Αμερικανικά ομόλογα: Ανοδικά μετά το άνοιγμα των Στενών

Ανοδικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα στέλνοντας τις αποδόσεις στα χαμηλότερα επίπεδα του μήνα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω αισιοδοξίας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή είναι εφικτή.

Οι αποδόσεις μειώθηκαν επτά έως εννέα μονάδες βάσης σε όλες τις διάρκειες και οι traders αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια φέτος.

Το ευρύ ράλι, που έστειλε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου στο 4,24%, πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε απότομα κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

«Είναι όλα θετικά νέα από τον Κόλπο με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο προκαλεί πτώση των αποδόσεων των ομολόγων παγκοσμίως» εξηγεί στο Bloomberg ο Tom di Galoma, διευθύνων σύμβουλος της Mischler Financial Group. «Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αγορά δεν πιστεύει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά οι τίτλοι υποδηλώνουν ότι υπάρχει καλός λόγος να είμαστε αισιόδοξοι».

Παρόλα αυτά, οι κινήσεις διακόπτουν μια περίοδο νωθρών συναλλαγών, καθώς οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών και οι διακυμάνσεις που προκλήθηκαν από τα πρωτοσέλιδα κράτησαν τα ομόλογα κολλημένα σε στενά διαστήματα, με τους επενδυτές να αναμένουν διευκρινίσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και τις επιπτώσεις από τις ενεργειακές διαταραχές.

Η Fed

Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε κάτω από το ανώτατο όριο του 3,75% της Fed και άγγιξε το χαμηλότερο ενδοημερήσιο επίπεδό της από τις 18 Μαρτίου. Το ράλι στο front-end συνέπεσε με τους traders να προεξοφλούν περίπου 15 μονάδες βάσης χαλάρωση για τη συνεδρίαση της Fed του Δεκεμβρίου στα swaps, από περίπου 8 μονάδες βάσης στο κλείσιμο της Πέμπτης.

«Αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητη ήταν η αγορά στους τίτλους ειδήσεων γύρω από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή» εξηγεί ο Gennadiy Goldberg, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην TD Securities. «Πολλοί επενδυτές θα παραμείνουν στο περιθώριο για να διασφαλίσουν ότι η πρόοδος θα είναι διαρκής και δεν θα αντιστραφεί το Σαββατοκύριακο».