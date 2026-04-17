Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 152,1 εκατ. ευρώ το 2025

Καθαρά κέρδη 152,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Ελλάκτωρ για το 2025, ένα μέγεθος που επηρεάστηκε απο την πώληση της Ηλέκτωρ και της Ακτωρ Παραχωρήσεις.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρω , έναντι 57,4 εκατ. ευρω το 2024, και συμπεριλαμβάνουν κεφαλαιακά κέρδη από τις συγκεκριμένες συναλλαγές συνολικού ύψους 187,3 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 89,2 εκατ. ευρώ , απο τα οποία τα 18,6 εκατ. προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.), έναντι 353,8 εκατ. ευρώ το 2024 (μείωση 74,8%).

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες 11,6 εκατ. ευρω, έναντι κερδών 170,0 εκατ. ευρω το προηγούμενο έτος (2024).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σ.Δ.) του Ομίλου στις 31.12.2025 ήταν 306,2 εκατ. ευρώ έναντι 293,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκαν σε 486,4 εκατ. ευρώ έναντι 776,8 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε 438,0 εκατ. ευρω (1,26 ευρώ /μτχ) έναντι 757,3 εκατ. αντίστοιχα. Η εν λόγω μείωση οφείλεται, κυρίως, στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 296 εκατ. (0,85 ευρώ /μτχ), τον Μάρτιο του 2025 καθώς και στην διανομή προμερίσματος 2025 ύψους 174,1 εκατ. (0,50 ευρώ/μτχ), τον Δεκέμβριο του 2025.

Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) του Ομίλου σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε στις 31.12.2025 σε 25,7 εκατ. έναντι 426,8 εκατ. στις 31.12.2024.

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων

Η κύρια δραστηριότητα του συγκεκριμένου κλάδου εστιάζεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και φιλοξενίας, στους οποίους επικεντρώνει τη στρατηγική του μέσω στοχευμένων επενδύσεων.

Ο κλάδος κατέγραψε κατά τη χρήση 2025 σημαντική αύξηση εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 18,0 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 388% . Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά της Μαρίνας Αλίμου (13,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. το 2024) και της ATHENS PROPERTIES B.V. με τις θυγατρικές της (4,3 εκατ. ευρω). Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν είχαν ενσωματωθεί για το σύνολο της χρήσης 2024, καθώς οι σχετικές εξαγορές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Οπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (29.09.2025), υλοποιήθηκε η μεταβίβαση (carve-out) συγκεκριμένων assets (Legacy Units), τα οποία μεταφέρθηκαν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συνολικής αξίας περίπου 110 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται συμμετοχές σε εταιρείες όπως η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, τα ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ και λοιπές συναφείς δραστηριότητες, καθώς και ακίνητα.

Παραχωρήσεις

Ο κλάδος Παραχωρήσεων, ο οποίος κατατάσσεται στις διακοπείσες δραστηριότητες λόγω της από 30.04.2025 συμφωνίας πώλησης της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ που ολοκληρώθηκε στις 29.09.2025, κατέγραψε, για το χρονικό διάστημα που ενοποιήθηκε της χρήσης 2025, έσοδα 62,4 εκατ., έναντι €62,5 εκατ. το 2024.

Στις 28 Ιανουαρίου 2025, ολοκληρώθηκε η πώληση του 94,44% της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ στην εταιρεία MANETIAL LIMITED, θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Το τελικό τίμημα ανήλθε σε 113,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα σε επίπεδο του Ομίλου ζημία €1,4 εκατ.

Για την περίοδο, από 01.01.2025 μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησής του 28.01.2025, τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος ανήλθαν σε 8,2 εκατ ευρώ. και το EBITDA σε 2,4 εκατ. ευρώ.