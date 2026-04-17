Πάπας: Η σύγκρουση με τον Τραμπ διχάζει τους Καθολικούς στις ΗΠΑ

World 17.04.2026, 17:42
Στις αμερικανικές εκλογές του 2024 περίπου το 55% των Καθολικών ψηφοφόρων στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ, και το 43% την Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις. Με τον Τραμπ όμως να παρουσιάζει τον εαυτό του ως Ιησού Χριστό και να επιτίθεται στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ενδεχομένως να επηρεαστούν οι προτιμήσεις των Καθολικών και να αντιστραφούν τα ποσοστά.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επέκρινε με δριμύτητα από το Καμερούν που βρέθηκε ηγέτες που χρησιμοποιούν τη θρησκεία προειδοποιώντας ότι ο κόσμος «ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους».

«Αλίμονο σε όσους χειραγωγούν τη θρησκεία και το ίδιο το όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό όφελος, σύροντας αυτό που είναι ιερό στο σκοτάδι και στη βρομιά», είπε ο πάπας.

Μπορεί ο πάπας να μην ανέφερε τον Τραμπ ονομαστικά, αλλά οι δηλώσεις του έρχονται σε μια χρονική στιγμή που έχει αντιδράσεις έντονα στον πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν.

Οι δυσαρεστημένοι

Σύμφωνα όμως με τη Wall Street Journal, η σύγκρουση αντηχεί πλέον στα στασίδια και στους χώρους στάθμευσης των εκκλησιών, καθώς και στις καθολικές γειτονιές της Αμερικής. Λάδι στη φωτιά έριξε και η εικόνα που δημιούργησε ο Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία παρουσίαζε τον εαυτό του ως Χριστό, δοκιμάζοντας την πίστη περίπου 53 εκατομμυρίων Ρωμαιοκαθολικών στις ΗΠΑ.

Η 63χρονη ρωμαιοκαθολική Λετίσια Βελάσκεζ, είπε ότι την ενόχλησε η ανάρτηση του Τραμπ, γεμάτη βωμολοχίες, με την οποία απειλούσε το Ιράν την Κυριακή του Πάσχα. Ενοχλήθηκε επίσης όταν ο πρόεδρος επιτέθηκε στον Λέοντα έπειτα από τη δημόσια καταδίκη του πολέμου στο Ιράν από τον ποντίφικα και τον κατηγόρησε ότι εξυπηρετεί την αριστερά. Είπε ότι δεν συμφωνεί πάντα με τον Λέοντα, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να ανεχθεί προσωπικές επιθέσεις εναντίον του.

Έπειτα ο Τραμπ ανάρτησε την εικόνα του με ιερατικά άμφια, να θεραπεύει έναν άρρωστο όπως ο Χριστός — και αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Είπε ότι δεν στηρίζει πλέον τον πρόεδρο.

«Αυτή η AI εικόνα είναι σαν το αποκορύφωμα της αυταπάτης του», είπε η Βελάσκεζ. Δεν πιστεύει την εξήγηση του προέδρου ότι παρουσίαζε τον εαυτό του ως γιατρό και όχι ως Ιησού. «Καλή προσπάθεια, Τραμπ».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Λέων, κατά τη διάρκεια πτήσης προς την Αλγερία δήλωσε: «Δεν φοβάμαι ούτε την κυβέρνηση Τραμπ ούτε το να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου». Πρόσθεσε ότι το Ευαγγέλιο «είναι ένα μήνυμα που ο κόσμος χρειάζεται να ακούσει σήμερα». Ο 29χρονος Μπρέντον Μίλερ-Μπολντ από το Πίτσμπεργκ θεώρησε αυτή τη στάση λογική. «Βρήκα τον Πάπα Λέοντα συνετό σε αυτά που λέει και ουσιαστικά να εκφράζει τα βασικά», είπε.

«Τίποτα δεν θα με εξέπληττε»

Για τους καθολικούς που ποτέ δεν συμπάθησαν τον Τραμπ, η συμπεριφορά του έχει ενισχύσει την αντίθεσή τους αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα. «Τίποτα δεν θα με εξέπληττε απ’ όσα βγαίνουν από το στόμα του», είπε η Τζόις Ρόδερμελ, συνταξιούχος πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Greater Pittsburgh Community Food Bank.

Η αυξανόμενη κριτική από χριστιανούς ψηφοφόρους του αυτή την εβδομάδα δεν εμπόδισε τον Τραμπ να αναδημοσιεύσει την Τετάρτη στον λογαριασμό του στο Truth Social μια εικόνα στην οποία τον αγκαλιάζει ο Ιησούς. «Οι ριζοσπάστες αριστεροί τρελοί μπορεί να μην το συμπαθούν αυτό, αλλά εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο!!!» έγραψε.

Η Μαργαρίτα Καστελόν στο Μαϊάμι λέει πως είναι δουλειά του πάπα είναι να μιλά για την ειρήνη. «Είναι η δουλειά του», είπε η 75χρονη. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που δεν καταλαβαίνουν τον ρόλο του πάπα — και αυτό έγινε πολύ φανερό από την αντίδραση ανθρώπων στα ανώτατα επίπεδα της κυβέρνησης».

Φιλοτραμπικοί καθολικοί

Ωστόσο, για άλλους καθολικούς η εικόνα του Τραμπ δεν έχει αμαυρωθεί και τόσο. «Πάλι καλύτερος από οποιονδήποτε δημοκρατικό», λέει ο Φιλ Λικουόρι, συνταξιούχος στο Κονέκτικατ. Ο Λέων δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει στην πολιτική, είπε ο Λικουόρι ενώ την ανάρτηση του Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη τη βλέπει ως σάτιρα από έναν ατελή άνθρωπο. «Όλοι φαίνεται να θέλουν να πέσουν πάνω στον Τραμπ», είπε.

Για ορισμένους καθολικούς, η πικρία των τελευταίων ημερών είναι σοκαριστική, αλλά όχι απρόσμενη. Μερικοί λένε ότι έχουν μάθει να ζουν με τις αντιφάσεις του Τραμπ, επειδή τον θεωρούν καλύτερη επιλογή από τις εναλλακτικές και σημειώνουν ότι τήρησε προεκλογικές υποσχέσεις προς αυτούς, όπως αυτή με τις αμβλώσεις.

Ο Μίλερ-Μπολντ, έχει καταλήξει να βλέπει τους Ρεπουμπλικανούς ως «λιγότερο κακούς» και οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις δύσκολα θα αλλάξουν αυτόν τον υπολογισμό για εκείνον. «Προς το παρόν, αυτό δεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε.

«Ο πάπας πρέπει να μείνει στην εκκλησία και να αφήσει τον πρόεδρο να κυβερνά τη χώρα μας», είπε ο Σαλβατόρε Λονάνο, συνταξιούχος και βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ. «Ο Τραμπ είναι σπουδαίος πρόεδρος — θέλει να φροντίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες». Όταν ρωτήθηκαν τι σκέφτονταν για την εικόνα που δημιουργήθηκε με AI, ένας από τους φίλους του παρενέβη: «Το έχουν παρατραβήξει!»

Πηγή: in.gr 

Σχετικά άρθρα:
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Αγορές: Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας
World

Οδηγός για επενδυτές στην εποχή της αβεβαιότητας

Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά βραχύβιες και μόνο τρεις στο απώτερο παρελθόν

Τάσος Μαντικίδης
Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης

