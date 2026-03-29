NASA: Θα δαπανήσει 20 δισ. δολ. για βάση στη Σελήνη

Η NASA επανεξετάζει το σχέδιο για την κατασκευή διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη

World 29.03.2026, 08:00
Σχολιάστε
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Η NASA σχεδιάζει να επενδύσει έως και 20 δισ. δολάρια την επόμενη επταετία για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής επιστροφής του ανθρώπου στο φεγγάρι.

Το σχέδιο παρουσίασαν στην Ουάσινγκτον ο διοικητής της υπηρεσίας, Τζάρεντ Άιζακμαν, και ανώτατα στελέχη, σε συνάντηση με εταίρους, εργολάβους του προγράμματος Artemis program, καθώς και Αμερικανούς και διεθνείς αξιωματούχους, αναφέρει το Bloomberg.

Παράλληλα, η NASA ανακοίνωσε την ανάπτυξη ενός νέου διαστημοπλοίου για αποστολές στον Άρη, σε μια προσπάθεια να υλοποιήσει την εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Donald Trump τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2028 και την έναρξη κατασκευής μόνιμου σεληνιακού σταθμού έως το 2030.

«Οι φορολογούμενοι στηρίζουν τη NASA γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά», δήλωσε ο Άιζακμαν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ρεαλιστική και στοχευμένη στρατηγική.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες πριν από την αποστολή Artemis II, η οποία θα μεταφέρει τετραμελές πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη — την πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή θεωρείται κρίσιμο βήμα για την προετοιμασία μελλοντικής προσελήνωσης.

Στροφή στρατηγικής: «Πάγωμα» του Gateway – Νέο διαστημόπλοιο για τον Άρη

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η NASA επανεξετάζει το σχέδιο για τον σεληνιακό διαστημικό σταθμό Lunar Gateway, ο οποίος προοριζόταν να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος κόμβος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η υπηρεσία σχεδιάζει πλέον να επαναχρησιμοποιήσει κρίσιμα στοιχεία του Gateway απευθείας στην επιφάνεια της Σελήνης, μετατοπίζοντας το βάρος από την τροχιακή υποδομή σε επίγειες εγκαταστάσεις. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει βασικές μονάδες, όπως το HALO της Northrop Grumman και το I-Hab της European Space Agency.

«Δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι παγώνουμε το Gateway στην τρέχουσα μορφή του και εστιάζουμε σε υποδομές που στηρίζουν βιώσιμες επιχειρήσεις στην επιφάνεια της Σελήνης», ανέφερε ο Άιζακμαν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η NASA σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου πυρηνοκίνητου διαστημοπλοίου, του Space Reactor-1 Freedom, με στόχο αποστολές στον Άρη έως το 2028. Το σκάφος θα μπορεί να μεταφέρει και να αναπτύσσει τεχνολογίες, όπως ελικόπτερα παρόμοια με το Ingenuity, που δοκιμάστηκε στον Άρη μαζί με το ρόβερ Perseverance.

Τρεις φάσεις για τη σεληνιακή βάση

Ο υπεύθυνος του προγράμματος σεληνιακής βάσης, Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, παρουσίασε ένα σχέδιο ανάπτυξης σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση εστιάζει στην αύξηση της συχνότητας αποστολών μέσω ρομποτικών προσεδαφιστών και στη δοκιμή νέων τεχνολογιών, όπως δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας για τη Σελήνη.

Οι επόμενες φάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στόλου από προσεδαφιστές, ρόβερ, drones και ενεργειακά συστήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας μόνιμης και λειτουργικής βάσης.

NASA

Προκλήσεις και καθυστερήσεις

Το πρόγραμμα Artemis έχει δεχθεί έντονη κριτική για το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με έκθεση του γενικού επιθεωρητή της NASA, το συνολικό κόστος έχει φτάσει τα 93 δισ. δολάρια έως το 2025.

Η υλοποίηση της σεληνιακής βάσης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επιπλέον 30 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, κάτι που προϋποθέτει σταθερή χρηματοδότηση από το Κογκρέσο σε ένα δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η NASA επιδιώκει τη μετάβαση σε ένα πιο εμπορικό μοντέλο αποστολών, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin για την ανάπτυξη σεληνιακών προσεδαφιστών. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν τεχνικές προκλήσεις, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές νέες καθυστερήσεις, ιδίως στο πρόγραμμα Starship.

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής, η NASA σχεδιάζει επίσης μια επιπλέον δοκιμαστική αποστολή το 2027, κατά την οποία πλήρωμα θα πραγματοποιήσει δοκιμές πρόσδεσης με σεληνιακά σκάφη σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν από την προγραμματισμένη προσελήνωση το 2028.

«Η Αμερική δεν θα εγκαταλείψει ποτέ ξανά τη Σελήνη», δήλωσε ο Άιζακμαν, συνοψίζοντας τη φιλοδοξία της νέας στρατηγικής.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο