Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.

Η Aegean Airlines προχώρησε σήμερα, 17 Απριλίου 2026, στη δωρεάν διάθεση συνολικά 136.138 ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων stock awards που έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η κίνηση αφορά ανώτατα διευθυντικά στελέχη που δεν συμμετέχουν στο Δ.Σ. αλλά και εκτελεστικά μέλη του οργάνου διοίκησης, με τη διάθεση να συνδέεται με την επίτευξη εταιρικών στόχων.

Συγκεκριμένα, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής διατέθηκαν δωρεάν 52.678 ίδιες, κοινές, ονομαστικές και μετά ψήφου μετοχές σε στελέχη και λοιπό προσωπικό της εταιρείας, με συνολική αξία 719.581,48 ευρώ, βάσει της τιμής κλεισίματος των 13,66 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, βάσει της πολιτικής αποδοχών και της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, μεταβιβάστηκαν 83.460 ίδιες μετοχές σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με συνολική αξία 1.140.063,60 ευρώ, επίσης με βάση την τιμή κλεισίματος της 17ης Απριλίου. Για τις μετοχές αυτές προβλέπεται περίοδος διακράτησης 24 μηνών.

Το πλαίσιο του προγράμματος

Οι μετοχές είχαν αποκτηθεί από την εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων της 26ης Ιουλίου 2023 και της 29ης Απριλίου 2025. Μετά τη συγκεκριμένη διάθεση, η Aegean κατέχει συνολικά 294.592 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,33% του συνόλου των μετοχών της.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη λογική των προγραμμάτων επιβράβευσης στελεχών, τα οποία συνδέονται με την επίτευξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία ως εργαλείο ευθυγράμμισης της διοίκησης και του προσωπικού με την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Αεροπορία Αιγαίου: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και προσωπικό