αγνοήσει τις προσπάθειες των συμμάχων στη Μέση Ανατολή να ανοίξουν διάλογο, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι εκτόξευσαν νέους πυραύλους κατά του Ισραήλ και τριών αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Οι όροι της Τεχεράνης και η δήλωση για τον Χαμενεΐ

Ο Τραμπ, που έχει διατυπώσει μια σειρά από απαιτήσεις όπως συμμετοχή στην επιλογή ηγεσίας του Ιράν και τερματισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της χώρας, είπε στο NBC ότι η Τεχεράνη φαινόταν έτοιμη για συμφωνία, αλλά «οι όροι δεν είναι ακόμα ικανοποιητικοί».

Στο ίδιο τηλεοπτικό απόσπασμα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ίσως να είχε σκοτωθεί, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Άμπας Αραγκίτσι, διέψευσε τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι ο Χαμενεΐ είναι υγιής και διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση.

H κρίση ενέργειας και το αβέβαιο τέλος της σύγκρουσης

Οι αντάλλαγες πυραύλων και drones συνεχίστηκαν την Κυριακή, ενώ η ναυσιπλοΐα παραμένει αποκλεισμένη. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι αναμένει η σύγκρουση να λήξει εντός «λίγων εβδομάδων», επιφέροντας ταχεία αύξηση της προσφοράς και μείωση των τιμών.

Ωστόσο, με τη διεθνή αεροπορική και θαλάσσια μεταφορά σε σοβαρή αναταραχή και χωρίς ορατό τέλος, η ικανότητα του Ιράν να ελέγχει τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, που μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναδεικνύεται ως κρίσιμη απειλή για την παγκόσμια οικονομία.

Τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τις περισσότερες διεθνείς μεταφορές από την έναρξη της εκτεταμένης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο Χαμενεΐ έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να ανοίξει τη διέλευση.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά ότι η διακοπή αυτή προκάλεσε τη μεγαλύτερη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου στην ιστορία, μειώνοντας περίπου το 8% της παγκόσμιας προσφοράς τον Μάρτιο. Παράλληλα, το παγκόσμιο κέντρο ανεφοδιασμού πλοίων στα ΗΑΕ άνοιξε ξανά μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου, όπως δήλωσε πηγή της βιομηχανίας στην περιοχή.

