Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι μέχρι τέλη Απριλίου για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης

Economy 17.04.2026, 19:00
Στις 29 Μαΐου 2026 είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης.

Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο

Το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή στοιχείων και τιμολογίων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Μέχρι τότε, απαιτείται πλήρης έλεγχος ώστε τα δηλωθέντα παραστατικά να αντιστοιχούν στις πραγματικές αγορές, αποφεύγοντας έτσι καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.

Μετά την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την πληρωμή του Μαΐου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, που εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα θέρμανσης διατηρεί τον χαρακτήρα του ως ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επιλογών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η επιδότηση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ).

Ειδικότερα, η δεύτερη δόση περιλαμβάνει:

  • Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια: Αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.
  • Καυσόξυλα και πέλετ: Αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.
  • Παραστατικά: Καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (βάσει του δείκτη ΣΟ-Μ) μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

