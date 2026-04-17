Nvidia: Πώς βοήθησε τον CEO εταιρείας κβαντικής πληροφορικής να γίνει δισεκατομμυριούχος μέσα σε λίγες μέρες

Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται να είναι πολύ πιο ισχυροί από τους παραδοσιακούς υπολογιστές - Γιατί επενδύει η Nvidia

Τεχνολογία 17.04.2026, 17:26
O CEO της Xanadu Quantum Technologies, Christian Weedbrook
Ο ιδρυτής της startup κβαντικής πληροφορικής Xanadu Quantum Technologies Ltd. έγινε δισεκατομμυριούχος μέσα σε λίγες μέρες, αφότου η Nvidia έριξε το βάρος της πίσω από την αναδυόμενη αυτή τεχνολογία.

Η αξία των μετοχών του Christian Weedbrook στην Xanadu ανέρχεται πλέον σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η αξία της εταιρείας υπερτριπλασιάστηκε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ρυθμιστικά έγγραφα και στοιχεία της αγοράς που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται να είναι πολύ πιο ισχυροί από τους παραδοσιακούς υπολογιστές, επειδή μπορούν να χρησιμοποιούν τα θεμελιώδη σωματίδια του σύμπαντος για να εκτελούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό υπολογισμών

Η Xanadu, με έδρα το Τορόντο, προσπαθεί να κατασκευάσει ένα από τα πρώτα κβαντικά κέντρα δεδομένων έως το 2030, χρησιμοποιώντας κβαντικούς υπολογιστές που στέλνουν φωτόνια, ή φως, μέσω συνδέσεων οπτικών ινών. Οι μετοχές των εταιρειών κβαντικής πληροφορικής έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο από την Τρίτη, όταν ο γίγαντας των τσιπ Nvidia κυκλοφόρησε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένα για να βοηθήσουν την έρευνά τους.

Οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται να είναι πολύ πιο ισχυροί από τους παραδοσιακούς υπολογιστές, επειδή μπορούν να χρησιμοποιούν τα θεμελιώδη σωματίδια του σύμπαντος για να εκτελούν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό υπολογισμών. Η Xanadu εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Μάρτιο μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία «blank-check» και η τιμή της μετοχής της παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κάτω από τα 10 δολάρια μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Ο Weedbrook κατέχει το 15,6% των μετοχών της Xanadu, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις 26 Μαρτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άλλοι πρώιμοι επενδυτές, όπως το συνταξιοδοτικό ταμείο του Οντάριο για τους δημοτικούς υπαλλήλους, η Bessemer Venture Partners και η Georgian Partners, αναδείχθηκαν επίσης μεγάλοι κερδισμένοι από την άνοδο της μετοχής.

«Οι μετοχές του τομέα της κβαντικής πληροφορικής είχαν υποτιμηθεί υπερβολικά, δημιουργώντας μια κατάσταση «συμπιεσμένου ελατηρίου», όπου οποιαδήποτε θετική είδηση ή σημαντική εξέλιξη θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα της αγοράς», δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο αναλυτής της Wedbush Securities Inc., Antoine Legault. Ωστόσο, οι μετοχές του τομέα της κβαντικής πληροφορικής έχουν ιστορικά παρουσιάσει εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα.

Ο Legault δήλωσε ότι αν ο ενθουσιασμός για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia δώσει τη θέση του σε ερωτήματα σχετικά με το πώς οι εταιρείες θα το μετατρέψουν σε κέρδος, μέρος της δραματικής ανόδου της αξίας των μετοχών θα μπορούσε να ανατραπεί. «Μένει να δούμε αν οι εταιρείες κβαντικής πληροφορικής θα αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία προς όφελός τους και αν αυτό θα επιταχύνει πράγματι το χρονοδιάγραμμα για την εμπορική αξιοποίηση», πρόσθεσε ο Legault.

Η Xanadu ανέφερε έσοδα 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και δεν αναμένεται να παρουσιάσει κέρδη στο άμεσο μέλλον. Η εταιρεία κατέγραψε 55,2 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης το 2025.

Η Nvidia έχει καταστεί μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο, καθώς κατασκευάζει τα προηγμένα τσιπ υπολογιστών στα οποία λειτουργούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

