Αεροπορικές εταιρείες: Βλέπουν μεγαλύτερα έσοδα παρά την άνοδο των καυσίμων

Εκτιμήσεις για αυξημένα έσοδα στο πρώτο τρίμηνο διατυπώνουν αρκετές αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές καυσίμων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines, Εντ Μπάστιαν μιλώντας στο CNBC είπε πρόσφατα ότι η Delta είχε υποστεί μέχρι στιγμής ζημιά 400 εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, αλλά ότι η ζήτηση ήταν «πραγματικά, πραγματικά εξαιρετική», γεγονός που οδηγούσε σε υψηλότερη αύξηση εσόδων από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει η αεροπορική εταιρεία.

«Τα υψηλότερα έσοδα αντισταθμίζουν το κόστος όχι μόνο των καυσίμων, αλλά και του αρκετά δύσκολου χειμώνα που είχαμε λόγω των καταιγίδων», είπε. «Συνδυάζοντας όλα αυτά, αναμένουμε να κινηθούμε εντός των αρχικών προβλέψεων για κέρδη ανά μετοχή (EPS) μεταξύ 50 και 90 σεντ».

Η Delta είχε προηγουμένως προβλέψει αύξηση των πωλήσεων έως και 7% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 και προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 50 και 90 σεντ ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε τώρα ότι αναμένει τα έσοδα του πρώτου τριμήνου να αυξηθούν κατά ένα υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Εν τω μεταξύ, η American Airlines δήλωσε σε έγγραφο που κατέθεσε στις χρηματιστηριακές αρχές ότι αναμένει τα συνολικά έσοδα να αυξηθούν κατά περισσότερο από 10%, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προσδοκίες για 7% έως 10%, λόγω της ισχυρότερης από το αναμενόμενο ζήτησης.

«Η αύξηση των εσόδων της American κατά το πρώτο τρίμηνο είναι απίστευτα ισχυρή και εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς προχωράμε στη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ρόμπερτ Ισομ.

Το διυλιστήριο της Delta

Όταν η Delta Air Lines αγόρασε ένα παλαιό διυλιστήριο έξω από τη Φιλαδέλφεια το 2012, η ​​κίνηση της αεροπορικής εταιρείας φαινόταν ασυνήθιστη.

Η απόφαση είχε ως στόχο να μειώσει το κόστος των καυσίμων, αλλά υπήρχε και το ζήτημα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων.

Τώρα, καθώς οι τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων αυξάνονται ταχύτερα από το αργό πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, διευρύνοντας το περιθώριο διύλισης που ενσωματώνεται στους λογαριασμούς καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών, αυτό το στοίχημα αρχίζει να φαίνεται πιο σημαντικό, σχολιάζει το Reuters .