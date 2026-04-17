Πάπας: Η σύγκρουση με τον Τραμπ διχάζει τους Καθολικούς στις ΗΠΑ

Στις αμερικανικές εκλογές του 2024 περίπου το 55% των Καθολικών ψηφοφόρων στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ, και το 43% την Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις. Με τον Τραμπ όμως να παρουσιάζει τον εαυτό του ως Ιησού Χριστό και να επιτίθεται στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ενδεχομένως να επηρεαστούν οι προτιμήσεις των Καθολικών και να αντιστραφούν τα ποσοστά.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επέκρινε με δριμύτητα από το Καμερούν που βρέθηκε ηγέτες που χρησιμοποιούν τη θρησκεία προειδοποιώντας ότι ο κόσμος «ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους».

«Αλίμονο σε όσους χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σύροντας αυτό που είναι ιερό στο σκοτάδι και στη βρομιά», είπε ο πάπας.

Μπορεί ο πάπας να μην ανέφερε τον Τραμπ ονομαστικά, αλλά οι δηλώσεις του έρχονται σε μια χρονική στιγμή που έχει αντιδράσεις έντονα στον πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν.

Οι δυσαρεστημένοι

Σύμφωνα όμως με τη Wall Street Journal, η σύγκρουση αντηχεί πλέον στα στασίδια και στους χώρους στάθμευσης των εκκλησιών, καθώς και στις καθολικές γειτονιές της Αμερικής. Λάδι στη φωτιά έριξε και η εικόνα που δημιούργησε ο Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία παρουσίαζε τον εαυτό του ως Χριστό, δοκιμάζοντας την πίστη περίπου 53 εκατομμυρίων Ρωμαιοκαθολικών στις ΗΠΑ.

Η 63χρονη ρωμαιοκαθολική Λετίσια Βελάσκεζ, είπε ότι την ενόχλησε η ανάρτηση του Τραμπ, γεμάτη βωμολοχίες, με την οποία απειλούσε το Ιράν την Κυριακή του Πάσχα. Ενοχλήθηκε επίσης όταν ο πρόεδρος επιτέθηκε στον Λέοντα έπειτα από τη δημόσια καταδίκη του πολέμου στο Ιράν από τον ποντίφικα και τον κατηγόρησε ότι εξυπηρετεί την αριστερά. Είπε ότι δεν συμφωνεί πάντα με τον Λέοντα, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί προσωπικές επιθέσεις εναντίον του.

Έπειτα ο Τραμπ ανάρτησε την εικόνα του με ιερατικά άμφια, να θεραπεύει έναν άρρωστο όπως ο Χριστός — και αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είπε ότι δεν στηρίζει πλέον τον πρόεδρο.

«Αυτή η AI εικόνα είναι σαν το αποκορύφωμα της αυταπάτης του», είπε η Βελάσκεζ. Δεν πιστεύει την εξήγηση του προέδρου ότι παρουσίαζε τον εαυτό του ως γιατρό και όχι ως Ιησού. «Καλή προσπάθεια, Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Λέων, κατά τη διάρκεια πτήσης προς την Αλγερία δήλωσε: «Δεν φοβάμαι ούτε την κυβέρνηση Τραμπ ούτε το να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου». Πρόσθεσε ότι το Ευαγγέλιο «είναι ένα μήνυμα που ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει σήμερα». Ο 29χρονος Μπρέντον Μίλερ-Μπολντ από το Πίτσμπεργκ θεώρησε αυτή τη στάση λογική. «Βρήκα τον Πάπα Λέοντα συνετό σε αυτά που λέει και ουσιαστικά να εκφράζει τα βασικά», είπε.

«Τίποτα δεν θα με εξέπληττε»

Για τους καθολικούς που ποτέ δεν συμπάθησαν τον Τραμπ, η συμπεριφορά του έχει ενισχύσει την αντίθεσή τους αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα. «Τίποτα δεν θα με εξέπληττε απ’ όσα βγαίνουν από το στόμα του», είπε η Τζόις Ρόδερμελ, συνταξιούχος πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Greater Pittsburgh Community Food Bank.

Η αυξανόμενη κριτική από χριστιανούς ψηφοφόρους του αυτή την εβδομάδα δεν εμπόδισε τον Τραμπ να αναδημοσιεύσει την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο Truth Social μια εικόνα στην οποία τον αγκαλιάζει ο Ιησούς. «Οι ριζοσπάστες αριστεροί τρελοί μπορεί να μην το συμπαθούν αυτό, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!» έγραψε.

Η Μαργαρίτα Καστελόν στο Μαϊάμι λέει πως είναι δουλειά του πάπα είναι να μιλά για την ειρήνη. «Είναι η δουλειά του», είπε η 75χρονη. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που δεν καταλαβαίνουν τον ρόλο του πάπα — και αυτό έγινε πολύ φανερό από την αντίδραση ανθρώπων στα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης».

Φιλοτραμπικοί καθολικοί

Ωστόσο, για άλλους καθολικούς η εικόνα του Τραμπ δεν έχει αμαυρωθεί και τόσο. «Πάλι καλύτερος από οποιονδήποτε δημοκρατικό», λέει ο Φιλ Λικουόρι, συνταξιούχος στο Κονέκτικατ. Ο Λέων δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει στην πολιτική, είπε ο Λικουόρι ενώ την ανάρτηση του Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη τη βλέπει ως σάτιρα από έναν ατελή άνθρωπο. «Όλοι φαίνεται να θέλουν να πέσουν πάνω στον Τραμπ», είπε.

Για ορισμένους καθολικούς, η πικρία των τελευταίων ημερών είναι σοκαριστική, αλλά όχι απρόσμενη. Μερικοί λένε ότι έχουν μάθει να ζουν με τις αντιφάσεις του Τραμπ, επειδή τον θεωρούν καλύτερη επιλογή από τις εναλλακτικές και σημειώνουν ότι τήρησε προεκλογικές υποσχέσεις προς αυτούς, όπως αυτή με τις αμβλώσεις.

Ο Μίλερ-Μπολντ, έχει καταλήξει να βλέπει τους Ρεπουμπλικανούς ως «λιγότερο κακούς» και οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις δύσκολα θα αλλάξουν αυτόν τον υπολογισμό για εκείνον. «Προς το παρόν, αυτό δεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε.

«Ο πάπας πρέπει να μείνει στην εκκλησία και να αφήσει τον πρόεδρο να κυβερνά τη χώρα μας», είπε ο Σαλβατόρε Λονάνο, συνταξιούχος και βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ. «Ο Τραμπ είναι σπουδαίος πρόεδρος — θέλει να φροντίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όταν ρωτήθηκαν τι σκέφτονταν για την εικόνα που δημιουργήθηκε με AI, ένας από τους φίλους του παρενέβη: «Το έχουν παρατραβήξει!»

Πηγή: in.gr